Otca už majú k pôrodu pustiť zadarmo. Nemocnice stále pýtajú poplatok aj PCR test

Mamičky opisujú svoje príbehy z pôrodníc.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prešovčanka Ema si na svoj prvý pôrod vybrala súkromnú nemocnicu v Košiciach aj napriek tomu, že pôrodnica je vzdialená 40 kilometrov od jej bydliska.

Mala niekoľko kritérií, na základe ktorých si zariadenie vyberala.

Chcela napríklad jednoposteľovú izbu aj možnosť byť na nej s dieťatkom nepretržite od pôrodu.

„Tieto požiadavky sú v modernom svete úplným štandardom, dokonca už v našich susedných krajinách, no u nás to nie je samozrejmosťou vo viacerých nemocniciach,“ opisuje 26-ročná Prešovčanka.

Tým najdôležitejším kritériom však pre ňu bola možnosť mať pri sebe sprevádzajúcu osobu počas pôrodu, a to čo najdlhšiu dobu.

„Pred prvým pôrodom žena netuší, čo má čakať. Nevedela som, ako dlho to bude trvať, ako veľmi to bude bolieť, ako to budem znášať,“ vymenúva svoje starosti pred pôrodom Ema.

V hlave mala veľa otáznikov a predstava, že s ňou bude niekto veľmi blízky, pre ňu bola upokojujúca. Bola si istá, že všetko, čo počas pôrodu príde, bude znesiteľnejšie, ak pri nej bude manžel.

„Prvý pôrod ma v dôležitosti sprievodu len utvrdil. Viem o ženách, ktoré preferujú byť v týchto chvíľach osamote, čo je tiež úplne prirodzené a v poriadku. No verím, že tých, ktoré by chceli mať niekoho pri sebe celý čas, je omnoho viac a malo by im to byť umožnené.“

V niektorých slovenských nemocniciach, a to aj v štátnych, si však stále za tento sprievod pýtajú poplatok. Počas pandémie k tomu pribudli aj poplatky za drahé PCR testy.

Prinášame niekoľko príbehov žien z ich pôrodu, ich skúsenosti so sprievodom a venujeme sa aj novele zákona, ktorá má odstrániť prekážky pre sprievod, ako sú poplatky či drahé PCR testy.

