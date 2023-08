Majster Löffler daroval svoj dom v centre Košičanom. Keby ho videl dnes, ľutoval by

Čo sa tam deje, by sa mu tiež nepáčilo.

Riaditeľka prekvapivo končí. Nemá ľudí, peniaze, starosta neodpovedá, mesto neprispeje

V týchto podmienkach sa nedá pracovať, vraví riaditeľka, ktorá dala výpoveď. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Je považovaný za jedného z prvých kvalitných sochárov, ktorí sa v tomto regióne na začiatku minulého storočia objavili.

Na sklonku života daroval Vojtech Löffler celý svoj majetok Košičanom, chcel tak podporiť kultúru a umenie. Boli v ňom aj dve nehnuteľnosti v Starom Meste - domy na Kmeťovej a na Alžbetinej ulici.

Práve na Alžbetinej funguje od roku 1993 múzeum nesúce jeho meno. Jeho zriaďovateľom je košická mestská časť Staré Mesto. V čase svojho 30. výročia sa však múzeum borí s viacerými problémami.

Už po necelých dvoch rokoch prekvapivo končí vo funkcii riaditeľky Noémi Ráczová.

Aká je v múzeu situácia a prečo sa jeho riaditeľka rozhodla skončiť, sa pýtala Jana Ogurčáková. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Monitorovací náramok, zákaz opustiť Slovensko. Kanadského profesora prepustili

David Scheffel. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Po dlhých peripetiách súd rozhodol o podmienečnom prepustení kanadského profesora Davida Scheffela.

Pôvodne o jeho podmienečnom prepustení rozhodol ešte Okresný súd Prešov po tom, čo si odsedel polovicu sedemročného trestu.

Ten mu bol vymeraný za sexuálne zneužívanie maloletých dievčat v rómskych osadách pri Prešove, v ktorých Scheffel roky viedol antropologický výskum.

On sám tvrdil, že obvinenia voči nemu boli vykonštruované.

Súd ho však uznal vinným a rozsudok nadobudol právoplatnosť.

Dlhotrvajúce snahy o podmienečné prepustenie aj najnovší zvrat v prípade zhrnul Michal Frank.

Komička Simona: Ľudia mi platia a ja im hovorím o svojich problémoch. To je reverzná terapia

Komička Simona Salátová. (zdroj: IG/simonacomedy_fanpage)

KOŠICE. Nemá ešte ani 30 rokov, no už má vlastnú šou v televízii, reláciu v rádiu, je častým hosťom rôznych programov, objavuje sa na titulkách ženských magazínov a svojimi vtipmi vypredáva kluby nielen na Slovensku, ale už aj v Česku. Simona Salátová je na Slovensku pojem.

Spolu so snúbencom s umeleckým menom Joe Trendy (vlastným menom Teodor First) zavítali v rámci Leta v Kulturparku aj do Košíc. Po dvojhodinovom vystúpení pretkávanom hurónskym smiechom porozprávali stand-up komici Simona a Joe o prípravách na vystúpenia, o svojich plánoch, o tom, prečo je stand-up lepší ako terapia, aj o tom, čo pre nich znamená rozoberať nahlas aj tabu témy.

„Najviac zo všetkého by som chcela mať vnútorný pokoj popri práci. Nespúšťať paniku, keď ju netreba. A vedieť povedať aj sebe, aj ľuďom niekedy, že nie,“ odhalila Simona.

O humore, hľadaní námetov a rozdieloch vo vystupovaní na východe a západe sa s dvojicou komikov zhovárala Elena Danková.

Čo spôsobili nové testy v autoškole. Vyhadzujú viac žiakov, ale čakali ešte horšie

Ilustračné. (zdroj: Oliver Filan/SME)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Uchádzači o vodičský preukaz už nerobia papierové testy priamo v autoškolách, ale elektronické na počítačoch na okresných dopravných inšpektorátoch. O tejto zmene sa hovorilo niekoľko rokov, jej zavedenie zdržalo aj vybavovanie počítačových miestností na polícii.

Od apríla, odkedy zmeny vstúpili do praxe, do júla sa elektronických testov zúčastnilo už viac ako 23-tisíc ľudí. Neúspešných bolo priemerne 21 percent z nich. Pre porovnanie, papierové testy nespravilo priemerne 12 percent žiadateľov. Neúspešnosť na testoch teda stúpla o približne deväť percent.

Podľa hovorkyne Policajného prezídia SR Denisy Bárdyovej nemajú na testovanie žiadne negatívne ohlasy a všetko ide podľa očakávania.

Po zverejnení testov na stránke ministerstva dopravy v marci sa totiž nielen z autoškôl ozývali hlasy, že niektoré otázky nie sú úplne zrozumiteľne položené, že sú mnohé príliš technicky zamerané alebo zastarané.

Ako hodnotí testovanie po novom polícia a ako majitelia autoškôl, chcela vedieť Lenka Haniková.

Polícia zmenila názor na incident v Smolníku. Svedkovia mali pravdu, už koná kriminálka

Jedno z poškodených áut. (zdroj: festival 66 hodín)

KOŠICE, SMOLNÍK. V júli sa v malej obci Smolník v okrese Gelnica odohral hudobný festival. Jeho prvý ročník zatienil nočný incident, po ktorom ostalo sedem áut s deravými gumami.

Svedkovia od začiatku ukazovali, že podozrivým je známy podnikateľ Radoslav Baran, ktorý sa vyhrážal, keď ho pre agresívne správanie a opitosť nepustili medzi ostatných návštevníkov.

Prípad sa v týchto dňoch posunul ďalej.

Viac píše Jana Ogurčáková.

Zľava štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák a dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora. (zdroj: TASR)

Vysoké školy môžu dostať až 120 miliónov eur. Ale musia sa medzi sebou pospájať. Rezort už vyhlásil výzvu z plánu obnovy

Tridsiatnik šoféroval s 3,71 promile. Súd rozhodne, či príde o svoje BMW. Skončil v policajnej cele

Z parku pri popradskej stanici odstránilo mesto väčšinu lavičiek. Chce takto zvýšiť bezpečnosť, nedávno tam prepadli seniora

Pod vplyvom alkoholu narazil do dvoch áut, v jazde pokračoval. Na mieste prišiel o vodičák

Budujú cyklotrasu medzi Podolíncom a Vyšnými Ružbachmi. Hotová bude do konca roka

Pracovníci technických služieb našli pri svidníckom štadióne granát. Prevzal ho pyrotechnik

