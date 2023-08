Vysoké školy môžu dostať až 120 miliónov eur. Ale musia sa medzi sebou pospájať

Rezort už vyhlásil výzvu z plánu obnovy.

KOŠICE. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl a zvyšovania ich konkurencieschopnosti, a to prostredníctvom vytvárania konzorcií.

Na výzvu je vyčlenených 120 miliónov eur, prostriedky pochádzajú z Plánu obnovy a odolnosti. Na tlačovej besede v Košiciach o tom informovali poverený minister školstva Daniel Bútora a štátny tajomník MŠVVaŠ SR Michal Fedák.

Dvanásť miliónov eur by malo smerovať na aktivity súvisiace so spájaním vysokých škôl do konzorcií, ostatných 108 miliónov je určených na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.

Jednému žiadateľovi je možné poskytnúť maximálne 60 miliónov eur. Zapojiť sa do výzvy možno do 27. októbra 2023, obdobie oprávnenosti výdavkov je od 1. februára 2020 do 31. marca 2026.

Spojiť sa musia do konca marca

Výzva je určená verejným vysokým školám a štátnym vysokým školám, ktoré najneskôr do 31. marca 2026 vytvoria konzorcium vysokých škôl.

Budú to musieť preukázať platným uznesením zodpovedných orgánov akademickej samosprávy každej zo zapojených vysokých škôl po schválení vytvorenia konzorcia.

A tiež aj hodnotiacou správou k projektovému zámeru, ktorý bol podaný v rámci Výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl.

Do výzvy sa teda reálne môže zapojiť päť projektov, ktoré zahŕňajú 11 vysokých škôl, ku ktorým už boli podané projektové zámery.

Spoločné výskumy a vývoj

Vzniknuté konzorciá budú musieť vykonávať viacero povinných predmetov činnosti.

Ide napríklad o používanie harmonizovaných vnútorných systémov kvality, poskytnutie možnosti absolvovať, s ohľadom na kapacity, predmety z ponuky všetkých univerzít tvoriacich konzorcium či zdieľanie priestorov, laboratórií a vybavenia.

Mali by tiež používať integrované knižničné, publikačné a IT systémy a realizovať spoločnú výskumnú, vývojovú či inú tvorivú činnosť prostredníctvom združovania a prepájania výskumných a inovačných kapacít.