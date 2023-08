Notebooky pre školákov končia aj v záložni. Išlo o pár jedincov, reaguje Remišová

Rozhodovať mali školy, vraví riaditeľka.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Anonym poslal Televízii Markíza zvukovú nahrávku z jednej z prešovských záložní, do ktorej sa ktosi snažil priniesť tablet označený nálepkou Digitálny žiak.

Ide o projekt, ktorý nedávno spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

V nahrávke zaznela informácia, že za tablet by dostal 35 eur, za notebook stovku.

A neprekáža vraj ani to, že sú opatrené nálepkou, ktorá jasne označuje techniku zakúpenú z finančných zdrojov Európskej únie. Nálepka sa pritom zo zariadenia nedá odstrániť.

V záložni povedali, že sa s tým už stretli. Notebooky či tablety tam mali nosiť obyvatelia osady v Rokycanoch.

Rezort pod vedením exministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí) rozdaním techniky reagoval na zvyšujúcu sa potrebu digitálnych zručností v škole i v práci s tým, aby ich mohli získať aj žiaci z chudobnejších rodín.

Oslovili najväčšie siete záložní

Projekt zastrešuje Digitálna koalícia - Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR. Jej predseda Mário Lelovský potvrdil, že evidujú niekoľko prípadov, keď došlo k odpredaju zariadenia.

Veronika Remišová na sociálnej sieti reagovala, že len pár jedincov, menej ako desať, z 30-tisíc žiakov, ktorí už digitálny príspevok dostali, dalo svoje digitálne zariadenie do záložne.

Na týchto pár prípadov podľa nej polícia okamžite reagovala, zaistila zariadenia a Digitálna koalícia už upovedomila všetkých žiadateľov, že takéto porušenie zmluvných podmienok je trestným činom.

"Áno, stalo sa, že to boli Rómovia, ktorí mali takéto správanie, ale práve preto je do projektu zapojených viac ako 50 komunitných centier a Úrad Rómskeho splnomocnenca," uviedla.

Keďže sú počítače nakúpené zo štátneho príspevku, s touto technikou sa nemôže obchodovať.

„V tejto súvislosti sme pred časom proaktívne oslovili najväčšie siete záložní na Slovensku s oficiálnou informáciou o projekte a žiadosťou, aby takéto zariadenia nevykupovali,“ opisuje Lelovský.

Takýmto konaním sa totiž aj samotná záložňa, ktorá zariadenie odkúpi, stavia do pozície spolupáchateľa.

Je možné ich dohľadať

Zdôrazňuje tiež, že príjemcom príspevku či digitálneho zariadenia je vždy konkrétny žiak, nie zákonný zástupca. V prípade, že ho zákonný zástupca odpredá, ide de facto o trestný čin.

Každé zariadenie zakúpené so štátnym príspevkom je chránené proti „kupčeniu“ – zákonní zástupcovia totiž podpisujú zmluvu, kde je zákaz prípadného predaja uvedený.

„Zároveň platí, že každý prístroj je zaregistrovaný v systéme, a teda Digitálna koalícia disponuje ich sériovými číslami, telefónnym číslom zákonných zástupcov, podpísanou zmluvou, a aj e-mailovým kontaktom na zákonných zástupcov,“ hovorí Lelovský.

Pokiaľ sa zariadenia s týmto výrobným číslom objavia v predaji, je možné v systéme spätne dohľadať, kto bol jeho pôvodný prijímateľ.

Prípady nahlásili aj školy

Polícia tieto prípady podľa Lelovského aktívne prešetruje. Prípady nahlásili fyzické osoby a konkrétne školy. Digitálna koalícia je podľa neho plne súčinná pri prešetrovaní.

V komunikácii sú s policajným oddelením v Bardejove a s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Banskej Bystrici.

Platí, že predaj alebo podozrenie z predaja môže polícii nahlásiť ktokoľvek.

Do projektu sa nezapojili

Riaditeľka základnej školy v Huncovciach Kamila Haddenová, ktorú navštevujú prevažne rómske deti, hovorí, že podobné skúsenosti majú napríklad s mobilmi.

Rodičia dajú vedeniu školy či pedagógom telefónne číslo, no za dva týždne je už nedostupné, pretože mobil je v záložni. Neskôr ho buď vyberú alebo nevyberú.

Práve „obchodovanie“ so zariadeniami je dôvodom, prečo nepovažuje za dobrý nápad dať techniku domov do rodín a prečo sa škola do projektu nezapojila.

