Vláda schválila nový covid automat. Najhoršie sú len okresy z východu

V stupni ostražitosť je ich deväť.

10. aug 2021 o 19:16 (aktualizované 10. aug 2021 o 19:56) Klaudia Jurkovičová, TASR, SITA

Správu aktualizujeme

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Covid automat bude mať namiesto siedmich po novom už len päť farieb a namiesto národného prístupu bude preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne.

Prevádzky a podujatia sa budú riadiť podľa troch protokolov.

Nový automat, podľa ktorého sa riadia protipandemické opatrenia, schválila v utorok vláda jednohlasne s minimálnymi technickými úpravami.

Nový covid automat zavádza päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring) cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia).

Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov.

Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia.

"Očkovanie osôb 50 plus znamená, že okres sa automaticky dostane do nižšej farby, pretože toto očkovanie predstavuje obrovský benefit pre zdravotnícky systém, ktorý sa odľahčí," vysvetlil vedúci Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík.

Okresy sa posunú o jeden stupeň covid automatu nižšie za každých 10 % zaočkovaného obyvateľstva nad 50 rokov, počítať sa bude od 55 % zaočkovanosti.

Ak teda bude mať okres zaočkovaných nad 65 % populácie vo vekovej skupine nad 50 rokov, zníži sa jeho zaradenie do fázy covid automatu o jeden stupeň.

Covid automat sa bude aktualizovať každý týždeň, vždy na druhý až tretí pracovný deň.

Nová farba okresu a s tým spojené opatrenia by mali vstúpiť do platnosti nasledujúci pondelok, vo výnimočných situáciách aj skôr.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vláda schválila covid automat. Reštaurácie odmietajú kontrolovať hostí, či sú zaočkovaní Čítajte

Ako dopadli jednotlivé okresy

Od pondelka 16. 8. bude podľa covid automatu v stupni ostražitosti deväť okresov. Všetky ostatné okresy sú v stupni monitoringu.

V stupni monitoring budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I. - V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce a Zvolen.

V stupni ostražitosť skončili okresy Gelnica, Košice I .- IV., Košice-okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=292&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMinisterstvoZdravotnictvaSR%2Fvideos%2F1709545929243947%2F&show_text=false&width=560&t=0

Ťarcha zodpovednosti na prevádzkach

Prevádzky sa po novom budú sami rozhodovať, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo zaočkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie covid-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných.

Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia. Ide napríklad o to, koľko ľudí môže byť v prevádzke, pričom platí, že v prípade očkovaných to bude bez obmedzenia počtu, a to až do čiernej farby okresu.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) avizoval tiež aplikáciu, ktorá umožní obchodníkom kontrolovať tzv. covid pasy. V prípade, že si človek vyberie test, bude potrebovať antigénový, nie starší ako 24 hodín, alebo PCR test, nie starší ako 72 hodín.

"Prevádzky by to mali dopredu oznámiť, v akom režime fungujú a jeden z predpokladov, aby to fungovalo, je, že sa to bude dôsledne kontrolovať. Ak vybraný režim prevádzky nedodržia, budú sankcie. Presné detaily bude definovať Úrad verejného zdravotníctva vo vyhláške," spresnil Mišík.

Možnosť vybrať si z troch režimov fungovania sa nevzťahuje na obchody. Dôvodom je, že v nich ľudia trávia menej času a mnohé z nich slúžia na zabezpečenie nevyhnutých životných potrieb.

Rastová a poklesová fáza

Nový covid automat zavádza aj pojem rastovej alebo poklesovej fázy.

Rastová fáza znamená rast incidencie aspoň o 10 % z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni, rovnaké podmienky má určené aj poklesová fáza.

Antigénové testovanie v nemocniciach Niektoré nemocnice by s vykonávaním antigénových testov mohli začať už v stredu 11. 8. alebo vo štvrtok 12. 8. Od pondelka 16. 8. by ich malo realizovať 68 nemocníc. Po rokovaní vlády to potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Minister už počas dňa avizoval, že desiatky nemocníc začnú robiť testy už v priebehu najbližších dní. Záujemca ich bude môcť absolvovať bez obmedzenia počtu, vždy však za manipulačný poplatok päť eur. Indikované testy zostávajú aj naďalej zadarmo neobmedzene. Ide napríklad o testy pred operáciou či pre ľudí, ktorí sa stali úzkym kontaktom nakazeného novým koronavírusom. Naďalej budú fungovať aj mobilné odberové miesta, ale testy budú drahšie, keďže ide o komerčnú cenu, upozornil Lengvarský. Tým, ktorí sa zaočkovať zo zdravotných dôvodov nemôžu, postačí potvrdenie od lekára.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou