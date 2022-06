Minerály, Adam Ďurica aj folklórne slávnosti. Tipy na víkend 11. a 12. júna

Kam na zaujímavé podujatia.

Sobota 11. júna

Výstava minerálov

KOŠICE. Mineralogický klub pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach a Stredná priemyselná škola dopravná pozývajú na 29. Medzinárodnú výstavu minerálov, skamenelín, šperkov a ozdobných predmetov, spojenú s výmennou burzou. Uskutoční sa v sobotu od 9.00 do 16.00 hod. v priestoroch SPŠ Dopravnej na Hlavnej 113.

Vystavovatelia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska prezentujeú pestrý svet a farebnú krásu minerálov, kryštálov a drahých kameňov, ich spracovanie a využitie na rôzne účely.

Návštevníci nájdu zaujímavé vzorky minerálov nielen zo známych slovenských, ale aj svetových lokalít ako slovenské acháty, farebné variéty opálov, drahé opály z Dubníka, záhnedy, kremene, ametysty, kalcity, chalcedóny a mnohé ďalšie. Zberatelia skamenelín si môžu doplniť svoje zbierky peknými vzorkami amonitov, belemnitov, trilobitov, plavúňov, papradí a prasličiek. Prezentované budú nové i staršie knihy z tématikou mineralógie, geológie a baníctva.

Festival Špongia

KOŠICE. Objavovanie tajomstiev elektriny, vzrušujúce chemické pokusy, bádateľská matematika aj diskusie, divadlo , filmy a na záver talkshow Adely Vinczeovej so zaujímavými hosťami. Sobota bude v košickej Tabačke venovaná Festivalu dobrého vzdelávania Špongia, ktorý organizuje Komenského inštitút CEEV Živica v spolupráci so vzdelávacím expertom Jurajom Hipšom. Koná sa od 10.00 do 20.00 hod.

Medzi lektormi budú mnohí finalisti aj laureátka ocenenia Učiteľ Slovenska, ale i ďalší hostia, zaoberajúci sa vzdelávaním. Budú s deťmi a ich rodičmi tvoriť, čítať knihy, objavovať aj maľovať a vyrábať. Súčasťou festivalu sú aj diskusie a prednášky. Jednou z hlavných tém bude aj duševné zdravie detí a mladých ľudí. Svoj príbeh o psychických problémoch a ceste k uzdraveniu porozpráva i speváška Katka Koščová.

Na záver festivalu sa záujemcovia zabavia na talkshow Adely Vinczeovej s titulom K tabuli!. Adela bude skúšať vedca Pavla Čekana, tohtoročnú Učiteľku Slovenska Alexandru Hučekovú a riaditeľku Komenského inštitútu Zuzanu Labašovú.

Hlavný program festivalu bude simultánne tlmočený do ukrajinského jazyka.

Dni mesta Prešov

PREŠOV. Sobotňajší program Dní mesta Prešov prinesie na Hlavnej ulici celodenné atrakcie pre deti i dospelých. Vrcholom bude večerný program s koncertmi domácej kapely Kopa, ohňovou šou a vystúpením speváka Adama Ďuricu. Počas celého trvania osláv Dní mesta Prešov budú návštevníkom k dispozícii stánky s občerstvením a kolotoče.

Folklórne slávnosti v Rozhanovciach

ROZHANOVCE. V obci Rozhanovce sa tento víkend v priestoroch prírodného amfiteátra uskutoční tradičné podujatie Rozhanovské folklórne slávnosti. Programovú štruktúru rozdelili organizátori do dvoch dní, pričom sobotné popoludnie bude viac o speve a hudbe. Na pódiu rozhanovského amfiteátra sa vystriedajú typické spevácke skupiny a vcholom dňa bude vystúpenie Veroniky Rabady so skupinou o 20.00 hod.

Počas druhého dňa 52. ročníka slávností vystúpia známe kolektívy ako Čarnica, Sabinovčan, Dúbrava či Vranovčan. Program neobišiel ani detské folklórne súbory, z ktorých sa predstaví Hanička, Viganček, Šarišanček alebo mládežnícky súbor Želiezko.

Pre návštevníkov bude zároveň pripravená ulička remesiel, záujemcovia budú mať možnosť vyrobiť si niečo na pamiatku z prírodných materiálov ako drevo, koža, hlina či drôt. Na festivale bude tiež možnosť dobrovoľne prispieť do charitatívnej zbierky, ktorá poputuje na podporu humanitárnych aktivít v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Rusínske regióny v meste

SNINA. Rusínska obroda na Slovensku pripravila pre Rusínov a ich priateľov sériu kultúrno-spoločenských podujatí s názvom Rusínske regióny v meste. V rámci podujatí sa budú v mestách východného Slovenska prezentovať rusínski umelci a kolektívy z regiónov severovýchodného Slovenska obývaných rusínskym obyvateľstvom. Ďalší zo série koncertov sa uskutoční už v sobotu v priestoroch kinosály Domu kultúry v Snine so začiatkom o 17.00 hod.

V programe plnom rusínskeho slova, hudby a tanca sa predstavia folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova, súrodenci Mária a Patrik Šurkalovci z Becherova, mladá speváčka Stephanie Kováčová z Ortuťovej a známa speváčka ľudových piesni Marianna Železná z Chmeľovej, ktorá bude program moderátorsky sprevádzať.

MEDZILABORCE. Deň Rusínov Slovenska, za ktorý Svetový kongres Rusínov určil 12. jún, si v meste Medzilaborce pripomenú v sobotu. Kultúrnemu programu v medzilaborskom amfiteátri bude predchádzať krojový sprievod mestom.

Hlavná časť podujatia sa v Medzilaborciach začne o 14.00 h slávnostným sprievodom od mestského úradu, začiatok programu v Mestskom kultúrnom stredisku v Snine avizujú na 17.00 h.

Nedeľa 12. júna

Balet z Ukrajiny

KOŠICE. V Štátnom divadle Košice (ŠDKE) sa v nedeľu predstavia sólisti Baletu Národného divadla Ukrajiny Tarasa Ševčenka spolu s ich umeleckou riaditeľkou Olenou Filipievovou. Pre nemožnosť vystupovať na svojej prvej scéne uskutočňujú turné po krajinách Európskej únie s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo a sprostredkovať krásu a vznešenosť ukrajinského umenia. Výťažok zo vstupného bude venovaný národnému divadlu v Kyjeve. Program je zložený z fragmentov inscenácií ukrajinského a svetového baletného repertoáru v podaní sólistov Baletu Národného divadla Ukrajiny Tarasa Ševčenka. Organizátormi ďalších galakoncertov sú Slovenské národné divadlo, Lúčnica - Dom umenia Piešťany a Štátna opera v Banskej Bystrici. Spoluorganizátormi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, SĽUK, SNM - Múzeum Červený Kameň.

Festival PegasCon

PREŠOV. V piatok sa začal a do nedele potrvá v priestoroch ABC Centra voľného času v Prešove 10. ročník festivalu PegasCon .

Ide o festival, ktorý sa zameriava na vedeckú fantastiku a populárnu kultúru. Jeho súčasťou je viacero programových sekcií. V pásme prednášok o populárnej kultúre, vede, literatúre, sci-fi a fantasy sa objavia aj známe osobnosti ako slovenská vedkyňa a spisovateľka Jana Plauchová a ďalší vedci: Ján Sadiv z Hvezdárne a planetária v Prešove či Peter Karpinský z Prešovskej univerzity. Sprievodné aktivity budú tvoriť primárne workshopy v tvorivej dielni, ale aj hráčska línia, kde si budú môcť účastníci vyskúšať a zahrať rôzne spoločenské hry, hry na hrdinov alebo retro videohry.

Zlatým klincom festivalu je premiéra divadelnej rockovej fantasy komédie Čo peklo schváti... písanej priamo pre festival od autora Dušana D. Fabiana.

Deň Rusínov

BARDEJOV. Rusínska obroda na Slovensku a jej partneri si pripomenú Deň Rusínov na Slovensku i v Bardejove. Hlavný program v rámci celonárodných osláv sa uskutoční v nedeľu na Radničnom námestí. Stretnú sa tu Rusíni z rôznych regiónov Slovenska, aby prezentovali svoj jazyk, kultúru, príslušnosť k východnému obradu a ďalšie atribúty svojej národnej identity.

Podujatie sa začne o 13.00 hod. krojovým sprievodom od mestskej športovej haly na Radničné námestie, kde sa o 14.00 hod. začnú oficiálne oslavy s bohatým programom. Počas nich sa predstavia rôzne rusínske kolektívy aj sólisti zo severovýchodných regiónov Slovenska. Podujatie zavŕši vystúpenie rusínskeho profesionálneho kolektívu Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS) z Prešova, ktorý vystúpi okolo 15.30 hod.