Newsletter: Prestrelka medzi Potockým a Trnkom. Potvrdené, pápež príde na východ

5. júl 2021 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Pápež potvrdil návštevu Slovenska, známy je už aj presný dátum

(zdroj: FB/TK KBS)

BRATISLAVA, KOŠICE, PREŠOV. Pápež František oznámil, že od 12. do 15. septembra 2021 absolvuje návštevu Slovenska.

Ešte predtým však musí podstúpiť operačný zákrok. Už včera sa vydal do nemocnice na plánovanú operáciu.

Už je známy aj plán jeho cesty. Navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.

„Je pre nás veľkou cťou, že Svätý Otec v rámci svojej návštevy Slovenska príde aj do Košíc. Urobíme všetko pre to, aby sa u nás príjemne cítil a aby si z nášho mesta odniesol čo najkrajšie zážitky," uviedla radnica pre denník Korzár.

Mimo Košíc sa nedá slušne najesť ani ubytovať, kritizoval župan Trnka

Župan Trnka rád prezentuje rôzne zákutia kraja, akurát mu v nich veľmi nechutí. (zdroj: FB/Rasťo Trnka)

KOŠICE. Namiesto rozvoja cestovného ruchu sa správa ako reklamná agentúra. To je len jedna z výhrad k činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Župní poslanci rokovali o jej činnosti za uplynulý rok.

Organizácia s ročným rozpočtom približne 800-tisíc eur zamestnáva trinásť ľudí, jej predsedom je župan Rastislav Trnka (nezávislý).

„Za posledné roky nešiel ani cent priamo do Zemplínskej šíravy, do jednotlivých rekreačných stredísk a pritom za rok a niekoľko mesiacov išlo na rôzne stratégie, koncepcie, analýzy a prieskumy vyše 120-tisíc eur,“ kritizoval krajský a zároveň parlamentný poslanec Milan Potocký (OĽaNO).

Ako na to reagoval župan, aj to sa dozviete v článku Jany Ogurčákovej.

Po porážkach vo voľbách úspech v hnutí. Košické KDH povedie opäť Gurbáľová

Po neúspechu v eurovoľbách, parlamentných a obecných voľbách uspela viceprimátorka v straníckom súboji. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Kresťanskí demokrati majú v metropole východu nové vedenie.

Po šiestich rokoch skončil na poste predsedu mestského koordinačného výboru KDH vicežupan a mestský poslanec Daniel Rusnák.

Nahradila ho viceprimátorka Lucia Gurbáľová.

Aký vzťah má so súčasným šéfom hnutia Milanom Majerským, jeho predchodcom Alojzom Hlinom, ako to vidí s predčasnými voľbami a ktoré zo súčasných vládnych strán sú jej najbližšie, na to všetko sa jej pýtala Jana Ogurčáková.

Inžiniera v štátnej košickej záchranke nahradil inžinier

Záchranná služba Košice. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Meno nového šéfa Záchrannej služby Košice, ktorá patrí k významným hráčom v poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti, je už známe.

Doterajšieho riaditeľa, inžiniera ekonóma Bystríka Muchu odvolal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) a nahradil ho inžinierom Dušanom Kožuškom.

Menovaný bol na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie do 31. decembra 2021, zistila Katarína Gécziová.

Župa prikázala Košiciam začať okamžite s opravami tratí

Zničená električková trať na Alejovej. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košický samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh už preskúmal merania geometrickej polohy električkových koľají, ktoré nedávno robil Dopravný podnik mesta Košice.

Výsledkom je, že župa mestu Košice zaslala oznámenie, že pri prevádzke električkových tratí na spomínaných úsekoch je povinné okamžite začať s ich opravou.

Kraj upozornil košickú samosprávu aj na zlý stav výhybiek a nevyhovujúce obratisko na Važeckej ulici na sídlisku Nad jazerom.

Čo na to mesto a vedenie dopravného podniku, to sa dočítate v článku Petra Jabrika.

Hasiči: Volajú nás, až keď je topiaci sa pod hladinou. Problémom býva alkohol

Nedávny zásah hasičov na štrkovisku v Krásnej. (zdroj: LTS)

KOŠICE. S príchodom horúcich dní pribúda počet utopených najmä v stojacich vodných plochách či riekach.

Medzi prvými bývajú pri zásahu hasiči, ktorí však, žiaľ, neraz vylovia už len bezvládne telo.

Kristián Sabo zisťoval, aké sú ich odporúčania, aby sa takýmto nešťastiam predchádzalo.

Za pol gramu pervitínu si Košičan dohodol rok väzenia

(zdroj: ilustračné - archív )

KOŠICE. Nosiť pri sebe hoci aj malé množstvo drogy je pri súčasnej legislatíve veľkým rizikom. Presvedčil sa o tom 35-ročný Košičan, ktorého v januári zastavili na ulici policajti.

Po prehliadke skončil na policajnom okrsku. Odchádzal z neho ako obvinený z prečinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, jedmi a prekurzormi.

Na prokuratúre uzavrel dohodu o vine a treste, už mu ju schválil aj Okresný súd Košice II, píše Róbert Bejda.

Covid automat od 5. júla: Okresy hrajú už len dvomi farbami

(zdroj: SME)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 5. júla bude na Slovensku platiť nové rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Každý, kto sa vráti zo zahraničia, aj keby bol len na nákupe v prihraničnom meste, bude povinný sa pred prekročením našej hranice zaregistrovať na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica.

Aj o tom informuje denník Korzár.

Ďalšie správy

Pútnici počas cesty na Mariánsku horu. (zdroj: SITA/Viktor Zamborský)

Mariánsku horu v Levoči navštívilo vyše päťtisíc pútnikov. Prišiel aj Heger. Hovorilo sa o hneve i o dezinformáciách.

Firma Leyard Europe môže dostať od štátu 1,225 milióna eur. Chcela viac. Sľubuje 49 pracovných miest.

Prešovská župa ukončila rekonštrukciu mosta cez Ondavu v Stropkove. Oprava stála vyše 850 000 eur.

Dopravný podnik obmedzí prevádzku hromadnej dopravy v Krásnej. Dôvodom je konanie odpustovej slávnosti.

Horskí záchranári pomáhali turistovi neďaleko Chaty pri Zelenom plese. Počas výstupu ho postihla náhla nevoľnosť.

Dychová hudba mesta Levoča oslavuje sté narodeniny. Aktuálne ju vedie dirigent Vladimír Tomko.

Vláda prispeje Levoči na rekonštrukciu námestia sumou 220-tisíc eur. Ukončiť ju chcú do konca roka.

Nekrológ: Zomrel Pavol Guman

Pavol Guman. (zdroj: archív)

HANISKA. Srdce Pavla Gumana dotĺklo. Tento spoločenský angažovaný športový funkcionár z Hanisky pri Prešove, známy chovateľ a zakladateľ Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Prešovskom kraji zomrel na konci júna vo veku 81 rokov.

Informáciu o úmrtí potvrdili Michalovi Frankovi Milan Korkobec z JDS a ďalší priatelia zosnulého.

Pavol Guman bol po celý svoj život občiansky angažovaný. Bol aktívny spoločensky i politicky a mal športového ducha.

Česť jeho pamiatke!

Krimi

Vo Vyšnej Jedľovej horel veľkokapacitný senník. Škody na majetku zatiaľ nevyčíslili.

Koronavírus

(zdroj: ilustračné - SME/Marko Erd)

Prešovský aj Košický kraj za sobotu hlásili rovnaký počet nových infikovaných. Úmrtie nepribudlo žiadne.

Deň predtým však do štatistík pribudli ďalšie dve obete ochorenia covid-19, východ mal šesť nových prípadov.

Šport

Hokejisti HC Košice. (zdroj: TASR)

V kádri HC Košice došlo k viacerým zmenám. Množstvo hráčov skončilo, odchovanci pokračujú ďalej.

Nemá ani tridsať, trénersky rástol aj v zahraničí. Zažije postup do Fortuna ligy?

Foto víkendu

Púť v Levoči. (zdroj: TASR/Milan Kapusta)

