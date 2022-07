Právne voľné deti môžu nájsť nový domov i v cudzine. Tie zahraničné u nás nie

Ako prebieha adopčný proces na Slovensku.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Košický kraj sa celoslovensky nachádza na prvom mieste v počte detí, ktorým je potrebné sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť (NRS), teda formou pestúnstva alebo adopcie.

Podľa údajov z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny ich bolo ku koncu vlaňajšieho roka 378.

Prešovský kraj je s počtom 223 zapísaných detí v poradí tretí, predbehol ho ešte Banskobystrický kraj s 293 deťmi. V rámci celého Slovenska sa ku koncu roka 2021 číslo vyšplhalo na 1 392.

Manželia, druh s družkou i jednotlivec

Jednou z foriem, ako poskytnúť dieťaťu náhradný domov, je adopcia, alebo inak povedané aj osvojenie. Za rok 2021 našlo takýmto spôsobom svoju novú rodinu 193 detí. Šlo o prípady, v ktorých bolo osvojenie potvrdené právoplatným rozhodnutím súdu.

Z nich putovalo do rodín, v ktorých osvojitelia boli manželia, 166 detí. Manžel matky si dieťa adoptoval v desiatich prípadoch a manželka otca v siedmich.

Počet tých, ktoré čakajú na svoju náhradnú rodinu, je však vyšší, ako záujemcov o osvojenie. Ešte menší počet je tých, ktorí adopčný proces aj úspešne zavŕšia.

Zákon o rodine preto na Slovensku umožňuje, aby osvojenie mohlo prebehnúť vo výnimočných prípadoch aj vtedy, ak oň žiada jednotlivec. Vlani sa takým spôsobom stalo adoptívnym rodičom 10 dospelých.

„Naša legislatíva chce aj v rámci morálnych ohľadov dopriať dieťaťu to najlepšie, a to je oboch rodičov. Vždy sa teda skúma, či je možné dať dieťa do starostlivosti rodičovskému páru. Nepoužívam slovo manželia, lebo osvojiť si dieťa môžu aj druh s družkou, aj keď to je už trocha iný proces. Ale v prípade, ak sa nepodarilo nájsť dieťaťu rodičovský pár, je možné zveriť ho i jednotlivcovi,” vysvetľuje Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a koordinátorka akreditovaného centra Návrat v Prešove, od ktorý spadá oblasť celého východného Slovenska.

Podmienky, ktoré musia záujemcovia o osvojenie dieťaťa splniť, platia pre páry i jednotlivcov bez rozdielov.

