Na chvoste vakcinačného rebríčka je na východe niekdajšie ohnisko koronavírusu

Z 3600 obyvateľov je zaočkovaných 44.

11. aug 2021 o 0:00 Michal Lendel, TASR

V obci Lomnička sa obyvatelia do očkovania nehrnú. Dvoma dávkami vakcíny je tu očkovaných iba niečo vyše jedného percenta ľudí. (Zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Únia miest Slovenska (ÚMS) sprístupnila nový informačný portál o miere zaočkovanosti proti ochoreniu covid-19 za jednotlivé okresy, mestá a obce.

Informácie majú pomôcť obyvateľom lepšie sa orientovať vo svojom okolí ako súčasť prevencie.

Portál má byť zároveň nápomocný aj pre samosprávy.

Prehľad o zaočkovanosti je spracovaný na základe údajov, ktoré má k dispozícii Národné centrum zdravotníckych informácií. Dáta sa aktualizujú v pravidelných intervaloch raz za týždeň.

Únia: Čísla za celý okres sú mätúce

Údaje zverejňované len na úrovni okresov považuje únia za nedostatočné, mätúce a výrazne skresľujúce.

„Môžete mať okresné mesto, ktoré má vysokú zaočkovanosť a okolité dedinky, ktoré majú zaočkovanosť podstatne nižšiu. A to vám skresľuje dáta za celý okres. Je to veľmi mätúce a skresľuje to situáciu v okolí," uviedla ÚMS.

Keď sa však údaje o miere zaočkovanosti zverejnia za jednotlivé mestá a obce, starostovia a primátori majú prehľad o tom, aká je reálna situácia a vedia sa podľa toho zariadiť.

„Vedia edukovať alebo cielene organizovať podporu očkovania, výjazdové tímy a podobne. Považujeme to za veľmi dôležité," podotýka únia.

Za rovnako dôležité a prospešné považuje takéto informácie aj pre samotných obyvateľov.

„Napríklad, keď idem niekam na dovolenku, pozriem si, akú mieru zaočkovanosti má tá obec, aby som vedel, že keď sa tam stretávam s ľuďmi, aké riziko mi hrozí," vysvetľuje únia, podľa ktorej sú to jedny z kľúčových informácií ako súčasť prípravy na tretiu vlnu.

Počty podľa sídiel ako na hojdačke

Podľa údajov z nového informačného portálu sú Košický a Prešovský kraj spoločne s Banskobystrickým na chvoste rebríčka zaočkovanosti na Slovensku.

V oboch východoslovenských krajoch je to na úrovni 36 % v prípade prvej dávky vakcíny, pričom 33 % obyvateľov už má za sebou aj druhé kolo očkovania.

Markantné rozdiely v štatistikách však badať na úrovni konkrétnych miest a obcí.

Napríklad v okrese Košice-okolie vedie obec Vyšný Čaj, kde dostalo aspoň jednu dávku vakcíny necelých 60 % ľudí. Kompletne zaočkovaných je tam niečo vyše 55 % obyvateľstva.