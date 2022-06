Pečieme s Korzárom: Rebarborovo-levanduľový koláč

Sladký, kyslý a voňavý dezert do letných dní.

Rebarborovo-levanduľový koláč

Potrebujeme: 2 - 3 hrnčeky pokrájanej rebarbory, 1 - 2 malé vetvičky levandule (na malé kúsky), 1/2 hrnčeka cukru, 1/2 lyžičky škorice, 1 balenie vanilkového cukru

Na cesto: 1/4 hrnčeka masla, 1 hrnček celozrnnej múky, 2 lyžičky prášku do pečiva, 1/2 lyžičky soli, 1/2 lyžičky škorice, 1/2 lyžičky mletého zázvoru, 1/4 lyžičky kardamómu, 1/4 hrnčeka cukru, 1 hrnček mlieka

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. V malej miske premiešame rebarboru, levanduľu, cukor, škoricu a vanilkový cukor. Dáme bokom a počas prípravy cesta občas zamiešame.

Maslo roztopíme a potrieme ním liatinový hrniec alebo formu na pie s priemerom 25 centimetrov. Múku, prášok do pečiva, soľ, koreniny a cukor spolu zmiešame, pridáme mlieko a roztopené maslo a vymiešame cesto. Malé hrudky neprekážajú. Prelejeme ho do pripravenej formy a rebarboru poukladáme na vrch tak, aby sme nechali asi centimetrový okraj. Vyliať môžeme aj šťavu z rebarbory. Pečieme 35 - 40 minút dozlatista, alebo kým špáradlo po zapichnutí do prostriedku nebude čisté. Podávame s vanilkovou zmrzlinou.

Zdroj: sumptuousspoonfuls.com