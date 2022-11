Satan skrytý v rozprávkach či exorcistické konšpirácie? Kázeň kňaza spustila vlnu reakcií

Sociologička: Vracia nás to do stredoveku.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vyrezávanie tekvičiek, Halloween ako jeden zo štyroch veľkých sabatov čarodejníc, legalizovanie nečistého hriechu homosexuality proti prírode, používanie prostriedkov brániacich vzniku života, rozprávky Walta Disneyho plné okultizmu, mágie, skrytej perverzity a pornografie, gestá ako satanské paroháče, symboly vševidiaceho oka a iluminátov, 666 číslo Antikrista.

„Vy to v rozprávke priamo nevidíte, ale oni vám to tam dávajú nasekané a vaše podvedomie to vníma a prijíma,“ hovorí v zostrihanom videu, ktoré sa na sociálnej siete stalo virálnym, gréckokatolícky kňaz v Novosade v okrese Trebišov Matúš Marcin.

V rokoch 2015 až 2020 bol poverený úradom exorcistu Košickej eparchie.

„Mnohí mladí prichádzali s tým, že sú posadnutí, lebo počúvali satanskú hudbu,“ pokračuje duchovný a naporúdzi má príklady kapiel Iron Maiden či Beatles ako priamych stúpencov satanizmu.

Upozorňuje na mágiu a okultizmus v knihách a filmoch o Harrym Potterovi, autorka ktorého bola podľa jeho slov aktívnou čarodejnicou.

„V rozprávke sú reálne kúzla, mágia. Tí, čo čítajú a hltajú toto všetko, je to priama cesta k zlému... Medzi detskými hračkami často zbadáme pokémonov. Čo znamená toto japonské slovo? Démon do vrecka, diabol do tvojho vrecka, do tvojej kapsy,“ vyratúva duchovný zdroje zla a miesta, kde podľa neho číha Satan.

Vlna reakcií a komentárov na sociálnej sieti k videu sa niesla v kritickom duchu.

Zaujímalo nás, čo si o jeho slovách myslia jeho „nadriadení“, teda Košická eparchia, ale aj sociologička Ľuba Kráľová a etnografka a religionistka Katarína Nádaská.

