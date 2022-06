Pečieme s Korzárom: Nahá vanilková torta s malinami

Oslávte s deťmi koniec školského roka.

Nahá vanilková torta s malinami

Potrebujeme na korpus: 190 g práškového cukru, 190 g hladkej múky, 12,5 g prášku do pečiva, 190 g vajíčok (asi 5 - 6), 75 g rastlinného oleja, 65 g plnotučného mlieka, 110 g masla, 10 g vanilkovej esencie, 250 g čerstvých malín

Na medový sirup: 75 g vody, 75 g medu

Na medový krém: 100 g vaječných bielkov 200 g práškového cukru, 300 g masla izbovej teploty, 25 g medu, 5 g vanilkovej esencie

Postup: Rúru predhrejeme na 175 stupňov. Dve tortové formy s priemerom 15 centimetrov vymastíme a na ich dno položíme vystrihnutý papier na pečenie. Práškový cukor preosejeme spolu s múkou a práškom do pečiva. V druhej miske vyšľaháme bielky s olejom, mliekom a vanilkou. Tekutú zmes prelejeme do suchej a vymiešame. Maslo roztopíme a pridáme opatrne do zmesi. Vzniknuté cesto rozdelíme do dvoch foriem (do každej by malo ísť približne 420 g cesta) a dáme piecť na 25 minút, alebo kým nevytiahneme čisté špáradlo. Korpusy necháme chladiť asi 20 minút, potom ich potrieme medovým sirupom. Ten si vyrobíme zmiešaním medu a vody, ktoré necháme 5 minút prevrieť na miernom plameni.

Bielky s cukrom, ktoré sme si oddelili na krém, začneme pomaly šľahať vo vodnom kúpeli. Keď sa cukor úplne roztopí, misku s bielkami preložíme na pracovnú dosku a šľaháme ich elektrickým šľahačom, kým zmes nevychladne. Nástavec vymeníme za plochú lopatku na miešanie, pridáme maslo izbovej teploty, med a vanilku a pokračujeme v procese, kým krém nebude hladký.

Na prvý korpus nasiaknutý medovým sirupom natrieme časť krému, naň poukladáme maliny a pokvapkáme ich medovým sirupom. Na ne položíme druhý korpus a vrstvy zopakujeme. Vrch môžeme dozdobiť aj jedlými kvetmi.

Zdroj: encasacookingspace.com