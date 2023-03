Daniari predali najvyššiu budovu v košickom centre, ale výhra to nebola

Jej vzhľad roky straší.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Projekt City Tower v centre Košíc má povolenie. Druhé. Zatiaľ chátra

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Starosta Starého Mesta Petrovčik dúfa, že stavebné povolenie na druhú etapu bude pre developera impulzom, aby začal s opravou schátranej budovy v centre. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Majiteľ schátranej budovy bývalého daňového úradu na Garbiarskej ulici získal v januári stavebné povolenie pre výstavbu polyfunkčného objektu tesne vedľa nej.

Novostavba má byť súčasťou plánovaného projektu „City Tower“, ktorý ohlásil investor IH Real Estate ešte v roku 2019.

O rok neskôr získal developer stavebné povolenie k prerábke hlavného objektu, ktorým je 49 metrov vysoká budova, najvyššia v centre mesta.

Podľa ohláseného zámeru má stavba po modernizácii slúžiť pre administratívu a občiansku vybavenosť.

Budove s 13 existujúcimi podlažiami majú podľa stavebného povolenia pribudnúť ďalšie dve podlažia.

O vývoji projektu, ktorý môže výrazne zmeniť vzhľad košického centra, viac zisťoval Michal Lendel.

Advokát pozostalých o tragickej nehode: Epileptik môže šoférovať, ak splní podmienky

Záchranári sa snažia zachrániť život jednej z chodkýň. Napokon márne. (zdroj: Sofia)

V Košiciach bola troma týždňami témou číslo jeden tragická dopravná nehoda na Gorkého ulici. Priamo na mieste zraneniam podľahli muž a žena, ďalšia zomrela ešte v ten deň v nemocnici.

Zo zavinenia nehody bol obvinený 43-ročný vodič BMW Ivan M.

Za obhajcu si zvolil košického advokáta Sergeja Romžu, známeho z iných starších prípadov. Zastupoval napríklad bratov Paškovcov, v súčasnosti aj príbuzného exministra Petra Žigu (Hlas-SD).

Právnych zástupcov si zvolili aj pozostalí po obetiach nehody. Jedným z nich je košický advokát DUŠAN SLÁVIK z právnickej kancelárie Puchalla a spol. Zastupuje príbuzných jednej z nebohých chodkýň.

Súhlasil s odpoveďami na niekoľko otázok, ktoré súvisia s týmto prípadom.

Viac o jeho pohľade na nehodu prináša Róbert Bejda.

V priestoroch obchodného centra v Košiciach sa zastrelil muž

Oznam o zatvorení je zavesený na dverách prevádzky. (zdroj: Korzár/Kristián Sabo)

KOŠICE. Tragický prípad sa stal v sobotu popoludní v priestoroch obchodného centra Optima.

Podľa dostupných informácií potom jednu z prevádzok uzavreli a začalo sa policajné vyšetrovanie.

Ako sa nám podarilo zistiť, ide o priestory strelnice. Muž mal na seba namieriť zbraň a vystreliť.

Utrpel pritom vážne poranenia, ktorým na mieste podľahol.

Nešťastnému prípadu sa venoval Kristián Sabo.

V ľadovej vode predbehli Košičania aj Fínov. Medailovú nádej zmarila čiapka

Otužovať sa je jedna vec, ale plávať v ľadovej vode, to je ešte vyšší level. (zdroj: Polárne soby)

V piatok zaplávali šprint na 50 metrov, v sobotu si dali 25 metrov. Voda v bazéne mala len jeden stupeň a vonku bolo mínus 10.

Otužovanie, ktoré sa medzi Slovákmi rozšírilo najmä v začiatkoch covidovej pandémie, posunula partia kamarátov ešte o kúsok ďalej. Začali plávať v ľadovej vode a tohto roku sa už vybrali aj na súťaž do Škandinávie.

Mrazivé preteky v plávaní vo Fínsku tak mali začiatkom februára aj slovenských zástupcov.

Vo svojej kategórii dosiahli výborné umiestnenie a RÓBERT LUBY s DÁVIDOM ŠIMKO porozprávali nielen o zážitkoch zo severu, ale aj o tom, ako môže vyzerať cesta k otužovaniu.

Ako vyzerajú ľadové preteky vo Fínsku ? Ľadových plavcov vyspovedala Elena Danková.

Vyhrážajú sa im písomne aj telefonicky. Útokom čelia až dve tretiny novinárov

Až dve tretiny novinárov sa za posledných 12 mesiacov stretli s rôznymi formami obťažovania. Aj autorke článku prišla takáto správa. (zdroj: Archív)

Na Slovensku vznikla iniciatíva Bezpečná.žurnalistika.sk, ktorej cieľom je monitoring útokov voči novinárom a pomoc tým, ktorí sa stanú terčom útoku. Platformu koordinuje Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Na príprave a rozvoji pracuje s medzinárodnou organizáciou Reportéri bez hraníc, Holandským veľvyslanectvom na Slovensku a holandským systémom na ochranu novinárov PersVeilig.

Posledný prieskum medzi novinármi totiž naznačuje, že s útokom alebo s hrozbou sa kvôli svojej práci v uplynulom roku stretli viac ako dve tretiny z nich. Útoky neubúdajú ani päť rokov po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

O bezpečnosti novinárov a novej platforme, ktorá na Slovensku vzniká, nám porozprával dlhoročný holandský novinár, v súčasnosti projektový líder holandskej platformy na ochranu a bezpečnosť novinárov PETER TER VELDE.



Zhovárala sa s ním Lenka Haniková.

Rozzúril ich červený osol a Biľak film zakázal. Poznáte Jakubiskovu tvorbu? (kvíz)

Juraj Jakubisko. (zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Keď nás navždy opustí umelec, zvykne sa hovoriť, že odišiel do umeleckého neba. V prípade Juraja Jakubiska sa to však žiada pozmeniť.

On totiž určite odišiel do prekrásnej sféry fantázie, akú si my, bežní ľudia, nedokážeme predstaviť ani v snoch.

Lebo fantázia bola to, čím bol nesmierne obdarený. Je otlačená v každom jeho filme, ktorý natočil, v každom obraze, ktorý namaľoval či v scéne, ktorú si vymyslel.

Jeho životný príbeh a diela, ktoré tu zanechal, nám budú stále pripomínať, že magický realizmus by z nášho života nemal zmiznúť.

Ako dobre poznáte tvorbu Juraja Jakubiska? Preveríte si to v kvíze Anny Novotnej.

Klaus na rozlúčke s Jakubiskom: Nedal sa zovrieť žiadnou šablónou

Deana Jakubisková odprevádza svojho manžela. (zdroj: TASR)

PRAHA. Pohreb významného umelca sa konal iba v Prahe v Katedrále sv. Víta, kde sa uskutočnila aj zádušná omša. Rozlúčka bola iba pre pozvaných.

Smútiacim hosťom sa prihovoril rodinný priateľ Jakubiskovcov exprezident Václav Klaus. Na poslednej rozlúčke naživo zaspievala Katarína Knechtová pieseň Muoj Bože, ktorá vznikla v súvislosti s jeho filmom Báthory.

Jakubiskovu rakvu vedľa kytice zdobil režisérov ikonický čierny klobúk a filmové pásy. Vedľa bola umiestnená čiernobiela fotografia zosnulého, na ktorej si Jakubisko vychutnával cigaru.

Omšu celebroval kardinál Dominik Duka, ktorý smútočných hostí privítal slovensky.

Viac o tom, ako pochovali významného umelca, si prečítajte tu.

Fotografia dňa

Juraj Jakubisko zomrel 24. februára v Prahe. Dožil sa 84 rokov. (zdroj: TASR)

Pohreb Juraja Jakubiska, rodáka z východného Slovenska, sa uskutočnil v sobotu v v Prahe v Katedrále sv. Víta, kde sa uskutočnila aj zádušná omša. Jeho čiernobiely portrét vystavili pri truhle.

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .