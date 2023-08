V Prešovskom kraji odmieta slúžiť na pohotovosti 60 percent pediatrov

V Košickom pristúpili k povinným službám.

KOŠICE, PREŠOV. Samosprávne kraje už začali pediatrov po ich výpovediach z ambulantných pohotovostí v niektorých prípadoch rozpisovať do služieb.

Týka sa to napríklad aj pohotovosti v Michalovciach. Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3 319 eur. Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba (APS) personálne zabezpečená vo všetkých krajoch.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súčasnosti eviduje 60 percent pediatrov vo výpovednej dobe.

Daša Jeleňová z kancelárie predsedu PSK podotkla, že nemusí ísť o presné čísla, pretože organizátori APS nie sú povinní o nich informovať.

"Podľa nám dostupných informácií sa výpovedná doba skončila po mesiaci u dvoch organizátorov, ale ani jeden z nich nenahlásil problém so zabezpečením služieb samosprávnemu kraju," dodala s tým, že až následne samosprávny kraj vypíše lekárov do služieb na pohotovosti.

Sankcie podľa jej slov vníma samospráva len ako krajné riešenie.

V Košickom kraji pristúpia k rozpisu služieb

V Košickom kraji evidujú výpoveď 18 percent pediatrov z celkového počtu 94. Z toho 16 je z Nemocnice Spišská Nová Ves.

"Keďže v rámci tejto APS sú iba traja pediatri, ktorí nepodali výpovede, Košický samosprávny kraj bude musieť v zmysle zákona pristúpiť k rozpisu služieb. V rámci povinného nástupu má kraj možnosť zaradiť do služby aj pediatrov, ktorí nemajú zmluvný vzťah s prevádzkovateľom APS," ozrejmila hovorkyňa samosprávy Anna Terezková. Výpoveď podal aj jeden lekár z Michaloviec.

"V prípade tejto APS kraj aj v súčasnosti rozpisuje služby v rámci povinného nástupu," dodala.

Pediatri sú preťažení

Vyše 400 pediatrov podalo výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb. Aj napriek tomu však budú povinní slúžiť na pohotovosti, no dostanú za to menej peňazí a služby im bude rozpisovať vyšší územný celok.

Pediatri výpovede odôvodnili okrem iného svojím nedostatkom a preťaženosťou.

Rezort zdravotníctva navrhol viaceré stabilizačné opatrenia vrátane skrátenia času fungovania ambulantných pohotovostných služieb.