Vyhrážajú sa im písomne aj telefonicky. Útokom čelia až dve tretiny novinárov

V bezpečnosti nás inšpirujú Holanďania.

Na Slovensku vznikla iniciatíva Bezpečná.žurnalistika.sk, ktorej cieľom je monitoring útokov voči novinárom a pomoc tým, ktorí sa stanú terčom útoku. Platformu koordinuje Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Na príprave a rozvoji pracuje s medzinárodnou organizáciou Reportéri bez hraníc, Holandským veľvyslanectvom na Slovensku a holandským systémom na ochranu novinárov PersVeilig.

Posledný prieskum medzi novinármi totiž naznačuje, že s útokom alebo s hrozbou sa kvôli svojej práci v uplynulom roku stretli viac ako dve tretiny z nich. Útoky neubúdajú ani päť rokov po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Dokazuje to aj nedávny incident. Po tom, ako RTVS odmietla účasť nepozvaného politika Ľuboša Blahu (Smer-SD) v diskusnej relácii, moderátorka Marta Jančkárová dostala výhražné telefonáty a maily.

RTVS argumentovala, že politické strany nemôžu svojvoľne meniť hostí, ktorých verejnoprávne médium do relácií pozvalo. Miesto v diskusnej relácii podľa telerozhlasu nepatrí politickej strane, ale konkrétnemu hosťovi, ktorého redakcia do diskusie pozvala z obsahových dôvodov.

Burcovaní Robertom Ficom (Smer-SD) a Blahom sa však moderátorke ich sympatizanti vyhrážajú likvidáciou za správne a legitímne rozhodnutie verejnoprávnej televízie. V súvislosti s vyhrážkami redaktorke RTVS Jančkárovej smeruje vyšetrovanie ku konkrétnej podozrivej osobe. Prípad vyšetruje NAKA.

O bezpečnosti novinárov a novej platforme, ktorá na Slovensku vzniká, nám porozprával dlhoročný holandský novinár, v súčasnosti projektový líder holandskej platformy na ochranu a bezpečnosť novinárov PETER TER VELDE.

Ku krajinám ako je Holandsko, Dánsko či Fínsko zo Slovenska svojím spôsobom vzhliadame. Majú dlhú históriu fungujúcej demokracie, moderný zdravotný systém, ich mestá sa objavujú v rebríčkoch tých najlepších pre život. V júli 2021 však zavraždili na ulici v Amsterdame novinára. Ako je možné, že aj u vás sú novinári terčom hrozieb?

Peter ter Velde koordinuje ochranu novinárov v Holandsku. (zdroj: archív respondenta)

- Nedôvera v novinárov a útoky voči nim majú súvis aj s nárastom konšpirácií a dezinformácií vo verejnom priestore. Ľudia hľadajú odpovede na svetové udalosti a vymýšľajú teórie o tom, že nejaká konkrétna skupina ľudí je zodpovedná za to, čo sa vo svete deje. Potrebujú z toho niekoho obviniť a novinári sú často terčom. Dialo sa to napríklad počas pandémie covidu-19, kvôli vojne na Ukrajine ale aj pri zemetrasení v Turecku. Samozrejme, svoj vplyv na to majú aj niektorí politici v krajine.

Vražda známeho reportéra a investigatívneho novinára Petra R. de Vriesa v centre Amsterdamu však bola úplne iná vec, tam išlo o zločineckú skupinu, svojím spôsobom mafiu. (De Vries mal byť dôverníkom svedka vo veľkom drogovom prípade, pozn. red.)

Holandské mestá sa síce objavujú pravidelne v rebríčkoch najlepších miest na život, ale máme tiež svoje problémy. Je správne, ak sa kritizujú aj novinári a ich práca, to je súčasťou demokracie, ale nie je správne, ak dostávajú vyhrážky alebo nenávistné správy, to by sa diať nemalo.

Vražda novinára v Holandsku V roku 2021 postrelili 64-ročného holandského novinára z bezprostrednej blízkosti na ulici v centre Amsterdamu.

Novinár zomrel o deväť dní neskôr na následky zranení.

Jeho smrť vyvolala v krajine šok a smútok.

Reportér Peter R. de Vries bol jedným z najznámejších tamojších novinárov. Venoval sa holandskému podsvetiu.

Jeho vražda je spájaná so známym drogovým gangom, s ktorého členmi v súčasnosti prebieha súdny proces.

Už pred ním boli zavraždení aj brat a právnik svedka.

Ste projektovým lídrom holandskej platformy PersVeilig na ochranu novinárov. Novinári tam môžu nahlasovať situácie, keď sa vo svojej práci stretávajú s agresivitou, vyhrážkami alebo násilím. Ako to funguje v praxi? Volajú vám aj na vaše telefónne číslo?

