Denný newsletter Korzára: Tragédia v Lemešanoch, incident v Kojšove, slávnosť v Prešove

Čo sa stalo a čo je nové na východe.

28. máj 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

Denník Korzár vám každý pracovný deň ponúka najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dva americké stafordy opäť dohrýzli poštárku. Bojové plemeno za to minule utratili

Takto dopadla poštárka napadnutá psom v Slanskom Novom Meste v roku 2019, jej kolegyňa pohryzená teraz v Kojšove tiež skončila v nemocnici - so zraneniami nôh a pravej ruky. (zdroj: archív)

KOJŠOV, SLANSKÉ NOVÉ MESTO. Dva americké stafordy sa z oploteného dvora rodinného domu dostali - zatiaľ nevedno, ako presne - na ulicu a napadli poštárku.

Stiahli ju na zem, hrýzli po celom tele, vytrhli jej časť svaloviny a skončila v nemocnici.

Ak by kričiacej žene nepribehli na pomoc dvaja susedia, mohlo sa to skončiť ešte aj horšie. Zúfalá poštová doručovateľka (43) si kryla tvár a krk služobnou brašňou, aby sa jej psy nezahryzli do tepny.

Ako celá nešťastná udalosť dopadla, sa dozviete v článku Moniky Almášiovej a Jaroslava Vrábeľa.

Majiteľka zúrivých stafordov: Mrzí nás to, doma sú to milé stvorenia, nedáme ich preč

Majiteľka so psami, ktoré napadli poštárku. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOJŠOV, VEĽKÝ FOLKMAR. Útok dvoch amerických stafordov vyvolal v Kojšove (okres Gelnica) vlnu nevôle.

Viacerí ľudia z obce sú zhrození z toho, že stafordy surovo dohrýzli poštárku.

„Sú to bojové plemená a nemajú čo robiť na verejnom priestranstve. Nestalo sa to prvýkrát, čo bol s nimi problém. Už aj v minulosti sa stalo, že napadli ľudí z obce, keďže však bol majiteľ s nimi, nedopadlo to až tak zle,“ povedal nám vo štvrtok obyvateľ Kojšova.

Prečo majitelia neuvažujú nad utratením stafordov a čo na útok hovoria miestni, zisťovali reportéri Kristián Sabo a Judita Čermáková.

Kolega usmrteného cyklistu: Každý tréning stretnem nejakého blázna za volantom

Cyklistom, ktorý zahynul, bol Adrián Babič (24) z Popradu. (zdroj: Deaflympijský výbor Slovenska)

KOŠICE, PREŠOV, LEMEŠANY. Tragická smrť profesionálneho cyklistu Adriána Babiča z Popradu, ktorý zomrel v stredu podvečer pri dopravnej nehode neďaleko Lemešian, zasiahla celú cyklistickú komunitu.

Jedným z tých, ktorí sa s Adriánom stretávali na trati pretekov a poznali sa aj osobne, bol Jakub Kurty, slovenský reprezentant v cyklokrose a horskej cyklistike.

Jazdci sa zoznámili ešte počas juniorských čias.

„Málokto je na Slovensku profesionál. Jedným z nich bol Aďo, živil sa cyklistikou a popri tom si robil školu. Keď som si ráno prečítal o nehode, zostal som ako obarený. Je to tragédia. Dnes som sa napríklad chystal trénovať na cestu, no som z toho tak vykoľajený, že neviem, čo ďalej. Dokonca sa to stalo asi 5 minút od môjho domu. Poznám to miesto a chodievam tade pravidelne bicyklovať,“ povedal Jakub na úvod.

O spomienkach na zosnulého talentovaného cyklistu si prečítate v texte od Michala Lendela.

Na križovatke, kde zomrel cyklista, som žiadal 50-ku, tvrdí starosta Lemešian

Miesto tragédie. (zdroj: KR PZ)

LEMEŠANY. Na križovatke na ceste prvej triedy medzi Prešovom a Košicami, kde sa odbočuje na Kysak a Obišovce, zomrel v stredu po zrážke s autom cyklista.

Bol ním mladý deaflympionik Adrián Babič (24), ktorý na ceste trénoval.

Rodák z Popradu sa narodil s 86-percentnou stratou sluchu na obe uši, ale súťažil aj so zdravými pretekármi.

Podľa Marka Bučka (nezávislý), starostu Lemešian, do ktorého katastra cesta s križovatkou patrí, je to nebezpečný a komplikovaný úsek, na ktorý upozorňoval.



Podrobnosti o problematickom úseku zisťoval Jaroslav Vrábeľ.

Viac o tragickom úmrtí športovca sa dočítate aj v nasledujúcich článkoch:

Zomrel slovenský cyklista Babič, pri tréningu ho zrazilo auto

Smrť Babiča ukazuje na problém na cestách. Stačí ubrať, vraví Sagan

DPMK stále nepresvedčil o bezpečnosti električkových tratí a žiada ešte viac času

Meranie električkovej trate v noci z utorka na stredu. (zdroj: DPMK)

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) stále neodvrátil reálnu hrozbu odstavenia značne opotrebovaných električkových tratí na Alejovej ulici a na Jazere.

Košický samosprávny kraj (KSK) ako dráhový úrad pre mestské dráhy už od marca požaduje od mesta ako vlastníka i DPMK ako prevádzkovateľa, aby komplexnou prehliadkou preukázali, že trate sú prevádzkyschopné a bezpečné.

Stále sa mu to nepodarilo. Nejaké dokumenty i výsledky meraní dopravca už v závere marca predložil, ale Úradu KSK to nestačilo.

Podrobnosti zisťoval Peter Jabrik.

Klub dôchodcov z jadrovej kauzy košický súd oslobodil. Už po štvrtýkrát

Vanko tvrdí, že tento obrázok ampulky stiahnutý z internetu polícia vydávala za dôkaz voči obvineným. (zdroj: PZ SR)

KOŠICE. Okresný súd Košice I sa vo štvrtok opäť zaoberal prípadom ešte z roku 2011. Jeho hlavnými aktérmi sú dnes už len piati muži, ktorým prischlo pomenovanie Klub dôchodcov.

Čelia obvineniu z prípravy zločinu výroby a držania jadrového materiálu.

Košické súdy sa prípadom opakovane zaoberali niekoľko rokov. Dokonca v ňom zazneli tri rozsudky, no po odvolaní prokurátorky Generálnej prokuratúry SR ich krajský súd zrušil.

Okresný súd vo štvrtok vyniesol už štvrtý verdikt, no ani ten nemusí byť posledný.

Dlhoročný prípad podrobne sleduje Róbert Bejda.

Kontajnerové klietky nazvali poslanci prehistorickými. Zahorčák: Buďme realisti

Kontajnerový prístrešok na Okružnej ulici v Michalovciach. (zdroj: MsÚ Michalovce))

MICHALOVCE. Na sídlisku Východ pribudnú nové kontajnerové prístrešky.

Nie všetkým michalovským poslancom sa „prehistorické klietky zo 16. storočia“ pozdávajú a sú za moderné alternatívne riešenie podzemných kontajnerov.

Vedenie mesta zdôrazňuje, že je potrebné okamžité riešenie.

Nepriateľmi odpadkových košov sú nielen ich vyberači a tí, ktorí za odpad neplatia, ale aj havrany či potkany.

Poslanci sa informatívnou správou o vyhodnotení osadzovania kontajnerových prístreškov na sídlisku Východ a návrhmi ďalších lokalít v iných častiach mesta zaoberali na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Akým smerom sa uberala kontajnerová debata na mestskom zastupiteľstve, píše Jana Otriová.

Web košickej nemocnice je úplne paralyzovaný. Zlikvidoval ho hackerský útok

Toto je jediné, čo sa objavuje na webe košickej univerzitnej nemocnice. (zdroj: Reprofoto UNLP Košice)

KOŠICE. Webová stránka košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) nefunguje už nejaký čas. Korzár zisťoval, v čom je problém.

„Web univerzitnej nemocnice je znefunkčnený zhruba 14 dní. Stránka bola vytvorená pred viac než 15 rokmi a nedisponovala dostatočnými bezpečnostnými prvkami, ktoré spôsobili, že posledný hackerský útok web UNLP úplne znefunkčnil. Po preverení situácie dala nemocnica v tejto veci trestné oznámenie,“ dozvedeli sme sa vo štvrtok od hovorkyne UNLP Moniky Kriškovej.

O nezvyčajnom prípade informoval Peter Jabrik.

Tunel Bikoš prerazili bez meškania. Obchvat však dokončia so zdržaním

Tunel Bikoš prerazili do roka. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. S razením tunela Bikoš, ktorý je súčasťou stavby prvej etapy R4, začali v júni minulého roka.

Tunel bol prerazený takmer po roku a stavba zatiaľ napreduje bez meškania.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) si v tuneli odpracoval aj jednu šichtu a o pár mesiacov si chce zaspievať s kapelou Heľenine oči pri otváraní prvého prešovského obchvatu.

Diaľničný obchvat však finišuje s miernym zdržaním a odsúva sa aj vyhlásenie verejnej súťaže na druhú etapu R4.

V Prešove by sa mala dopravná situácia počas najbližších rokov zlepšovať.

O postupe prác na západnom obchvate Prešova píše Michal Ivan.

Začala sa výstavba nového mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Podľa zmluvy by mali byť práce ukončené vo februári. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KYSAK, VEĽKÁ LODINA. Košický samosprávny kraj začal práce na výstavbe nového mosta nad riekou Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v okrese Košice-okolie za viac ako 1,7 milióna eur.

Ako prvé budú vykonané búracie práce na spodnej stavbe pôvodného mosta, konkrétne na oporách a pilieroch.

Prípravné práce odštartovali v pondelok 24. mája.

„Táto rekonštrukcia bude najväčšou investíciou v rámci opráv mostov v našom kraji v tomto roku, a to nielen finančne, ale aj čo sa týka rozsahu prác," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

O moste píše od jeho zrútenia až po súčasné stavebné práce Kristián Sabo.

Štrnásty Korzárland sa už chystá, budú diskotéky aj noviny, čo si napíšu deti

Tradičný krst Korzárika v závere tábora. (zdroj: CK Elán)

Detské letné rekreácie to mali pre covid nahnuté už minulý rok. Tento rok sa situácia opäť pred letom upokojuje a cestovná kancelária Elán, ktorá spoločne s denníkom Korzár organizuje detský letný tábor Korzárland, plánuje aj tento ročník. Majiteľ CK Elán Pavol Krausz v rozhovore porozprával, na čo sa môžu deti tešiť v Korzárlande, o svojich táborových zážitkoch, aj o tom, či si majú deti tento rok zbaliť do kufra niečo špeciálne.

Ako vyzerá tohtoročná táborová sezóna? Rodičia už určite zisťujú, či tábory budú alebo nie.

- Prirodzene, sme poznačení pandémiou. Za normálnych okolností prichádza ponuka táborov už v januári a rodičia s deťmi si môžu vyberať. My sme boli pripravení aj v januári, no vtedy tu bola najhoršia pandemická situácia. Rozbieha sa to až teraz, keď sa situácia upokojuje a okresy prechádzajú do lepších farieb. Minulý rok bolo leto relatívne v poriadku, až potom, v septembri, nastúpila druhá vlna. Rodičia sa samozrejme trošku obávajú, no na Korzárland, ktorý bude tento rok štrnástykrát je už všetko pripravené a prichádzajú nám aj prihlášky.

Čo všetko na deti v špeciálnom tábore čaká, si prečítate v rozhovore Moniky Almášiovej.

Ďalšie správy

Vysoké Tatry. (zdroj: TASR)

Spor pre Tatranský národný park: Obviňujú sa, kto môže za developerský boom

Košický kraj opravuje 22 úsekov ciest vo viacerých okresoch

Na obnovu trate medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou pôjde 200 miliónov

Vranov má prvého vážneho záujemcu o priemyselnú halu. Od štátu chce 30 miliónov

Krimi

Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. (zdroj: Polícia SR - Košický kraj)

V Kolinovciach narazila škodovka do motorkára. Utrpel ťažké zranenia

Koronavírus

Univerzitná nemocnica L. Pasteura na Rastislavovej 43. (zdroj: UNLP)

V košickej univerzitnej nemocnici spúšťajú od júna plánované operácie

Východ z vrcholu covidového rebríčka neodchádza. Pripísal si 67 nových prípadov

Šport

Basketbalisti Spišskej Novej Vsi oslavujú svoj prvý titul v histórii. (zdroj: TASR)

Špinavá hra vo finále? Medzi chlapmi sa to nerobí, vraví šéf vicemajstra

Foto dňa

Takto symbolicky prerazili vo štvrtok cestári Tunel Bikoš. Radosť, že sa to už podarilo, trochu kazí informácia, že obchvat Prešova dokončia so zdržaním.

Kultúrne tipy

Divadlo Actores v Rožňave. (zdroj: actores.sk)

Hororová komédia, Farebná paleta a Dni Spišského Jeruzalema

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber , ako aj na odber našich ďalších newsletterov Výber redakcie Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .