Varíme s Korzárom na Zelený štvrtok: Špenátové gnocchi

Jar na tanieri.

Špenátové gnocchi

Potrebujeme: kilo múčnatých zemiakov, 250 g hrubej múky, 1 stredne veľkú cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, 400 g špenátového pretlaku, 150 g syru feta, soľ, mleté čierne korenie, 1 lyžicu oleja



Postup: Zemiaky ošúpeme, pokrájame a uvaríme v osolenej vode. Ešte teplé prelisujeme na dosku a necháme vychladnúť. Vychladnuté zemiaky osolíme a zmiešame s múkou. Pridávame jej toľko, aby vzniklo tvárne cesto. Necháme odpočívať štvrť hodinu. Vo veľkom hrnci necháme zovrieť vodu. Z cesta vytvarujeme valčeky, z ktorých krájame malé gnocchi. Každý kúsok pritlačíme vidličkou a vhodíme do vriacej vody. Gnocchi sú hotové, keď vyplávajú na hladinu.



Na oleji orestujeme nadrobno pokrájanú cibuľu a cesnak. Pridáme špenát a necháme z neho odpariť všetku vodu. Potom do špenátu vmiešame namrvený syr a až potom ho dochutíme soľou a korením. Odstavíme z tepla a na záver do špenátu vmiešame gnocchi.

