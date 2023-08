Tablet za 35 eur, notebook za stovku. Deti dostali techniku, rodičia ju speňažujú

Keď chýbajú eurá, digitálna zručnosť ide bokom.

Firma zlyhala, mesto Košice s ňou ruší zmluvy a chce nové verejné obstarávanie

Schody k magistrátu dokončené nie sú. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Košická radnica nie je spokojná s postupom prác na troch stavbách a chystá sa vycúvať zo spolupráce s firmou, ktorá ich mala zabezpečiť.

Ide o rekonštrukciu schodiska pred magistrátom a projekty v dvoch vnútroblokoch na sídliskách.

Všetky má realizovať spoločnosť Eurobau.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) mesto pripravuje kroky, ako od zmlúv s touto firmou odstúpiť.

„Ide o tri stavby - schodisko k magistrátu mesta (vrátane striech) a dva vnútrobloky Jasuchova a Turgenevová. V tejto chvíli sme so spoločnosťou Eurobau v jednaní. Pripravuje sa dohoda o ukončení spolupráce. Ono to nie je také jednoduché, že niekomu zašlete výpoveď,“ reagoval Polaček.

Zdôraznil, že ide o projekty, ktoré sú financované z európskych peňazí a dozorujú ich viaceré orgány.

Viac o probléme nedokončených stavieb píše Kristián Sabo.

Notebooky pre školákov končia aj v záložni. Išlo o pár jedincov, reaguje Remišová

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová počas tlačovej konferencie na tému Digitálny žiak - z eurofondov dostane vyše 150 000 žiakov digitálny príspevok. (zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Anonym poslal Televízii Markíza zvukovú nahrávku z jednej z prešovských záložní, do ktorej sa ktosi snažil priniesť tablet označený nálepkou Digitálny žiak.

Ide o projekt, ktorý nedávno spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

V nahrávke zaznela informácia, že za tablet by dostal 35 eur, za notebook stovku.

A neprekáža vraj ani to, že sú opatrené nálepkou, ktorá jasne označuje techniku zakúpenú z finančných zdrojov Európskej únie. Nálepka sa pritom zo zariadenia nedá odstrániť.

V záložni povedali, že sa s tým už stretli. Notebooky či tablety tam mali nosiť obyvatelia osady v Rokycanoch.

Rezort pod vedením exministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí) rozdaním techniky reagoval na zvyšujúcu sa potrebu digitálnych zručností v škole i v práci s tým, aby ich mohli získať aj žiaci z chudobnejších rodín.

Téme sa venovala Lenka Haniková.

Mestská komisia síce rokuje verejne, ale s podmienkami. Študent zostal za dverami

Filip Bosák ostal čakať pred dverami. (zdroj: ar)

PREŠOV. Komisia pre školstvo a šport prerokovala protest prokurátora k poplatkom za materské školy v Prešove.

Okrem toho sa na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí venovala novému návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva v Prešove sú verejné.

Na mimoriadne rokovanie prišiel ako pozorovateľ aj študent práva.

Do vnútra sa však nedostal len tak ľahko.

Čo sa na mieste dialo, zisťoval Michal Frank.

Zmapovala desiatky kaštieľov. Inšpiroval ju článok o pečení Sacherovej torty

Fotografka Jana Šturdíková. (zdroj: archív)

Fotografka JANA ŠTURDÍKOVÁ zmapovala opustené a chátrajúce kaštiele na Slovensku. Rozdelila ich do kategórií podľa ich posledného využitia. Často historické priestory slúžili aj na netypické účely, popri školách či skladoch v nich boli napríklad posilňovne či kaderníctva.

Počas svojej niekoľkoročnej práce hovorila s obyvateľmi či starostami obcí. Tvrdí, že na Slovensku chýba strategický plán obnovy, no neistý je aj samotný vzťah ľudí k historickým kaštieľom.

„Najčastejšie si ich pamätali tí, ktorí tam chodili do školy. Mali k tomu dobrý vzťah a bolo im ľúto, že to chátra,“ opisuje. No názory mladšej generácie, ktorá si kaštieľ nepamätala funkčný, bol iný. Nevytvorili si k nemu osobný vzťah a vnímali ho len ako stojaci objekt, ktorý na nič neslúži. Iritovalo ich, prečo chce obec investovať peniaze do obnovy, keď v obci chýba funkčná kanalizácia.

S fotografkou sa zhovárala Lenka Haniková.

Vodič nehodu neprežil. (zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj)

Pri dopravnej nehode v okrese Sabinov zahynul mladý vodič. Spolujazdca previezli do nemocnice

Pri Dargove sa zrazili dve osobné autá a autobus. Po nehode zostal obmedzený jeden jazdný pruh

Tabak a cigarety zadržané na hraniciach či z nelegálnych výrobní končia v spaľovni. Iný spôsob zničenia nie je možný

Niektoré lokality obsadzujú bociany čierne už viac ako sto rokov. Negatívne na nich vplývajú zásahy do prostredia

Svidnícki policajti objasnili krádeže vecí z traktorov a lesných strojov. Obvinili sedem mužov

Cestári rekonštruujú úsek Abranovce – Kokošovce za viac ako 600-tisíc eur. Ukončenie prác je naplánované na október

Prakovce chceli polmiliónovú revitalizáciu priestoru medzi blokmi, projekt zastavili. Nestihli by ho ukončiť v termíne

V Prešovskom kraji odmieta slúžiť na pohotovosti 60 percent pediatrov. V Košickom pristúpili k povinným službám

Fanúšikovia FC Košice pred zápasom s ŠK Slovan Bratislava. (zdroj: TASR)

Rasistické pokriky na hráča Slovana neostali bez odozvy. Košičanom podmienečne uzatvorili štadión. Klub dostal aj finančnú pokutu

