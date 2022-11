Sú disneyovky okultné a Rowlingová čarodejnica? Kňazove slová pútali pozornosť

Vysvetľuje sociologička i religionistka.

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Satan skrytý v rozprávkach či exorcistické konšpirácie? Kázeň kňaza spustila vlnu reakcií

Matúš Marcin počas kázne. (zdroj: FB/Naše Slovensko)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vyrezávanie tekvičiek, Halloween ako jeden zo štyroch veľkých sabatov čarodejníc, legalizovanie nečistého hriechu homosexuality proti prírode, používanie prostriedkov brániacich vzniku života, rozprávky Walta Disneyho plné okultizmu, mágie, skrytej perverzity a pornografie, gestá ako satanské paroháče, symboly vševidiaceho oka a iluminátov, 666 číslo Antikrista.

„Vy to v rozprávke priamo nevidíte, ale oni vám to tam dávajú nasekané a vaše podvedomie to vníma a prijíma,“ hovorí v zostrihanom videu, ktoré sa na sociálnej siete stalo virálnym, gréckokatolícky kňaz v Novosade v okrese Trebišov Matúš Marcin. V rokoch 2015 až 2020 bol poverený úradom exorcistu Košickej eparchie.

Upozorňuje na mágiu a okultizmus v knihách a filmoch o Harrym Potterovi, autorka ktorého bola podľa jeho slov aktívnou čarodejnicou.

Janu Otriovú zaujímalo, čo si o jeho slovách myslia jeho „nadriadení“, teda Košická eparchia, ale aj sociologička Ľuba Kráľová a etnografka a religionistka Katarína Nádaská.

Exorcista: Niekedy je lepší psychológ a psychiater, až potom riešime diabla

Harry Potter. (zdroj: Warner Bros)

Jedni vidia diabla všade, aj tam, kde nie je. Druhí zasa tvrdia, že neexistuje, že je len rozprávkovou bytosťou.

Určite sa ho nemáme báť. Ak žijeme s Bohom, mal by sa diabol báť nás, hovorí Imrich Degro, odborný asistent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Už dvadsať rokov je exorcistom Košickej arcidiecézy.

V rozhovore Jany Otriovej sa dočítate aj to, že podľa exorcistu sú ľudia unudení realitou a všedným životom a túžia zažiť čosi nevšedné. Aj preto sú pre nich „zlé“ sily také príťažlivé.

Mobilom si chodník v Košiciach neadoptujete. Aplikácia má problémy

Adopcia chodníka je dočasne zložitejšia. Problém sa podľa radnice čoskoro vyrieši. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Zima sa nezadržateľne blíži a Košice opäť spúšťajú adopciu chodníkov. Dobrovoľníci si cez tento projekt môžu „prenajať“ časť chodníka, zapojiť sa do ručného odpratávania snehu a ľadu a pritom si zarobiť.

Záujemcovia zápasia s nefunkčnou aplikáciou, nedarí sa im tak prihlásiť. Košičan Martin hovorí, že mesto tento rok projekt nezvládlo.

Chcel si adoptovať chodník, pomôcť mestu a niečo si privyrobiť. Pri registrácii v mobilnej aplikácii zistil, že nefunguje.

Prekvapilo ho to, keďže nasnežiť môže kedykoľvek a mesto by malo mať záujem o každú voľnú ruku.

Na problém sa magistrátu pýtal Kristián Sabo.

Ideme na bomby. Reportáž z cesty k ukrajinskej frontovej línii

V prešovskej posádke na Ukrajine bol aj redaktor Korzára. (zdroj: archív)

DNIPRO, UKRAJINA. Nedeľné ráno v Dnipre. Metropola Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine zíva prázdnotou, hoci nočný zákaz vychádzania už vypršal.

Metropola Dnepropetrovskej oblasti leží v blízkosti vojnovej zóny, bombardovanie okolia zo strany ruských okupantov je na dennom poriadku, stále hrozí nebezpečenstvo. Ľudia sa však snažia žiť v meste ako pred vojnou. Stále tu napríklad premáva aj verejná doprava.

Dnes to nie je turistická destinácia. Pri nápise I love Dnipro sa fotíme len my. Čaká nás viac než tisíckilometrová cesta domov do Prešova.

Najprísnejšie strážené mesto Nikopol, Záporožie, Kramatorsk. Nepriestrelné vesty, vojenský sprievod, ruskí vojaci len pár kilometrov vzdušnou čiarou. Viac o tom, ako prebiehala nebezpečná cesta cez Ukrajinu, porozprával Michal Frank.

Peniaze mali poslúžiť ľuďom a zvieratám. Aj s pokladničkou skončili v rukách zlodejov

Katarína Kočanová z občianskeho združenia a vynaliezavý Tomáš Kirňak, ktorý pokladničku v predajni radšej prilepil o pult. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Chceli vraj kúpiť šampón pre psa, v skutočnosti prišli kradnúť. Humenskí policajti pátrajú po dvojici zlodejov.

Muž a žena mali zálusk na pokladničku vo veterinárnej klinike na Ulici osloboditeľov.

„Prišiel neznámy pán. Mal záujem o šampón pre psíka. Išiel som mu ukázať naše šampóny. Chcel zaplatiť dvestoeurovou bankovkou, nemali sme z nej vydať. Povedal, že ju pôjde rozmeniť a odišiel,“ opisuje prípad veterinárny lekár Vladimír Kuzma.

Muž sa po šampón nevrátil a až neskôr si mladý lekár všimol, že na pulte na recepcii chýba pokladnička.

O krádeži zisťovala viac Jana Otriová.

Spomínať nestačí, nič nie je vyhraté. Násilie je za rohom, znelo na mítingu v Košiciach

Na mítingu pri Dolnej bráne v Košiciach zaznelo množstvo silných odkazov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Vo štvrtok, na výročie Nežnej revolúcie, zorganizovala na Dolnej bráne iniciatíva Za slušné Slovensko a November 1989 míting pod názvom Verejnosť proti násiliu a nenávisti.

Dnes nie je témou len odkaz Novembra, ale najmä súčasná situácia v spoločnosti, radikalizácia, extrémizmus ústiaci v terorizmus, nenávisť voči niektorým náboženským a etnickým menšinám, LGBTI+ komunite a podpora Ukrajiny v jej boji proti ruskému agresorovi a okupantovi.

Spomínalo sa nielen na postavy Novembra 1989, ktoré už nie sú medzi nami, ale aj na obete nenávisti ako Róbert Remiáš, Daniel Tupý, Ján Kuciak a Martina Kušnírová či obete Teplárne.

Atmosféru i odkazy z pódia prináša z mítingu Jana Ogurčáková, fotografie vyhotovila Judita Čermáková.

Tehotná tínedžerka sa chcela odsťahovať, dopichal ju bodákom. Krompašan je vo väzbe

Policajná eskorta privádza Erika na okresný súd. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE, KROMPACHY. Družstevná ulica v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves bola v nedeľu po polnoci a potom aj celý deň „hore nohami". Hlavnou témou bola násilná smrť tínedžerky Marcely P. O život ju mal pripraviť jej druh Erik D.

Polícia ho krátko po čine zadržala a odviedla, telo nebohej previezli na pitvu. Až po jej skončení bolo v utorok voči 19-ročnému mladíkovi vznesené obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Košická krajská prokuratúra podala na Okresný súd (OS) Košice I návrh na väzobné stíhanie obvineného. Sudca o ňom rozhodoval vo štvrtok ráno.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Po trati sa nejazdilo 15 rokov. Nostalgický vlak vyrazil aj do areálu bývalej magnezitky

Po tejto trati v areáli bývalej magnezitky nejazdili vlaky už 15 rokov. (zdroj: Ľubomír Lehotský)

KOŠICE. Takmer dve stovky návštevníkov, mnohí zo zahraničia, najmä z Česka, Poľska alebo Dánska, a tiež žiaci zo Základnej školy Bruselská v Košiciach mali vo štvrtok možnosť v rámci netradičného výletu pozrieť si železnicu trochu inak.

Nostalgickým vlakom sa vydali za niektorými železničnými kuriozitami, ako je napríklad triangel v Kysaku, alebo sa previezli po časti pôvodnej Košicko-bohumínskej trate, z ktorej kúsok zostal ešte dodnes v Kostoľanoch nad Hornádom.

Okrem toho navštívili aj niekoľko železničných priemyselných vlečiek, kam sa s osobným vlakom v žiadnom inom prípade dostať nedá. Košice si tak pozreli z úplne inej strany, ako ich bežne poznajú.

Druhý ročník urbexu predstavil Ľubomír Lehotský.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kam vyraziť

Festival sa uskutoční v Kulturparku. (zdroj: Ilustračné - TASR)

Festival amatérskych divadiel i Dievča z morského dna. Tipy na piatok 18. novembra

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .