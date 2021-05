Hororová komédia, Farebná paleta a Dni Spišského Jeruzalema. Tipy na piatok

Kam na zaujímavé podujatia 28. mája.

28. máj 2021 o 0:00 red, TASR

Premiéra komédie Profesor

ROŽŇAVA. V piatok divadlo Actores uvedie slovenskú premiéru paranormálnej komédie Profesor. Hra súčasných britských autorov vznikala počas pandemického obdobia a divákov má presvedčiť, že i keď na duchov neveríme, neznamená to, že duchovia neveria v nás.

V réžii Tatiany Masníkovej a dramaturgii mladého Jakuba Molnára budú môcť diváci v hororovo ladenej komédii vidieť mužské herecké kvarteto v zložení Attila Bocsárszky, Dominik Dupľák, Róbert Kobezda a Daniel Straka.

Farebná paleta

SVIDNÍK. Rok 2021 vyhlásilo Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku za rok Dezidera Millyho. Ako jedno z podujatí v rámci neho pripravilo súťaž s názvom Farebná paleta. Prihlásilo sa do nej 18 súťažiacich. V piatok sa uskutoční v Galérii Dezidera Millyho vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy s prácami.

Ako informovala kurátorka múzea Iveta Vasilenková, výtvarné práce posúdi komisia v zložení akademického maliara Andreja Smoláka a ikony slovenskej známkovej tvorby, rytca a výtvarníka Františka Horniaka. Čestné miesto v porote bude patriť primátorke mesta Svidník Marcele Ivančovej a štvrtým členom poroty bude kurátor zbierkového fondu výtvarného umenia Ladislav Puškár.

Festival Dni Spišského Jeruzalema

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Duchovno-kultúrny festival Dni Spišského Jeruzalema začína už v piatok 28. 5. a potrvá do nedele 30. mája. Spišské biskupstvo a mesto Spišské Podhradie po minuloročnej prestávke usporiadajú jeho ďalší ročník. Informuje o tom na svojej webovej stránke Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). Podujatie bude v priestoroch kalvárie Spišský Jeruzalem, Spišskej Kapituly a mesta Spišské Podhradie.

„V rámci platných hygienických opatrení je koncipované ako súhrn predovšetkým exteriérových akcií. Nosnú časť programu tvoria duchovné podujatia – v piatok pobožnosť krížovej cesty v priestoroch Spišského Jeruzalema a v sobotu pútnická svätá omša rovnako pod holým nebom. Novinkou sú nočné meditácie nad žalmami s témou Jeruzalem,“ uvádza TK KBS.

Ako ďalej približuje, kultúrnu zložku tvorí niekoľko podujatí. Ide o prednášku o najstarších dejinách Spišskej Kapituly a susednej lokality Pažica, divadelné spracovanie kľúčových okamihov z dejín Spišskej Kapituly, recitál Spišských modlitieb z 15. storočia a koncert zoskupenia Mojše Band. Návštevníkov čaká aj komentované sprevádzanie výstavou výtvarného umenia s tematikou Spišský Jeruzalem či večerné sprevádzanie po bežne neprístupných miestach Katedrály sv. Martina.

Podľa TK KBS nebudú chýbať ani tradičné terénne exkurzie po Spišskom Jeruzaleme, počas ktorých sa návštevníci oboznámia so vzácnosťami lokality z hľadiska histórie, fauny, flóry a geológie. Program je doplnený aj o sprievodné podujatia – napríklad o pisársku dielňu či terénnu hru pre deti.

„Návštevníkov žiadame o striktné dodržiavanie platných hygienických opatrení, dodržiavanie stanovených počtov návštevníkov jednotlivých akcií a rešpektovanie pokynov obsluhujúceho personálu,“ zdôrazňuje archivár Spišského biskupstva Vladimír Olejník.

Primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta (KDH, SNS) dopĺňa, že súbežne s festivalom začne svoju sezónu aj tradičný vláčik „Hanička“ – motorový vozeň 810, ktorý bude každý víkend premávať na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. V termíne od 29. mája do 5. septembra bude vláčik prevážať záujemcov počas sobôt a nedieľ, pričom počas jedného dňa prejde päťkrát do Spišských Vlách a späť do Spišského Podhradia. „Naša Hanička umožní cestujúcim pokračovať v poznávaní regiónu okolo Spišského hradu zapísaného do svetového zoznamu UNESCO od vlakových spojov z Košíc, Margecian, Popradu a aj z Bratislavy,“ dodáva Kapusta.

