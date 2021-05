Štrnásty Korzárland sa už chystá, budú diskotéky aj noviny, čo si napíšu deti

28. máj 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Detské letné rekreácie to mali pre covid nahnuté už minulý rok. Tento rok sa situácia opäť pred letom upokojuje a cestovná kancelária Elán, ktorá spoločne s denníkom Korzár organizuje detský letný tábor Korzárland, plánuje aj tento ročník. Majiteľ CK Elán Pavol Krausz v rozhovore porozprával, na čo sa môžu deti tešiť v Korzárlande, o svojich táborových zážitkoch, aj o tom, či si majú deti tento rok zbaliť do kufra niečo špeciálne.

Ako vyzerá tohtoročná táborová sezóna? Rodičia už určite zisťujú, či tábory budú alebo nie.

- Prirodzene, sme poznačení pandémiou. Za normálnych okolností prichádza ponuka táborov už v januári a rodičia s deťmi si môžu vyberať. My sme boli pripravení aj v januári, no vtedy tu bola najhoršia pandemická situácia. Rozbieha sa to až teraz, keď sa situácia upokojuje a okresy prechádzajú do lepších farieb. Minulý rok bolo leto relatívne v poriadku, až potom, v septembri, nastúpila druhá vlna. Rodičia sa samozrejme trošku obávajú, no na Korzárland, ktorý bude tento rok štrnástykrát je už všetko pripravené a prichádzajú nám aj prihlášky.

Štrnásťkrát je už riadne veľa.

- Ani mne sa nechce veriť, ako to ubehlo. Dodnes si spomínam na prvý ročník, ktorý bol na Regetovke pri Bardejove. Každý rok sa snažíme, aby bol Korzárland niekde inde. Teraz ideme na východ od Košíc, do krásneho prostredia Vihorlat resort na Sninských rybníkoch. Kapacita je približne sedemdesiatpäť detí.

Rodičia už zisťujú, aké budú podmienky?

- Zatiaľ to vyzerá tak, že my sme pripravení, komunikujeme so zariadeniami, kde naše tábory chystáme, s hlavnými vedúcimi aj celým mančaftom. Samozrejme, rodičia sa pýtajú, čo bude keď... V tejto chvíli ich môžem uistiť, že som v kontakte, už ani nie s našimi regionálnymi hygienikmi, ale s hygienikmi v Bratislave, ministerstvom školstva a ďalšími. Pravdepodobne budú tábory v takom režime ako minulý rok. To znamená, že sa častejšie vetralo, dbalo sa na dezinfekciu a v jednom zariadení bol ubytovaný len jeden tábor. V samotnom tábore rúška nie sú povinné.

Ako je vymyslené ubytovanie?

- Deti budú v izbách po dvoch. V každej bunke sú zároveň vždy dve izby, ktoré majú vlastné sociálne zariadenie. Malí korzáristi budú mať k dispozícii vonkajší bazén, multifunkčné ihriská, chceli by sme sa ísť pozrieť aj na biokúpalisko Sninské rybníky. Celé to má pod patronátom dlhoročný prezident Korzárlandu Martin Fazekaš. Už chystá pre deti diskotéky, lebo tie bývajú najobľúbenejšie, olympiádu, celotáborové hry. Obľúbený základ každý rok zostáva, no prostredie nám vždy ponúkne aj novinky.

Na čo by mali rodičia dávať pozor, keď vyberajú tábor pre svoje dieťa?

- V prvom rade by mali vedieť, kto ho organizuje. Mala by to byť cestovná kancelária, ktorá je poistená proti insolventnosti, aby sa rodičia nenechali zlákať ponukou, ktorá hlási, že organizuje detské tábory, ale napríklad neuvádzajú ani kontakt. Znakom serióznosti je aj počet rokov na trhu. My sme na trhu 28 rokov. Ja som bol prvýkrát v tábore v roku 1964, následne desaťkrát, potom som prešiel cez inštruktora, oddielového, skupinového, športového až po hlavného. Nasledovala pedagogická vysoká škola a od roku 1993 už organizujeme tábory.

Rozhodujú sa rodičia aj podľa ceny?

- Určite áno, len si tu je potrebné porovnať porovnateľné. Teda neporovnávať pobytový tábor, kde je päťkrát denne strava a celodenný program s denným táborom, kde je obed a dieťa odchádza domov o štvrtej popoludní. Samozrejme, že pandémia ovplyvnila ekonomickú situáciu rodín, no snažíme sa im to uľahčiť aj možnosťou uplatniť si rekreačný poukaz. Do 4. júna sme tiež pripravili zľavu ku Dňu detí, cena pobytu bude 230 eur.

Je potrebné deťom zbaliť do kufrov niečo špeciálne?

- U nás to funguje tak, že keď rodič dieťa do Korzárlandu prihlási a my mu pošleme všetky potrebné dokumenty, bude medzi nimi aj zoznam, čo si zbaliť. Je v ňom všetko, od ponožiek až po pršiplášť. To čo nebývalo sú rúška či tekuté mydlo. To je dobré, aby deti so sebou mali. Počas pobytu sú s nami v tábore aj zdravotníci a stopercentne sa budeme snažiť vyhnúť rizikovým prostrediam.

Jedným z veľkých lákadiel Korzárlandu sú aj noviny, ktoré napíšu deti.

- Náš hlavný vedúci denne komunikuje s redakciou denníka Korzár. Rodičia si tak môžu počas celého pobytu detí prečítať, čo práve robia a tiež to vidia na fotografiách. V posledný večer sa krstia noviny Korzárik. Vždy ich napíšu deti zo zážitkov, ktoré mali a sú plné fotografií. Sú nepredajné a ich príspevky nijako neupravujeme.

Je možnosť dohodnúť sa s kým bude dieťa na izbe?

- Deti môžu bývať ako chcú, no musia byť splnené tri podmienky. Musia bývať po dvoch a musia byť vekovo k sebe blízko. Nie je dobré, ak na jednej izbe býva sedemročné a štrnásťročné dieťa. A tá tretia podmienka je, že nesmie spolu bývať chlapec a dievča. Zo skúseností tiež odporúčame, aby dieťa, ktoré ide do tábora po prvýkrát, išlo s niekým, koho pozná. No a posledné odporúčanie je pre rodičov, ktorí chcú byť s dieťaťom v kontakte cez mobil. Neustále telefonáty narúšajú program, preto odporúčame volať v čase poobedného oddychu a vždy prosíme rodičov, aby nevolali večer, deti sa potom rozcítia a namiesto ukladania sa na spánok sa utierajú slzy.

Ako si vy spomínate na svoje táborové roky?

- Príhod mám neuveriteľné množstvo, aj svojich, aj takých, čo zažili deti, ktoré boli s nami v táboroch. Vďaka táborom som ako dieťa precestoval kus Slovenska, od Zemplínskej šíravy cez Tatranskú Lomnicu, Mlynčeky, Novoveskú Hutu, Nitru, Pezinok, Modru či Betliar. A viete čo je najkrajšie? Keď sa uskutočnia táborové svadby vedúcich a o pár rokov je z toho svadba skutočná, už mi len prinesú svadobné koláče.

Majiteľ cestovnej kancelárie Elán Pavol Krausz. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)