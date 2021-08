Newsletter: Východ trápia búrky aj covid, Košiciam sa črtá kandidátka na primátora

Čašník chce obsluhovať nezaočkovaných.

16. aug 2021 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

Východ zasiahli silné búrky, hasiči sa nemohli dostať do Snakova

Po búrke v obci Hrabské. (zdroj: Lucia Jackaninová)

PREŠOVSKÝ KRAJ. Hasiči v nedeľu podvečer odstraňovali následky búrok na viacerých miestach v Bardejovskom a Staroľubovnianskom okrese.

Búrka napáchala veľké škody v obciach Malcov, Lenartov či Gerlachov. V Snakove sa hasiči nemohli ani dostať do obce, lebo tam bol zosuv pôdy na ceste.

Podobné počasie má u nás pretrvávať aj naďalej, upozorňuje Michal Ivan, ktorý mapoval následky vyčíňania počasia v jednotlivých postihnutých obciach.

Slivenská vymyslela skejtpark, starostovia sú rozhorčení. Ihnát: Chce byť primátorka

Poslankyňa mesta Košice a Sídliska Ťahanovce a bývalá šéfka Správy ciest Košického samosprávneho kraja Zuzana Slivenská. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Na budúci rok by mohol v Košiciach pribudnúť nový skejtpark. Iniciátorkou je miestna a mestská poslankyňa Zuzana Slivenská (nezávislá).

Starosta Sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát (nezávislý) hovorí, že projekt je nereálny a poslankyňa obišla starostu ako štatutára mestskej časti.

Slivenská bola Ihnátovou protikandidátkou na starostovský post pred troma rokmi, skončila na druhom mieste.

Ihnát v jej iniciatíve vidí len snahu o zviditeľnenie. „Zaujíma ju ako budúcu kandidátku na primátorku mesta len to, aby mala politické body, nič viac. Je to populistický blud,“ hovorí v článku Jany Ogurčákovej.

Zmätok. Čašník chce obsluhovať len nezaočkovaných, iní sa boja násilností

Zákazníci sa nechcú vzdať možnosti najesť sa v meste. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE, POPRAD. Nový covid automat zaradil viacero okresov na východe Slovenska do oranžovej farby, ktorá značí ostražitosť. Zmena sa dotkne fungovania reštaurácií, kaderníctiev či fitnes centier.

Čo na prísnejšie opatrenia hovoria samotní prevádzkovatelia, to zisťoval Kristián Sabo.

Zaujímalo ho aj to, prečo sa napríklad Košice ocitli v oranžovej farbe, keďže zverejňované počty nových prípadov infikovaných osôb v predchádzajúcich dňoch neboli v porovnaní so zvyškom Slovenska dramatické a aj miera zaočkovanosti patrí k tým lepším.

Prečítajte si v ďalšom článku, čo mu na jeho otázky odpovedala odborníčka.

V Košiciach na rozdiel od Prešova v noci lieky nezoženiete

Nonstop lekáreň v Prešove je na Sabinovskej ulici. (zdroj: Lenka Haniková)

KOŠICE, PREŠOV. Mladú Košičanku v noci nečakane zasiahli vysoké horúčky a zimnica.

„Leteli sme vtedy rýchlo do nemocnice. Bol to silný zápal prsníka po pôrode, no lekáreň nikde. Pri takejto bolesti je rozdiel, či zoberiete liek okamžite alebo musíte čakať do rána, kým sa lekáreň otvorí,“ opisuje Košičanka Martina Marcinová.

V podobnej situácii majú Košičania už niekoľko mesiacov na výber len dve možnosti – ísť do nemocnice na urgentný príjem alebo počkať do rána. Na rozdiel napríklad od Prešova v metropole východu žiadna lekáreň nefunguje nonstop, píše Lenka Haniková.

Na humenskej radnici majú miestnosť pre dojčiace mamičky. V mnohých iných mestách nie

Dojčiace mamičky majú na humenskej radnici k dispozícii špeciálnu miestnosť. (zdroj: Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Miestnosť pre dojčiace mamičky na humenskej radnici je absolútnou novinkou. Rýchly prieskum v iných samosprávach, ktorý spravila Jana Otriová naprieč východom ukázal, že zrejme aj unikátnou.

Na mnohých mestských úradoch podobnú miestnosť nemajú, inde sa v prípade potreby vynájdu.

Oslovené samosprávy argumentujú, že takouto požiadavkou sa na nich mamičky neobracajú.

Kostol bez zvonov, hotely bez ľudí, nefungujúci prístav. Aj taký je Valkov na Domaši

Domaša - Valkov. (zdroj: Michal Frank)

BŽANY. Vodná nádrž Veľká Domaša každoročne v lete láka turistov. Počas posledných dvoch sezón poznačených koronakrízou sa ich počet podstatne zvýšil.

Medzi najväčšie rekreačné oblasti patrí Valkov, ktorý spadá pod obec Bžany v Stropkovskom okrese.

Aj keď počet turistov na Valkove a priľahlej Tíšave narástol, časy svojej najväčšej slávy má za sebou, upozorňuje Michal Frank.

Jozef Kroner alias Tóno Brtko sa vrátil do Sabinova. Sochu odhalila Zuzana Kronerová

Odhalenie sochy Jozefa Kronera alias Tóna Brtka. Autor sochy Jozef Karniš a Zuzana Kronerová. (zdroj: Michal Ivan)

SABINOV. Tóno Brtko, ktorého stvárnil legendárny herec Jozef Kroner, sa vrátil do mesta Sabinov.

Jeho bronzová podobizeň bude na námestí pripomínať oscarový film Obchod na Korze.

Na slávnostné odhalenie sochy prišla aj hercova dcéra Zuzana Kronerová, ktorá sa taktiež zúčastnila filmovania. Viac už v článku Michala Ivana.

Profesionálni a dobrovoľní hasiči si zmerali svoje sily. Zdolať museli aj dvojmetrovú stenu

Zdolávanie dvojemetrovej steny v plnom vybavení. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. V metropole Šariša sa konal štvrtý ročník súťaže Prešovský železný hasič, ktorú organizujú tamojší dobrovoľní hasiči.

Po ročnej prestávke si na trati zmerali svoje sily dobrovoľní aj profesionálni hasiči.

Súťažiaci museli zdolať niekoľko prekážok, ktoré preverili ich zručnosti, informuje Michal Ivan.

Špeciálne noviny Korzárlandu 2021 už pokrstili, deti čítali vlastné články

Krst Korzárika. (zdroj: CK Elán)

SNINA. Krstom špeciálnych novín Korzárik vyvrcholil cez víkend 14. ročník letného detského tábora Korzárland, ktorého sa vo Vihorlat resorte na Sninských rybníkoch zúčastnilo rekordných 80 detí z celého východného Slovenska.

Za najlepšie redaktorky Korzárika vyhlásil šéfredaktor denníka Korzár Jaroslav Vrábeľ Vanesu Škantárovú a Ninu Bernátovú a za prezidenta budúcoročného 15. Korzárlandu si deti zvolili doterajšieho obľúbeného šéfa tábora Martina Fazekaša.

Záverečné spoločné dni strávili táborníci návštevou biokúpaliska Sninské rybníky, súťažou Miss a Mister Korzárlandu, ale i veľkou opekačkou v poslednú noc tábora.

Foto dňa

Búrka napáchala veľké škody. (zdroj: Adriána Labašová)

