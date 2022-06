Košice len nedávno sprísnili vjazd do centra, už pripravujú zmenu a výnimky

Radní zareagovali na kritiku.

Radní sa pustili do rehole premonštrátov, že neplatia dane. Neskôr priznali chybu

Mesto chce menej áut v centre. Na tucet ulíc bez povolenia magistrátu nesmú. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Od marca platia nové pravidlá pre vjazd áut do historického centra Košíc a už ich radnica ide meniť. Mesto pred tromi mesiacmi vymedzilo historickú časť tuctom ulíc a zverejnilo sadzby dane za auto, každý deň vjazdu a zotrvania.

Podľa zákona o cestnej premávke ide od 20 do 100 eur v závislosti od kategórie a hmotnosti vozidla. Držiteľ auta, ktorý nemá prístup ku garáži alebo do dvora, by si mohol vybrať, či za vjazd auta zaplatí euro denne alebo paušálne 100 eur ročne.

Novinka sa však stretla so silnou kritikou. A to najmä od tých, ktorí sa k svojej nehnuteľnosti nevedia dostať cez Kováčsku či Mäsiarsku ulicu.

Hlavným kritikom radnice bol opát premonštrátov Ambróz Martin Štrbák, ktorý vedie Premonštrátske gymnázium na rohu Kováčskej ulice. Prístupová cesta k ich budove vedie niekoľko metrov cez Univerzitnú ulicu, ktorá sa novinkou zdanila.

Problému v košickom centre mesta sa venovala Jana Ogurčáková.

Na vytekajúcu soľanku ostal sám. Poškodený vrt nemá kto opraviť

Ladislav Priester poškodený vrt zakryl, aby soľanka neničila ďalšiu časť pôdy. Majiteľ vrtov sa o ne nehlási a havarijný stav zatiaľ nevyriešil ani štát. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Ešte v utorok došlo k havárii na jednom z uzatvorených vrtov v mestskej časti Solivary v Prešove. Soľanka začala pod tlakom striekať na povrch.

Ladislav Priester, ktorý obhospodaruje pozemky, sa ani po niekoľkých dňoch nedočkal žiadnej pomoci.

„Absolútne nič sa od utorka neudialo a nikto sa neozval, či to príde niekedy zabezpečiť,“ povedal nám v piatok popoludní.

Poľnohospodár havarijný stav zabezpečil len svojpomocne a vrt prekryl igelitom, aby soľanka neničila okolitú pôdu.

Na tento stav sa prišla pozrieť polícia, pracovníci z inšpekcie životného prostredia a o stave vedia aj na banskom úrade.

Skúsenosť poľnohospodára sprostredkoval Michal Ivan.

Paraglajdista mal veľké šťastie v nešťastí, hovorí skúsený letecký vyšetrovateľ

Po lampe ostala v zemi diera. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Netradičný prípad poškodenia lampy verejného osvetlenia vyšetrujú humenskí policajti. Na svedomí ho má paraglajdista.

Ako sme informovali, v stredu podvečer, počas preletu ponad rieku Laborec, košom krytu motorového padáku zachytil oceľové lanko, natiahnuté z jedného brehu na druhý.

Lanko bolo na jednej strane uchytené o lampu verejného osvetlenia pri chodníku pre peších a cyklistov na nábreží Laborca. Tlak na lanko ju vytrhol zo zeme a zhodil na chodník.

Na lanku bola upevnená malá tabuľka vyznačujúca koniec plavby na člnkoch, kajakoch a vodných bicykloch v rekreačnej oblasti pri rieke.

Arnošt Foff, náčelník letiska v Kamenici nad Cirochou a skúsený vyšetrovateľ Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru pri Ministerstve dopravy a výstavby je presvedčený o tom, že paraglajdistovi vysadil motor.

Viac o kurióznej nehode porozprával Jane Otriovej.

Národné plavecké olympijské centrum môže ohroziť rast cien. Pozrite si, ako má vyzerať

Stará krytá plaváreň sa zásadne zmení. (zdroj: TEHO)

KOŠICE. Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice by malo čoskoro vzniknúť v priestoroch tamojšej krytej plavárne.

Rozsiahlu rekonštrukciu odobrili vlani v decembri poslanci mesta.

Správcom Mestskej krytej plavárne je Tepelné hospodárstvo, s. r. o., Košice, ktoré si na projekt zoberie účelový investičný úver.

Na základe realizačnej dokumentácie sa predpokladaný rozpočet prestavby na národné olympijské centrum pohybuje na úrovni takmer 14,5 milióna eur bez DPH.

Námestník riaditeľa pre ekonomiku Tepelného hospodárstva Štefan Ferencz uviedol, že k dispozícii už majú prvé vizualizácie interiéru, ale aj exteriéru nového plaveckého centra.

Viac o veľkých plánoch a ich strete s realitou zisťoval Kristián Sabo.

Fínska novinárka: U nás nie je bežné vyslovovať podporu pre Putina nahlas

Editorka lokálneho média Syd-Österbotten Anja Kuusisto. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

Fínske mestečko Närpes má približne 9,5-tisíca obyvateľov, veľkosťou je teda podobné Krompachom. Mesto v minulosti prilákalo a privítalo mnoho migrantov, ktorí pracujú prevažne v rozsiahlych skleníkoch, kde sa pestujú paradajky a uhorky.

Najväčšiu skupinu migrantov tvoria Vietnamci, no dlhšie tam žije aj významná menšina Ukrajincov či Rusov.

Editorka lokálneho média Syd-Österbotten Anja Kuusisto pre Korzár vysvetľuje, ako sa mesto vysporiadalo s príchodom utečencov z Ukrajiny, ako sa správa ruská menšina, ale aj to, aký je medzi ľuďmi všeobecný názor o vstupe Fínska do NATO.

Zhovárala sa s ňou Lenka Haniková.

Košičan so svojimi lampami ašpiruje na zápis do Guinnessovej knihy rekordov

Zberateľ medzi svojimi pokladmi. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Nevšednú záľubu má Košičan Cyril Barla. Zbiera staré olejové a petrolejové lampy.

Jeho zbierka je najväčšia nielen na Slovensku, ale zrejme aj na svete, preto aktuálne ašpiruje na zápis do Guinnessovej knihy rekordov.

Certifikát slovenského rekordu získal Košičan vlani v apríli s počtom 1943 lámp. Aktuálne nové sčítanie pre potreby svetového zápisu prinieslo ďalší prírastok.

„Pán Barla je top zberateľ a ten počet v zbierke, ktorú sústredil vo svojom byte, je 1976 kusov," uviedol Igor Svítok zo Slovenských rekordov. Podľa dostupných informácií nikto nemá takýchto lámp viac.

Nádhernú zbierku si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

V Moldave začnú vyrábať vojenské sanitky. Ukrajinskú techniku tam už opravujú

V Moldave nad Bodvou opravujú aj tento obrnený transportér. (zdroj: Judita Čermáková)

MOLDAVA NAD BODVOU. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky má s areálom bývalého Vojenského opravárenského podniku v Moldave nad Bodvou (okres Košice–okolie) veľké plány.

Už dnes tam štátna akciovka Konštrukta Defence, so sídlom v Dubnici nad Váhom, opravuje zničené transportéry z Ukrajiny, ako aj slovenské húfnice.

Požiadavky sú na rekonštrukciu niekoľkých desiatok vozidiel z Ukrajiny.

Ministerstvo presný počet špecifikovať nechce, avšak potvrdilo, že ich oprava prebieha na komerčnej báze.

V prísne stráženom podniku opäť začína éra výroby vojenskej techniky.



Na mieste sa bol pozrieť Kristián Sabo.

O superpočítač sa zvedie boj, Košice musia ponúknuť najlukratívnejšiu lokalitu

Košičania poslali Remišovej otvorený list. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva napísali v stredu otvorený list ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí).

Požiadali ju, aby najvýkonnejší civilný počítač v Európe bol umiestnený v Košiciach.

Superpočítač by podľa košickej radnice pritiahol ďalšie investície a nové pracovné miesta.

Využívali by ho vedecké tímy košických univerzít a ústavy Slovenskej akadémie vied, samospráva či viaceré IT spoločnosti v regióne.

Aká je reakcia ministerstva na otvorený list, píše Klaudia Jurkovičová.

Detskú železničku zaplavilo. Dobrovoľníci od rána odpratávali bahno a drevo

Chlapi vzali lopaty do rúk už skoro ráno. (zdroj: Detská železnička Košice)

KOŠICE. Štvrtková búrka v Košiciach narobila škody hlavne na trati Košickej detskej historickej železnice.

Vyliali sa na ňu bočné prítoky Čermeľského potoka, voda na koľajnice naplavila aj bahno, kamene, konáre a lístie.

Na viacero úsekov popadali stromy. Trať bola neprejazdná a okamžite preto vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Riaditeľ železničky Ľubomír Lehotský prerušil jej prevádzku až do odvolania.

Ako vyzerala trať po búrke si pozriete v článku Daniely Marcinovej.

Problém mali po štvrtku aj v košickej zoologickej záhrade: Štvrtková búrka poškodila v košickej zoo elektrický ohradník u vlkov aj medveďov. Pri DinoParku sa prepadlo 50 metrov cesty

