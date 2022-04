Pýtal peniaze, sľuboval vysoké úroky. Keď ich chceli vyplatiť, tvrdil, že ujde do Thajska

Obohacoval sa päť rokov.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Požičiaval si, stávkoval a splácal staré dlhy. Prokurátor hovorí o pyramíde

Justičná stráž privádza Norberta na jedno z pojednávaní. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Pred takmer piatimi rokmi začala polícia trestné stíhanie v prípade pokračujúceho zločinu podvodu. Viedli ju k tomu trestné oznámenia ľudí, podľa ktorých ich istý Košičan uviedol do omylu a obral o peniaze.

Polícia podania preverila a koncom roka 2018 obvinila Norberta B. (ročník narodenia 1974). Prešlo iba pár mesiacov, keď ho súd v januári 2019 vzal do väzby.

Obával sa, že na slobode by sa Košičan ukrýval a takto maril vyšetrovanie a tiež, že by pokračoval v trestnej činnosti. Za mrežami je Norbert dodnes, no s tým rozdielom, že si už vypočul rozsudok.

Podľa znenia obvinenia mal Norbert v rokoch 2011 až 2016 na rôznych miestach v Košiciach vylákať od poškodených osôb pôžičky od 10 000 do 300 000 eur.

Súd sledoval Róbert Bejda.

Rybár o hrdzavej Slanej: Kam pôjdem na ryby? Umierajú na 40 kilometroch

Rybár Peter Majoroš upozornil na zlý stav rieky Slaná už pred dvoma mesiacmi. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

NIŽNÁ SLANÁ. „Kto to skolaudoval? Banský inžinier a toto spraví? Veď oni museli vedieť, čo príde,“ hovorí rybár Peter Majoroš po príchode k sideritovej bani nad riekou Slaná, z ktorej sa valí extrémne kontaminovaná voda.

Do rieky sa z podzemia stále dostáva veľké množstvo železa, ktoré ju sfarbuje do hrdzava, ale aj toxický arzén, nikel či síra.

Netreba ísť ani úplne k jej otvoru - kam by sa, mimochodom, ani nemalo, pretože priestor v okolí bane je celý opáskovaný - a síru cítiť už z diaľky.

Majoroš nahlásil znečistenie rieky Slaná rybárskemu zväzu ešte vo februári: „Už máme apríl a skoro nič sa nedeje."

Vysvetľuje, že Slaná je „lososová rieka“, rybári v nej lovia napríklad pstruhy.

To, že s riekou niečo nie je v poriadku, si Majoroš všimol pri chytaní rýb.

Lenka Haniková sa s ním rozprávala priamo pri znečistenej rieke.

Dlažba v košickom parku sa po rozkopávke prepadla a vyštrbila

Majstri vykopali, zakopali a všetko je ako predtým, ironicky komentovali dielo Košičania. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Terén prepadnutý o niekoľko centimetrov a vyštrbená dlažba.

Takto to vyzeralo v parku na Moyzesovej ulici v centre Košíc mesiace po výstavbe vodovodnej prípojky pre mestskú Angels arénu. Práce na potrubí, ktoré prebiehali na prelome rokov 2021 a 2022, si vyžiadali prekopávku cez park v dĺžke zhruba 25 metrov.

V celom tomto úseku sa nachádza spevnená plocha, ktorá vznikla v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.

Prepadnutá dlažba sa objavila na facebookovej stránke Košice - kuriozity a absurdity spolu s fotografiami a ironickým komentárom: „Majstri vykopali, zakopali a všetko je ako predtým.“

Kedy bude dlažba opravená, zisťoval Michal Lendel, fotila Judita Čermáková.

Najväčší michalovský park budú obnovovať až do konca letných prázdnin

Vznik parku Kerta sa spája s významným rodom Sztárayovcov, ktorí vlastnili michalovský kaštieľ, kde v súčasnosti sídli Zemplínske múzeum. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

MICHALOVCE. Revitalizácia parku Kerta v máji ukončená nebude. Samospráva požiadala o predĺženie termínu do konca augusta. Dôvodom sú práce navyše a doplnenie ďalších prvkov.

Michalovská samospráva sa do prác na komplexnej revitalizácii najväčšieho mestského parku Kerta pustila v polovici vlaňajška.

Úspešný projekt pod názvom Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom realizuje spolu s maďarským partnerským mestom Sátoraljaújhely.

Revitalizácia parku je podľa projektu zameraná najmä na obnovu a ošetrenie drevín, rieši úpravu takmer dvoch kilometrov existujúcich chodníkov, osadenie 41 nových lavičiek a 23 odpadkových košov.

Ako bude park vyzerať a prečo nebude dokončený v pôvodnom termíne, zisťovala Jana Otriová.

Tlmočia, vybavujú, poskytujú psychologickú pomoc. Prešov je v prvej línii

Stretnutie veľvyslanca na Ukrajine so študentmi. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Už v čase, keď nikto o vojne u našich východných susedov ani nechyroval, bol Prešov vysokoškolským mestom pre ukrajinských študentov.

Okamžite po vypuknutí vojny sa ukrajinskí študenti zaradili do prvej línie dobrovoľníkov.

Každý pomáhal, ako vedel. Na univerzite spontánne vznikol kurz slovenčiny pre ukrajinských odídencov, škola poskytla svoje ubytovacie kapacity, študenti pomáhali s tlmočením.

Zapojili sa do dobrovoľníckych aktivít na zbernom mieste, hraničných priechodoch či kontaktných bodoch. Ukrajinskí študenti z Prešova sa sami zorganizovali, tlmočili svojim krajanom na hraniciach či cudzineckej polícii.

Vysvetľovali im, že im tu nikto nezoberie pas a že tu nájdu pomoc.

Dve študentky z fakulty zdravotníckych odborov dokonca asistovali pri pôrode malého Volodymyra, ktorý sa narodil ukrajinskej mamičke.

Na pomoc dobrovoľníkov v Prešove sa bližšie pozrel Michal Frank.

Bĺch sa najlepšie zbavíte na Veľký piatok, hovoria tradície na východe

Svätenie pokrmov. Takto vyzeralo v 70. rokoch minulého storočia v Jakubanoch. (zdroj: archív ĽM)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Väčšina kresťanov slávi najväčšie sviatky roka, Veľkú noc. V názvosloví sviatočných dní však, predovšetkým u rímsko-katolíkov, došlo k zmene.

S prvým novým názvom sa veriaci stretli už uplynulú nedeľu, keď ju na mnohých miestach neslávili ako Kvetnú, ale ako Palmovú.

Cirkev hovorí, že nechce odstraňovať pôvodné a zaužívané názvy, ale chce ich viac priblížiť hodnovernému prekladu latinského originálu základnej liturgickej knihy - Rímskeho misálu.

Jeho nové vydanie vstúpilo do platnosti na Slovensku práve v tomto roku.

Viac o novom názvosloví a veľkonočných zvykoch, píše Anna Novotná a Ľubomír Lehotský.

Ďalšie správy

(zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj)

Rušňovodič šiel príliš rýchlo, neubrzdil. Obvinili ho za všeobecné ohrozenie. Zranili sa ľudia, škoda je vyše 572-tisíc

Exprezidenta Andreja Kisku obžalovali v daňovej kauze. Vinu odmieta, vidí pomstu Fica

V Dlhých Strážach znečistila pitnú vodu skládka hnoja. Ľudia mali tráviace problémy. Niektorí skončili v nemocnici

Mladík na mercedese jazdil zo strany na stranu. Nafúkal a nemá vodičák. Skončil v policajnej cele

Dvaja na jedného. Bili ho a kopali, zlomili mu ramennú kosť. Polícia obvinila Bžančanov z výtržníctva

Počet nových prípadov klesá, obetí covidu naopak. Východ je na konci aktuálneho rebríčka

Šport

Momentka zo štvrtého zápasu semifinále play off Tipos extraliga Košice - Slovan. (zdroj: TASR)

Košičania v eufórii. Tréner Slovana kritizoval rozhodcu: Mal by dostať pokutu

Charitatívny beh, ultramaratón aj MMM. Košická bežecká sezóna sa naplno rozbieha

Foto dňa

(zdroj: FB SNV)

Pozrite si výhľady z novej vyhliadkovej veže pri Spišskej Novej Vsi. Uvidíte Tatry, mesto i okolie

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .