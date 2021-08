Newsletter: Jakubovovi ide karta aj za Polačeka, Výbohovi sa už dobré časy skončili

S očkovaním to u nás dobre nevyzerá.

11. aug 2021 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

Vedenie Košíc obviňovalo smerákov, za porotcu si vybralo Jakubova

Jaroslav Polaček (vľavo) v debate s Jánom Jakubovom vo svojej primátorskej kancelárii počas stretnutia s poslancami. (zdroj: mesto Košice)

KOŠICE. Súčasné vedenie Košíc na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) kritizovalo pred komunálnymi voľbami i po nich predchodcov zo Smeru za obnovu električkových tratí, platené parkovanie v réžii súkromnej firmy EEI, nakladanie s majetkom mesta či dohadzovanie zákaziek „našim“ ľuďom.

Polaček hneď po zvolení vyhlásil, že Košice ukázali červenú diktatúre Smeru.

V piatok bola zverejnená na stránke mesta príkazná zmluva pre niekdajšieho viceprimátora v rokoch 2012 – 2014 a súčasného mestského poslanca Jána Jakubova. Ten mal za primátorovania Richarda Rašiho (obaja predtým Smer, teraz Hlas) napríklad pod palcom práve rozbeh kritizovaných rekonštrukcií tratí.

Jakubov má za každý deň zasadnutia poroty zinkasovať 1-tisíc eur v hrubom, píše Peter Jabrik.

Pošta vypovedala 20-miliónovú zmluvu s Výbohovou firmou

Miroslav Výboh. (zdroj: SITA)

KOŠICE. Oligarcha Miroslav Výboh, považovaný za mecenáša Smeru, a osobný priateľ jeho predsedu Roberta Fica neprežíva v týchto mesiacoch vydarené obdobie.

Začiatkom augusta bol obvinený v korupčnej kauze Mýtnik III, v ktorej sa spomína aj úplatok 150-tisíc eur pre Petra Pellegriniho (predtým Smer, teraz Hlas).

A ako potvrdila pre Korzár vedúca odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty Jana Lukáčová, bola vypovedaná 20-miliónová rámcová zmluva na štyri roky s firmou z Výbohovho portfólia na opravy a rekonštrukcie jej budov po celom Slovensku.

O kauze informuje Peter Jabrik.

Na chvoste vakcinačného rebríčka je na východe niekdajšie ohnisko koronavírusu

V obci Lomnička sa obyvatelia do očkovania nehrnú. Dvoma dávkami vakcíny je tu očkovaných iba niečo vyše jedného percenta ľudí. (zdroj: Michal Lendel)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Únia miest Slovenska sprístupnila nový informačný portál o miere zaočkovanosti proti ochoreniu covid-19 za jednotlivé okresy, mestá a obce.

Informácie majú pomôcť obyvateľom lepšie sa orientovať vo svojom okolí ako súčasť prevencie. Portál má byť zároveň nápomocný aj pre samosprávy. Údaje zverejňované len na úrovni okresov považuje totiž únia za nedostatočné, mätúce a výrazne skresľujúce.

Michal Lendel sa pozrel na to, aké zaujímavé čísla vyskočili pri niektorých obciach na východnom Slovensku.

V košickom Mestskom parku sa bude stavať. Časť už čoskoro ohradia

Plocha, ktorej sa týka stavebná činnosť, susedí s kúpaliskom na Rumanovej. Od tzv. Paškovho domu ju delí ubytovňa. (zdroj: Jana Ogurčáková)

KOŠICE. Vedenie mesta Košice v utorok popoludní odovzdalo stavebnej firme asfaltovú plochu v Mestskom parku.

Už túto zimu sa tam má podľa plánov radných korčuľovať. V lete má zas slúžiť ako multifunkčné ihrisko s troma streetballovými košmi.

Časť poslancov v minulosti kritizovala vznik ďalšej ľadovej plochy v meste vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady a stále teplejšie zimy, pripomína Jana Ogurčáková. A dodáva, že v Mestskom parku pribudne aj novinka, tzv. urban golf.

Súčasný prešovský dekan vítal pápeža na letisku, sprevádzal jeho papamobil

Dekan Jozef Dronzek. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove Jozef Dronzek už má osobnú skúsenosť s pápežom Františkom.

Niekoľkokrát sa ocitol v jeho blízkosti na audiencii vo Vatikáne. Preto ho potešilo, že Svätý Otec príde teraz priamo do Prešova.

Niektoré reakcie ho však zaskočili. „Som veľmi smutný, keď človek vníma až agresívne názory a kritiku na návštevu pápeža. Niežeby sme boli radi, že niekto taký príde sem, do Prešova. Čo by za to iné mestá dali... A my tu sa chceme hrať na niečo. Útočíme na pápeža, že prichádza diabol do mesta, že má rožky na hlave. Je to nedôstojné a nemá to ani nič spoločné s vierou,“ posťažoval sa dekan Michalovi Frankovi.

Spadnuté stromy, ľudia bez elektriny. V Šarišskom Čiernom odstraňujú škody po búrke

(zdroj: ilustračné - HS Kráľovský Chlmec)

ŠARIŠSKÉ ČIERNE. Búrka so silným nárazovým vetrom spôsobila v noci z nedele na pondelok v obci Šarišské Čierne (okres Bardejov) škody, ktoré odstraňovali aj nasledujúce dni.

Vyhlásili tam mimoriadnu situáciu. Obec s približne tristo obyvateľmi ostala bez elektrickej energie, zahatalo tamojší potok.

Ako to aktuálne vyzerá s odstraňovaním škôd, na to sa Michal Ivan opýtal starostu Andreja Buvaliča (Most-Híd).

Tradičné náradie a nábytok hádzali do ohňa, vyťahoval ho holými rukami

Manželia Talarovičovci odovzdávajú odkaz ľudových remesiel ďalej. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

STAKČÍN. O rozvoji takzvaného mäkkého turizmu, ktorý by vo veľkej miere nezasiahol do prírody nedotknutých Polonín, ale poskytol by šancu na turistický rozvoj regiónu, sa v posledných rokoch veľa hovorí.

Šesťdesiattriročný rodák Jozef Talarovič z Košíc spoznával prírodu Polonín ešte za mlada, keďže tam chodieval na turistiku. Do Sniny sa priženil a spolu s manželkou sa v rámci Detskej organizácie Fénix Snina roky usilujú o to, aby sa na pôvodné tradície úplne nezabudlo.

Na rôznych kultúrnych podujatiach prezentujú tradičné remeslá, propagujú zelený turizmus, snažia sa, aby ľudia spoznávali krásy v okolí Sniny, ako aj v blízkom pohraničí s Poľskom a Ukrajinou.

Podobnú úlohu bude mať manželský pár v Stakčíne už tento víkend od 13. do 15. augusta počas zážitkového festivalu Objavte Poloniny, ktorý sa koná po druhý raz, píše Katarína Gécziová.

Na košických cestách sa zrážali autá. Zranených prevážali do nemocnice

Nehoda na Letnej ulici, zranili sa dvaja ľudia. (zdroj: HaZZ)

KOŠICE. V Košiciach došlo k viacerým dopravným nehodám, pri ktorých museli zasahovať všetky záchranné zložky.

Najhoršie vyzerajúca sa udiala na križovatke ulíc Letná a Zimná, kde sa zrazili Škoda Octavia s evidenčným číslom Vranova a Škoda Citigo s košickými značkami.

Viac už v článku Kristiána Saba.

Korzárland má svoju vládu, minister novín sa osvedčil už vlani

V tábore si zvolili ministrov. (zdroj: CK Elán)

SNINA. Korzárland, letný tábor plný malých i veľkých novinárov, si zvolil svoju detskú vládu.

V ňom sú najdôležitejšími ministri novín, diskotéky, obrany a detský premiér. Tí spoločne budú rozhodovať o fungovaní krajiny.

Detskú vládu povedie pätnásťročná detská premiérka Laura Suchá, ktorá svojim voličom sľúbila, že u prezidenta vybaví viac voľna a odpočinku pre všetkých táborníkov.

Nekrológy: Zomrel kňaz Pavol Repko aj výtvarník Tibor Gurin

DULOVA VES, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Katolícky kňaz Pavol Repko, pochádzajúci z Dulovej Vsi pri Prešove, zomrel vo veku 67 rokov.

Pavol Repko. (zdroj: archív)

Pavol Repko pôsobil ako výpomocný duchovný v Piešťanoch, kde bude vo štvrtok zádušná omša v rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda, v ktorom pôsobil.

Jeho telesné ostatky budú následne prevezené na rodnú hrudu.

Pochovaný bude po pohrebnej sv. omši v kostole sv. Michala Archanjela v Dulovej Vsi. Pohreb bude v piatok o 13. hodine.

Tibor Gurin. (zdroj: Galéria umelcov Spiša)

V utorok 10. augusta zomrel vo veku 88 rokov spišský výtvarník Tibor Gurin.

Jeho život a tvorba boli neoddeliteľne spojené so spišským regiónom.



Posledná rozlúčka s umelcom bude v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok 12. augusta o 13.00. Kondolenčná kniha je sprístupnená verejnosti vo foyer Galérie umelcov Spiša od stredy od 10.00 do piatka do 19.00 počas otváracích hodín galérie.

Šport

Emil Jacko ako tréner Lipian. V súčasnosti je prezident klubu. (zdroj: FB/ FC Lokomotíva Košice)

Rarita na východe. Prezident je zároveň tréner iného klubu v rovnakej súťaži.

Brankár dal dva góly. Presadil sa už aj z polovice a spred vlastnej šestnástky

Foto dňa

Koncert Richarda Müllera na Lete v Kulturparku 2021. (zdroj: Štefan Alexovits)

Recept na dnes

(zdroj: fotolia.com)

Varíme s Korzárom: Cuketová polievka. Rýchla a krémová. Určite si pochutíte.

