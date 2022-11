Samozrejme, že pri pôrode môžete mať muža. Ale až keď budete tlačiť a on zaplatí

Podmienky pre sprievod sa zmenia. O rok.

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Otcovia pri pôrode už nemajú platiť, nemocnice stále pýtajú peniaze aj PCR test. Mamičky opisujú svoje príbehy z pôrodníc

Pôrodnice budú mať čas pripraviť sa na novelu zákona o sprievode žien pri pôrode. (zdroj: Ilustračné foto - Martin Pavelek)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prešovčanka Ema si na svoj prvý pôrod vybrala súkromnú nemocnicu v Košiciach aj napriek tomu, že pôrodnica je vzdialená 40 kilometrov od jej bydliska.

Mala niekoľko kritérií, na základe ktorých si zariadenie vyberala. Chcela napríklad jednoposteľovú izbu aj možnosť byť na nej s dieťatkom nepretržite od pôrodu.

Tým najdôležitejším kritériom však pre ňu bola možnosť mať pri sebe sprevádzajúcu osobu počas pôrodu, a to čo najdlhšiu dobu. Bola si istá, že všetko, čo počas pôrodu príde, bude znesiteľnejšie, ak pri nej bude manžel.

V niektorých slovenských nemocniciach, a to aj v štátnych, si však stále za tento sprievod pýtajú poplatok. Počas pandémie k tomu pribudli aj poplatky za drahé PCR testy.

Prinášame niekoľko príbehov žien z ich pôrodu, ich skúsenosti so sprievodom a venujeme sa aj novele zákona, ktorá má odstrániť prekážky pre sprievod, ako sú poplatky či drahé PCR testy. S mamičkami sa rozprávala Lenka Haniková.

Je silný ako vakcína. Ako sa teraz lieči covid a čo vám smie predpísať lekár. A čo môžu brať ľudia s chorým srdcom?

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Marko Erd)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pacienti s horším priebehom covidu majú nárok na lieky s názvom Paxlovid a Lagevrio. Čitateľka, ktorá nás informovala o svojom priebehu choroby a zháňaní liekov, vraví, že Paxlovid síce je dostupný, ale nevedela, či ho môžu brať ľudia s ochorením srdca.

O druhom lieku Lagevrio zase počula, že ho môžu brať pacienti s ochorením srdca, ale musí ho schvaľovať ministerstvo a je už dva mesiace nedostupný. V lekárni jej navyše povedali, že dostupný ani nebude. „Takže ja ako koncový pacient som sa vlastne musela spoľahnúť na modlitby, ibalgin a vitamíny,“ zhodnotila Prešovčanka.

Ako sa teraz liečia pacienti s ťažším priebehom covidu, aká je dostupnosť liekov a či sú vhodné napríklad pre ľudí s ochoreniami srdca, cukrovkou alebo s ochorením pečene, zisťovala Lenka Haniková.

Košice získali Dosky za mimoriadny počin i hudbu. Za Extázu, veľké gesto k žene

Žena, ženskosť, jej sila sú hlavné motívy ocenenej inscenácie. (zdroj: ŠD)

KOŠICE. Divadelné ocenenia sezóny DOSKY tohto roku priniesli Štátnemu divadlu Košice historické okamihy. Jeho inscenácie, tvorcovia a umelci v nich účinkujúci získali od 36 kritikov, teoretikov a publicistov až 8 nominácií.

U odborníkov najviac zarezonovala baletná inscenácia Extáza / Obrazy o nej, ktorá bola nominovaná v štyroch kategóriách a napokon si odniesla dve DOSKY. Jednu získal celý tvorivý kolektív vedený režisérom a choreografom Andrejom Petrovičom v kategórii Mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla a druhú Vladislav Šarišský v kategórii Najlepšia scénická hudba sezóny.

Úspešné baletné dielo sa rodilo viac ako rok a ako, to opisujú Petrovič a Šarišský v texte Svjatoslava Dohoviča.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Žiaci si pestujú zeleninu a školník predáva vajcia. Školy v Nemecku fungujú inak

Košickí žiaci prišli na to, že nemecká škola funguje podstatne rozdielne ako tie slovenské. Napríklad si tam žiaci pestujú vlastnú zeleninu. (zdroj: Archív)

KOŠICE. Škola v zámockom parku, ale moderne vybavená. Žiaci majú namiesto zošitov iPady, pestujú vlastnú zeleninu a kompostujú. Ak chcú čerstvé vajcia, zobchodujú ich so školníkom a majú tak peniaze na zveľaďovanie svojho hospodárstva. Učitelia za nimi do tried nechodia, pretože každý pedagóg má svoju vlastnú triedu.

Takýto systém vyučovania si vyskúšali žiaci košickej Základnej školy Laca Novomeského, ktorí vycestovali za svojimi nemeckými rovesníkmi. Koordinátor projektu učiteľ Peter Jonáš, ktorý na škole v Košiciach vyučuje anglický a nemecký jazyk, hovorí, že išlo o úplne prvú výmenu svojho druhu.

Ako prebiehala, v čom všetkom bola nemecká škola odlišná od tej košickej či aké zážitky majú študenti z metropoly východu, sa dočítate v článku Kataríny Gécziovej.

Ďalšie správy

Život v osade v Petrovciach nad Laborcom. (zdroj: SITA)

Ako žijú v rómskych osadách: Traja v jednej izbe a za malé bývanie platia veľa. Splnomocnenec predstavil novú analýzu

Tragická nehoda na Zemplíne. Zrazený chodec zomrel, vodič ušiel, hľadajú ho

Úrad košického sídliska ako prvý v meste bude mať zelenú strechu za 100-tisíc

Jeden kilometer cesty rekonštruovali jeden rok. Hotovo, hlási Prešovský kraj

Cestári majú pre Kežmarčanov jednu dobrú a jednu zlú správu

Šport

Marek Svatoš strieľa gól v drese Colorada Avalanche. (zdroj: TASR/AP)

Svatoš trpel výpadkami pamäti a depresiami, vraví manželka roky po jeho smrti

Hokejisti Popradu menia trénera. Pod Tatry sa vracia skúsený lodivod

V tíme mal Rooneyho i Gazzu. Hoci boli prví, Slovák v Mongolsku skončil

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .