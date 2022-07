Obzeral som sa, či nebeží za mnou, hovorí Košičan, ktorého nad Bankovom prekvapil medveď

Videli ho aj ďalší.

Košičan stretol nad Bankovom medveďa: Bol veľký, meral vari tri metre

KOŠICE, SOKOĽ. Medveď už nie je ničím výnimočným ani v lesoch v okolí Košíc. Presvedčil sa o tom mladý cyklista. Polícia upozorňuje na ich výskyt, mestské časti a obce na sociálnej sieti nabádajú k ostražitosti.

Košičan Maroš Krasnay (34) sa v piatok asi dvadsať minút pred ôsmou večer vybral nad Bankov na bicykli.

„Potom som sa vydal smerom na Jahodnú, išiel som cez cyklistický trail Hupiky. Asi po dvoch kilometroch som išiel väčšou rýchlosťou približne 30 kilometrov za hodinu a prudko som odbočil doľava. Zrazu sa predo mnou vo vzdialenosti asi 30 metrov objavil medveď. V prvom momente som nevedel, čo to je,“ opisuje zážitok so šelmou mladý Košičan.

Prudko zabrzdil, od zvieraťa ho delilo už len asi desať metrov.

„Vtedy sa medveď postavil na zadné. Bol veľký, meral vari tri metre. Všimol som si, že je pri ňom mláďa, ale istý si nie som. Zľakol sa on i ja. Medveď sa rozbehol do lesa, ja opačným smerom,“ hovorí Maroš.

Celý zážitok opísal Jane Otriovej, tá oslovila políciu aj starostov.

Právne voľné deti môžu nájsť nový domov i v cudzine. Tie zahraničné u nás nie

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Košický kraj sa celoslovensky nachádza na prvom mieste v počte detí, ktorým je potrebné sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť (NRS), teda formou pestúnstva alebo adopcie.

Podľa údajov z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny ich bolo ku koncu vlaňajšieho roka 378. Prešovský kraj je s počtom 223 zapísaných detí v poradí tretí.

Počet detí, ktoré čakajú na svoju náhradnú rodinu, je však vyšší, ako záujemcov o osvojenie. Ešte menší počet je tých, ktorí adopčný proces aj úspešne zavŕšia.

Zákon o rodine preto na Slovensku umožňuje, aby osvojenie mohlo prebehnúť vo výnimočných prípadoch aj vtedy, ak oň žiada jednotlivec. Vlani sa takým spôsobom stalo adoptívnym rodičom 10 dospelých.

„Naša legislatíva chce aj v rámci morálnych ohľadov dopriať dieťaťu to najlepšie, a to je oboch rodičov. Vždy sa teda skúma, či je možné dať dieťa do starostlivosti rodičovskému páru. Nepoužívam slovo manželia, lebo osvojiť si dieťa môžu aj druh s družkou, aj keď to je už trocha iný proces. Ale v prípade, ak sa nepodarilo nájsť dieťaťu rodičovský pár, je možné zveriť ho i jednotlivcovi,” vysvetľuje Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a koordinátorka akreditovaného centra Návrat v Prešove, od ktorý spadá oblasť celého východného Slovenska.

Pravidlá adopčného procesu opísala vo svojom článku Daniela Marcinová.

Rodičia majú pri adopcii romantické predstavy. Príprava ich dostane do reality

Sociálna pracovníčka a koordinátorka prešovského centra občianskeho združenia Návrat Alena Molčanová. (zdroj: Jakub Kratochvíl)

V rámci celého Slovenska je v Košickom kraji najviac detí (378 ku koncu roka 2021), ktoré sú vhodné do pestúnstva alebo osvojenia. Prešovský kraj skončil na treťom mieste s 223 deťmi.

Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a koordinátorka prešovského centra občianskeho združenia Návrat, pod ktorý spadá oblasť celého východného Slovenska vysvetľuje, že východ má jedno špecifikum - spravidla veľa detí je rómskeho pôvodu. A hoci sa povedomie o medzietnickej adopcii posúva dopredu, stále medzi rodičmi prevláda túžba po dieťati z majority.

V rozhovore Daniely Marcinovej tiež ozrejmila, kedy a nakoľko je nutné s predstavami budúcich osvojiteľov pracovať, aké deti majú len nízku šancu na to, že raz budú osvojené, ale i to, kedy je podľa nej najvhodnejšie vyjsť s pravdou o adopcii von.

Defraudácia na železnici. Úradníčka spreneverila tisícky korún a neprepustili ju

Robotníčka Mária K. bytom na Rákócziho okružnej sa posťažovala polícií, že jej druh menom Ján Luterančik škaredo zneužil jej dôveru.

Zoznámili sa pred vyše rokom a zo známosti sa vytvorilo blízke puto, v ktorom Luterančik hral úlohu pytača. Mária K. behom roka zaplatila v menších čiastkach svojmu nastávajúcemu 1050 korún. Pred pár týždňami sa presťahovali do spoločnej domácnosti.

Šťastné spolužitie však nemalo dlhého trvania. Postupným míňaním peňazí sa ich láska vytrácala. Nakoniec 26. júna ráno, keď sa Mária K. vracala z trhu, našla v byte vylámanú skriňu z ktorej Luterančik ukradol jej posledné našetrené peniaze a ušiel.

Aj takéto správy priniesla dobová tlač, nahliadnite do jej vydaní vďaka výberu Tomáša Ondrejšíka.

Polícia a hasiči prehľadávajú Torysu za Lemešanmi, pri rieke sa stratil trojročný chlapec. Bol sa kúpať so strýkom

Dopravné obmedzenia počas Mariánskej púte potrvajú do nedeľňajšieho popoludnia. Časť ulíc polícia uzavrela

Aj odumretá drevná hmota je v lese dôležitá. Obsadzujú ju rôzne druhy organizmov. Havešová je vzácne bezzásahové územie

Následkom sucha a horúčav zostal Ruskov pri Košiciach bez vody. Rozvážajú ju cisternami, čakajú na zrážky

Stanice v Prešovskom kraji zaznamenali najvyššie teploty v histórii meraní. S frontom prídu búrky, potom zas horúčavy

