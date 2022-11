Festival amatérskych divadiel i Dievča z morského dna. Tipy na piatok 18. novembra

Kam na zaujímavé podujatia.

Festival v Kulturparku

KOŠICE. Festival amatérskych divadiel v Košiciach je príležitosťou pre neprofesionálne divadelné súbory prezentovať svoju činnosť pred publikom, ukázať svoj talent a nadanie. Je priestorom na vzájomnú spoluprácu a vďaka pestrej palete divadelných žánrov sa otvára možnosť na inšpiráciu či objektívnu kritiku. Jeho tretí ročník sa bude konať v dňoch 18. – 20. novembra v Kasárňach/Kulturparku. Po každom predstavení bude diskusia o hre a krátke zhodnotenie výkonu ochotníkov odborníkmi na divadelnú tvorbu.

Divadelný maratón odštartuje v piatok 18. novembra o 18:00 Celkom malé divadlo zo Starého Tekova s ironicky komediálnou drámou o hľadaní pravdy na dne hrnca Ako uvariť žabu. Priblíži posledný súd ženy, ktorá celý život hľadala úprimnú lásku, ale pritom sa nechtiac ocitla v osídlach mužskej moci a bezohľadnej manipulácie. Košické Divadlo P. A. sa na festivale predstaví s komédiou o tom, ako je internet dobrý sluha, ale zlý pán INSTAntná láska v rovnaký deň o 20:30. Inscenácia je o bežných ľuďoch, ktorí si budujú svoj virtuálny obraz často vzdialený od toho reálneho. O ľuďoch frustrovaných zo svojho sociálneho statusu či povolania, vybíjajúcich si svoju agresiu v online priestore.

Festival pokračuje v sobotu

Premiéra Divadla Na Peróne

Novú divadelnú inscenáciu podľa textu spisovateľky Jany Bodnárovej pripravilo košické Divadlo Na Peróne. Pod názvom Dievča z morského dna ju v premiére uvedie v piatok v priestoroch na Zvonárskej ulici.

Inscenácia podľa divadla predstavuje netradičné psychoterapeutické sedenie, v ktorom sa tvorcovia spolu s divákmi pokúsia o ponor do hĺbok duše mladej ženy. V príbehu sa Lea ocitla v psychiatrickej liečebni. Ako dieťa žila len s matkou, ktorá jej výchovu zanedbávala. Dostávala sa do ťažkých životných situácií, nevedela sa v nich zorientovať, nemala v živote nikoho, komu by sa mohla zdôveriť. Osamelá, uzavretá sa už ako zrelá žena nachádza v ďalšej liečebni a jej prípad si do rúk berie nový lekár.



Divadlo Na Peróne informovalo, že inscenáciu predstavilo vo forme "work in progress" diela už v júni v rámci festivalu Vlnoplocha v Banskej Štiavnici. Pôvodnú 40-minútovú ukážku divadelníci rozvinuli o ďalšiu minutáž a novú scénu aj priestorovú koncepciu. Spolupracovali pri tom scénografka Dáša Krištofovičová a hudobník Dead Janitor.