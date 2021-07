Varíme s Korzárom: Šťavnaté kuracie fašírky s horčicou

Tip na nedeľný obed.

18. júl 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Šťavnaté kuracie fašírky s horčicou

Potrebujeme: 4 kuracie prsia, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, petržlenovú vňať, 2 vajcia, dve polievkové lyžice horčice, 2 lyžičky majoránky, soľ, čierne korenie, trochu strúhaného tvrdého syra, strúhanku

Postup: Kuracie mäso umyjeme a rozsekáme na čo najjemnejšie. Masu z kuracieho mäsa si dáme do misky. Očistíme cibuľu a strúčiky cesnaku, pridáme k nim čerstvú petržlenovú vňať a všetko rozkrájame na drobné kúsky. Pridáme k mäsu a zamiešame. Ako ďalšiu pridáme horčicu a všetky koreniny, tiež hrsť strúhaného syra a obe vajíčka. Do zmesi postupne pridávame strúhanku, toľko, aby sme v dlaniach vedeli vytvoriť fašírky, ktoré sa nerozpadnú. Po pridaní strúhanky chvíľu čakáme, aby stihla nasať tekutinu. Z hotovej zmesi si naberáme do dlaní rovnaké guličky, ktoré vytvarujeme do tvaru fašírky, povrch obalíme v strúhanke a pečieme na panvici s olejom, kým nezozlatnú.

