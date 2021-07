Newsletter: Dotyková ZOO na covid oddelení, hudobník sa utopil v Šírave

V Zemplínskej šírave zahynul muzikant z východu

Hudobník skonal počas prevozu do nemocnice. (zdroj: Polícia SR - Košický kraj)

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. V priehrade Zemplínska šírava pri Michalovciach zahynul v sobotu známy muzikant Ľuboš Didik.

Hral na klávesy a akordeón v skupine Rolland z Čirča. Táto kapela už vyše 20 rokov vystupuje na rôznych podujatiach, na koncertoch, festivaloch, ale aj na svadbách a oslavách, vydala trinásť hudobných nosičov.

O úmrtí Ľuboša Didika informovala skupina na svojom profile na sociálnej sieti. O posledných chvíľach svojho kolegu porozprával kapelník Miroslav Gernát Michalovi Frankovi.

V košickej nemocnici pohrýzol pacienta s covidom potkan. Útočil priamo na izbe. UNLP už zasiahla.

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

KOŠICE. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach došlo nedávno k incidentu.

Pacienta hospitalizovaného s ochorením covid-19 tam pohrýzol potkan.

Na len ťažko uveriteľnú udalosť sa nemocnice pýtal Michal Lendel, tá útok potkana potvrdila.

Vážna nehoda zrušila preteky. Primátor Dobšinej: Ak zvodidlá neudržia auto, tak čo autobus?

Na mieste nehody zasahoval vrtuľník. (zdroj: ATE)

DOBŠINÁ. Počas pretekov automobilov do vrchu na Dobšinskom kopci 2021 došlo v sobotu k vážnej dopravnej nehode pri druhom meranom tréningu.

Jazdec Dušan Tóth prerazil na Škode Fabia zvodidlá v zákrute číslo 5, pričom auto zachytilo traťového maršala a zosunulo sa niekoľko metrov pod trať. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Preteky boli zrušené.

Michal Lendel sa o ich budúcnosti, ale aj bezpečnosti trate zhováral s primátorom mesta Dobšiná Jánom Slovákom, k nehode sa vyjadrili aj organizátori.

Očkovanie detí narúšala antivaxerka. Mala konflikty s rodičmi a ušla

Rodičia chcú ochrániť zdravie svojich detí očkovaním. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Od 23. júna očkujú proti ochoreniu covid-19 vo Vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach deti a mládež od 12 rokov. Počas piatka tam vakcínu podali 100 tínedžerom.

„Dnes to ide veľmi dobre. Zatiaľ žiadne problémy,“ povedal zamestnanec UNLP, ktorý usmerňoval čakajúcich pred vstupom do budovy. Počas predošlých očkovacích dní vyhradených juniorom narúšala pokojný priebeh postaršia žena. "Antivaxerka oslovovala deti aj ich rodičov, potom začala vykrikovať nezmysly o vraždení detí," vyjadril sa zamestnanec.

Michal Lendel sa bol v nemocnici pozrieť osobne, rodičov detí sa pýtal na neznámu ženu, ale aj ich motiváciu zaočkovať svojich potomkov.

Ako firmy motivujú. Očkujú rodiny, robia lotérie, dávajú odmeny, volajú expertov

Ilustračné foto. (zdroj: Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Firmy na východe Slovenska motivujú svojich zamestnancov, aby sa očkovali proti covidu-19, rôzne.

Organizujú lotérie, pridávajú na odmenách i pozývajú na besedy expertov.

Ale nie všetky, jeden z právnikov oslovených spoločností neodporúča zvýhodňovať zaočkovaných pracovníkov. Viac zisťovala Jana Otriová.

Slovák v Kanade o horúčavách: Ľudia obsadili klimatizované hotely

Pobrežie vo Vancouveri. Miestni sa chodia schladiť skôr k jazerám. (zdroj: Lukáš Kotuľak)

VANCOUVER, VRANOV NAD TOPĽOU. V kanadskom mestečku Lytton na úpätí hôr s približne 250 obyvateľmi v štáte Britská Kolumbia koncom júna zaznamenali teplotný rekord 49,6 stupňa Celzia.

Lytton je známy ako horúci bod Kanady, ale tohtoročné teploty prekvapili aj miestnych.

Slovák z Vranova nad Topľou, Lukáš Kotuľak, ktorý v súčasnosti žije kanadskom Vancouveri, situáciu s rekordnými horúčavami v krajine pozorne sleduje. Ako ich miestni prežívajú, porozprával Lenke Hanikovej.

Kvôli Feckovi končí v parlamente svadobný fotograf z Trebišova

Rastislav Jílek (vľavo) a Martin Fecko. (zdroj: Archív)

TREBIŠOV. Po odchode štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva z funkcie sa Martin Fecko (OĽaNO) vrátil späť do parlamentu. Z Národnej rady (NR) SR sa tak musel porúčať jeho náhradník. O poslanecký mandát prišiel Rastislav Jílek.

Predtým bo konateľom vlastnej produkčnej spoločnosti, pracoval ako svadobný fotograf. Michal Frank zisťoval, čo na svoj odchod Jílek hovorí.

Za odsúdeného poslanca Smeru Kičuru nastúpi náhradník. Kamarát z KDH

Starosta obce Víťaz v okrese Prešov Ján Baloga pri prameni Slaná voda. Stane sa novým poslancom kraja. (zdroj: TASR)

PREŠOV, VÍŤAZ. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ZPSK) sa mení.

Po tom, čo sa poslanec Jozef Kičura (kandidoval za Smer-SD) dohodol so špeciálnym prokurátorom o vine a treste a súd dohodu schválil, automaticky prišiel o poslanecký mandát.

Jeho náhradníkom je člen Kresťanskodemokratického hnutia Ján Baloga, starosta obce Víťaz, ktorý kandidoval za koalíciu KDH, Nova, OĽaNO, SaS. Viac si o ňom prečítate v texte Michala Franka.

Poznáme prvé fakty o odkaze vo fľaši. Obsahuje staré rody, potomkovia žijú dodnes

Text majú odborne preložiť pracovníci kežmarského múzea. (zdroj: FB Mesto Kežmarok)

KEŽMAROK. Pri rekonštrukčných prácach vežičky na budove Reduty sa v guli našla sklenená fľaša, v ktorej boli uložené artefakty na pergamenovom papieri napísané v latinčine a doplnené kresbou.

Mesto s nálezom ihneď oboznámilo pamiatkový úrad a riaditeľku Múzea v Kežmarku Eriku Cintulovú, aby ho nechali odborne preložiť a uchovali pre budúce generácie. O budúcnosť nálezu a obsah dokumentov sa zaujímala Lenka Haniková.

V Snine nefungujú verejné toalety. Zatápa ich spodná voda

Verejné WC v Snine nefunguje. (zdroj: Jana Otriová)

SNINA. Verejné WC v centre Sniny sú zatvorené už dlhé mesiace. Otázku nefungujúcich zariadení otvoril na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Peter Vološin (KDH).

„Chcem sa spýtať, či v 21. storočí, v meste, ktoré má necelých 20-tisíc obyvateľov, chce byť vstupnou bránou do Polonín a smart mestom s bikesharingom, nemá človek kde vykonať potrebu? Nevieme túto vec vyriešiť, nech by to stálo čokoľvek?“ opýtal sa.

Janu Otriovú zaujímali dôvody nefunkčných verejných toaliet v meste, aj termín, kedy budú spustené.

