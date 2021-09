Newsletter: Jakubisko zakopal poklad v Kojšove, Petrovčik cestu poslancov k právnikovi

Problém je s obchvatom aj s mostom.

5. sep 2021 o 23:00 Klaudia Jurkovičová, Róbert Bejda

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Starosta stopol peniaze na právnika v konaní proti nemu. Konflikt záujmov nevidí

Ľuba Blaškovičová upozorňuje, že k odbornému stanovisku potrebuje jej komisia právnu pomoc. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Staromestskí poslanci schválili v júni začatie konania voči starostovi Igorovi Petrovčikovi (exSpolu). Dôvodom je podozrenie z porušenia zákona vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Ide už o druhé podobné uznesenie, prvé v máji starosta nepodpísal.

Podľa podnetu si starosta nesplnil povinnosť skončiť podnikanie pri nástupe do verejnej funkcie.

Ak by sa konanie skončilo v Petrovčikov neprospech, hroziť by mu mohla až strata starostovskej funkcie. V jeho prípade by totiž išlo o druhé porušenie, pred dvomi rokmi neuviedol svoje dlhy v majetkovom priznaní.

Poslanci starostu zaviazali na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb, keďže právnik pracujúci pre mestskú časť by bol podľa nich v konflikte záujmov. On však uznesenie nepodpísal. Kauzu sleduje Jana Ogurčáková.

Skončili desiatky škôl. Kontroverzná pri trebišovskej osade nie

Súkromná škola na okraji Trebišova je obohnaná múrmi i ostatným drôtom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

TREBIŠOV. Súkromná stredná odborná škola 29. augusta v Trebišove od svojho vzniku čelí podozreniam, že stovky žiakov, ktorí ju navštevujú, sú len „na papieri“ a že tu má ísť o využívanie najzraniteľnejšej skupiny žiakov na získanie normatívov.

V poradí už druhý návrh na vyradenie školy podala hlavná školská inšpektorka 8. 7. 2020.

Takmer rok trvalo ministerstvu školstva, kým rozhodlo vo veci vyradenia zo siete škôl. Stalo sa tak až 30. 6. 2021. Voči tomu však bol v úvode augusta podaný rozklad.

Minister školstva Branislav Gröhlinga (SaS) aj košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) ešte v závere augusta verili, že rezort školstva ešte do začiatku nového školského roka zamietne odvolanie a rozhodne o vyradení tejto súkromnej školy zo siete. Nestalo sa tak, zistila Jana Ogurčáková.

Druhá etapa severného obchvatu Prešova sa môže ešte viac zdržať. Nemá stavebné povolenie

Obchvaty Prešova. Národná diaľničná spoločnosť chce stavať druhú etapu R4 bez privádzača Grófske. (zdroj: reprofoto - ÚHP)

PREŠOV. Útvar hodnoty za peniaze vydal konečné stanovisko k stavbe druhej etapy severného obchvatu Prešova v plnom profile.

Podľa hodnotenia prínosov a nákladov to však nie je najideálnejšie riešenie.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v reakcii na hodnotenie povedal, že je to o zdravom rozume pokračovať vo výstavbe. Viac už v článku Michala Ivana.

Na inom mieste prinášame aj fotogalériu dokumentujúcu, ako postupujú práce na prvej etape.

Sestry zvažujú výpovede, deti si musia privstať. Práce na moste pri Sirníku meškajú

Most pri obci Sirník je vážne poškodený. Práce na jeho oprave meškajú približne mesiac. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

SIRNÍK. Most cez rieku Ondava pri obci Sirník v Trebišovskom okrese uzavreli ešte 21. júna. Dôvodom bol jeho havarijný stav. Na moste z roku 1965 bolo poškodených sedem z jedenástich nosníkov, ponechať ho v prevádzke by bolo priveľké riziko.

Po moste neprejdú autá ani chodci. Obyvateľom Sirníka a okolitých obcí neostáva nič iné, len pridať kilometre navyše, keď sa chcú dostať do Vojan či Veľkých Kapušian.

O tom, ako im to skomplikovalo život, informuje Jana Otriová.

Na východ prišli nové vlaky, po návšteve pápeža ich stiahnu

Dva z nových vlakov na prešovskej stanici. V pozadí starý pantograf. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Na východné Slovensko prišli ďalšie dve súpravy dvojposchodových vlakov. Pôvodne boli na trase Košice - Prešov - Lipany dve takéto súpravy.

Po kritike ich stiahnutia sa vrátili naspäť a teraz Železničná spoločnosť Slovensko dodala na východ ďalšie dve takéto moderné súpravy.

Objavili sa však informácie, že toto riešenie je iba dočasné a po návšteve pápeža Františka ich stiahnu do Nových Zámkov.

Michal Frank overoval, ako to je.

Vzťah Poliakov k pápežovi Františkovi je vlažný, na Slovensko ich veľa nepríde

Pápež František. (zdroj: TASR/AP)

PREŠOV, KOŠICE. Návšteva pápeža Františka sa blíži. Spolu s ňou narastajú obavy z nízkej účasti na slovenských podujatiach, ktorým Svätý Otec vyhradil tri dni apoštolskej cesty. Susednému Maďarsku venoval jeden deň, aj keď pôvodne to malo byť naopak.

Už dnes je zjavné, že u našich južných susedov bude plno. Maďarská vláda zrušila pre eucharistický kongres všetky obmedzenia a do Budapešti sa chystajú aj stovky veriacich zo Slovenska.

Naopak, o slovenské podujatia s pápežom Františkom je zatiaľ malý záujem.

Objavili sa síce informácie, že na Slovensko sa chystá mnoho pútnikov z Poľska, z tradične katolíckej krajiny, ale všetko nasvedčuje tomu, že to tak napokon nebude, píše Michal Frank.

Jakubisko potešil rodákov v kostole. Kňaza varoval, aby si jeho obrazy radšej nepozeral

Juraj Jakubisko vo svojom rodisku. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOJŠOV. Takúto nedeľnú omšu obyvatelia Kojšova v Gelnickom okrese asi ešte nezažili. Prišiel na ňu totiž aj ich najslávnejší rodák, režisér Juraj Jakubisko.

Ľudia sa z jeho prítomnosti nesmierne tešili a všetci si chceli odniesť na pamiatku aspoň fotografiu. Viacerí mu pripomenuli väzby, ktoré ich navzájom spájajú. Osemdesiatročná pani Varechová mu ukázala čepček, ktorý nosila ako maličké dieťatko, a ušila jej ho práve mama Juraja Jakubiska.

Aj slávny režisér prekonal covid-19. Keďže je po transplantácii srdca, hneď sa stiahol do prísnej izolácie, no napriek tomu sa ochoreniu nevyhol. Dva týždne o jeho život bojovali lekári v nemocnici. „Bolo to ťažké,“ priznala jeho manželka Deana.

Viac aj o poklade, ktorý Juraj Jakubisko zakopal v Kojšove, si môžete prečítať v reportáži Anny Novotnej.

Za 15 gramov marihuany mu hrozilo 15 rokov, dostal tretinu. Obhajca: Pyrrhovo víťazstvo

Obhajca s klientom odchádzajú po vyhlásení rozsudku (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Hoci sa pripravuje novela Trestného zákona v časti o trestoch za malé množstvo marihuany, stále platí, že za istých okolností hrozí konzumentovi 10 až 15 rokov za mrežami. V tejto situácii sa ocitol aj 29-ročný Košičan Erik, u ktorého policajti našli marihuanu na asi 30 dávok.

S ohľadom na to, že už raz bol za drogy odsúdený, mohol hovoriť o veľkom šťastí, že neskončil vo väzbe.

Po skončení vyšetrovania sa prípadom zaoberal Okresný súd Košice II. V závere minulého týždňa si Erik vypočul rozsudok. Aký, to sa dozviete v článku Róberta Bejdu.

Na košickej Terase vyčíňa fantóm. Kradne zámky z ohradených kontajnerovísk

Zlodej si vyberá tieto klietky. (zdroj: MČ Košice - Západ)

KOŠICE. V košickej mestskej časti Západ sa rozmohol nový druh kriminality.

Neznámy „zámočník“ vyberá vložky zo zámkov na uzamykateľných kontajneroviskách. Tým ich úplne znefunkční a veľmi často aj poškodí.

To potom znamená voľný prístup „vyberačov“ odpadkov k smetným nádobám a neporiadok v ich okolí.

Prípad mapoval Kristián Sabo.

Bezdomovec poškodil osem vozidiel, lebo si chcel zresetovať hlavu

O chvíľu sa Štefan dozvie rozsudok. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Osem majiteľov motorových vozidiel z košickej Barce si ich našlo 10. apríla ráno poškodené. V noci to spôsobil 39-ročný košický bezdomovec Štefan S.

Polícia ho obvinila z prečinu poškodzovania cudzej veci, prokurátor navrhol väzbu a súd mu vyhovel. Muž skončil vo väznici na Floriánskej ulici.



Minulý týždeň sa Štefan na Okresný súd Košice II vrátil. Vypočuť si rozsudok. Aký trest dostal, o tom píše Róbert Bejda.

Ľudia nie sú zlí. Vedec Pavol Čekan spieval na koncerte IMT Smile s Ivanom Táslerom

Paľo Čekan a Ivan Tásler po rokoch opäť spoločne na pódiu. (zdroj: Adam Zvolenský)

PREŠOV. Dobrý festival sa síce toto leto v Prešove pre protipandemické opatrenia nekonal, ale náhradou bola jeho menšia verzia - Mini Dobrý festival.

Prešovské kapely, ktoré sú s týmto domácim hudobným sviatkom dlhoročne späté, vystúpili v sobotu v amfiteátri.

Očakávaným vrcholom bol koncert jednej z najúspešnejších slovenských kapiel IMT Smile. Najväčšie prekvapenie prišlo pri hite Ľudia nie sú zlí. Aké, to sa dozviete v texte Michala Franka a Adama Zvolenského.

Expertka na roboty, tanečnica na vozíčku aj bežecká legenda dostali ceny Košického kraja

Ocenené osobnosti. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košický samosprávny kraj každoročne oceňuje jednotlivcov aj celé kolektívy, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy a pričinili sa o prezentáciu a rozvoj kraja doma aj v zahraničí.

Najvyššie verejné ocenenia za rok 2020 si prevzali v sobotu 4. septembra.

Kto každý ocenenia získal, o tom informuje Anna Novotná.

Covid automat od 6. septembra: Pozrite si, aké opatrenia platia vo vašom okrese

(zdroj: FB/Ministerstvo zdravotníctva SR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 6. 9. je na Slovensku podľa covid automatu v stupni ostražitosti 23 okresov, čiže sú oranžové.

Všetky ostatné sú v stupni monitoring, čiže zelené.

Pozrite si, ako sú aktuálne zafarbené okresy, ktoré vás zaujímajú, aj to, aké opatrenia v nich platia.

O pandémii ochorenia covid-19 informujeme aj v týchto článkoch:

Prešovská nemocnica vyžaduje pri hospitalizácii test od očkovaných i neočkovaných. Nesmie byť starší ako 72 hodín.

Počty infikovaných sú čoraz hrozivejšie. Za piatok pribudol najvyšší počet prípadov od začiatku mája, nemálo ich hlásili štatistiky aj za sobotu.

Výber z ďalších správ

Vidieť pápeža na vlastné oči sa chystajú tisíce Slovákov. (zdroj: Ilustračné - TASR/AP)

Na podujatia s pápežom bude umožnený vstup aj nezaočkovaným. Konferencia biskupov Slovenska zmiernila podmienky.

Hymnou stretnutia s pápežom v Prešove bude skladba Oslávený kríž. Interpretom je gospelová skupina.

V prešovskej Záhrade umenia bude priamy prenos svätej liturgie. Svätého Otca uvidia veriaci aj prostredníctvom LED obrazovky.

Viaceré obce čakajú voľby. V Starine nemá záujem nik, v Sečovciach si vyberú primátora.

Pod Útulňou Andrejcová skolaboval muž, snaha záchranárov už bola márna. Pomôcť sa mu snažili aj turisti.

Záchranári ratovali na Zamkovského chate opitých turistov. Išlo im o život. Obaja skončili v nemocnici.

Svidník spojí so susedným Stropkovom 15 kilometrov dlhá cyklotrasa. Ďalšia má viesť popri Ondave.

Najväčším zimoviskom netopierov u nás sú opustené opálové bane na Dubníku. Sú najväčšie na celom svete.

Vo Vyšnom Nemeckom majú nový skener na kontrolu vozidiel. Určený je pre osobné aj nákladiaky.

Švábovce chcú obnoviť rozbitú cestu do osady a postaviť chodník. Na práce by malo ísť vyše 678-tisíc eur.

Krimi a dopravný servis

Ponáhľal sa, vyjde ho to draho. (zdroj: KR PZ PO)

Polícia namerala na diaľnici D1 tohtoročný rýchlostný rekord. Vodičovi Porsche bola uložená maximálna možná pokuta.

Na Gemeri vybuchol v dome plyn, dve osoby sa zranili. Polícia začala trestné stíhanie.

Šport

Martin Réway (vľavo) je na odchode z HC Košice. (zdroj: TASR/Milan Kapusta)

Martin Réway v Košiciach končí. Kam povedú jeho kroky?

Takú radosť futbal už dávno neprinášal. Spišská Nová Ves zažíva parádny štart do sezóny. O postupe je však ešte skoro hovoriť.

Fotogaléria: Deň soli v Múzeu Solivar

Varte spolu s Korzárom

Syrovo-cesnakový chlieb. (zdroj: Fotolia)

Syrovo-cesnakový chlieb. Obľúbená pochúťka na doma aj pre hostí.

Chrumkavé kuracie rezne so šalviou a prosciuttom. Síce klasika, ale v netradičnom trojobale.

Pečené broskyne so zmrzlinou. Dezert, na ktorom si pochutí celá rodina.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber , ako aj na odber našich ďalších newsletterov Výber redakcie Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .