Poslanci sa proti mne spikli, tvrdí starosta obce. Chcel stavať domčeky pre seniorov

Nestačili by im penzie, hovorí kontrolór.

Z drevodomov pre seniorov v Belej nad Cirochou ostal len drahý projekt. Starostu obvinili

V týchto miestach mali vyrásť drevodomy pre seniorov a denný stacionár. (zdroj: Jana Otriová)

BELÁ NAD CIROCHOU. Seniori v Belej nad Cirochou v Sninskom okrese mali bývať v atraktívnych drevených domčekoch na okraji obce.

Ministerstvo pôdohospodárstva jej schválilo nenávratných takmer 2,3 milióna eur, neskôr na podnet poslancov svoje rozhodnutie zmenila.

Obci ostala len nepoužiteľná projektová dokumentácia za vyše 52-tisíc eur, starosta čelí obvineniu za zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a zločin subvenčného podvodu spáchaných v štádiu pokusu.

O tom, čo sa v obci deje, a prečo sitáciu rieši aj Etická komisia Generálnej prokuratúry SR, píše Jana Otriová.

Už rok je pozitívny, iným sa sprotivila káva. Ľudia majú po covide mnohé ťažkosti

Odborníci z košickej univerzitnej nemocnice diskutovali o príznakoch a riešeniach long covidu a postcovidového syndrómu. (zdroj: Zdroj: FB UNLP)

MOLDAVA NAD BODVOU, KOŠICE. Príznaky dlhotrvajúceho covidu sú rôzne. Najčastejšie je to únava, pretrvávajúce bolesti hlavy, poruchy pozornosti, strata vlasov a dýchavica.

Pacienti po covide však do ambulancií prichádzajú aj s množstvom neurčitých príznakov ako je hmlisté videnie, bolesti za očami, porucha sluchu či poruchy koncentrácie a pamäte.

Odborníci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP) diskutovali v stredu v Moldave nad Bodvou o long covide a postcovidovom syndróme, ktorý trápi po prekonaní tohto ochorenia mnoho ľudí.

O tom, s čím všetkým sa lekári stretávajú, píše Lenka Haniková.

Ľudia z Ukrajiny utekajú, on sa tam vrátil a pomáha v Užhorode. Už sa tam míňa múka

Humanitárna pomoc práve dorazila do jedného z užhorodských skladov. (zdroj: Zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

Andrej Bučik sa narodil na Ukrajine, no takmer celý život prežil na Slovensku. A zatiaľ čo sa v súčasnosti mnoho Ukrajincov snaží zo svojej krajiny dostať preč, on krátko po vypuknutí konfliktu odišiel do rodného Užhorodu za starými rodičmi.

V súčasnosti je dobrovoľníkom v humanitárnom centre Mestského úradu v Užhorode, ktoré zamestnáva dobrovoľníkov z celej Ukrajiny. Pomáha s prekladom dokumentov pre kolegov, ktorí hľadajú potrebnú humanitárnu pomoc, doručujú ju do mesta a distribuujú ďalej tým, ktorí sú v núdzi.

O situácii v tomto prihraničnom meste sa s ním rozprávala Lenka Haniková.

Stvoril hitovku Laska moja de si. Z kapely Chiki liki tu-a odišiel dlhoročný člen

Ľuboslav Petruška. (zdroj: Zdroj: Zuzana Balenčin)

PREŠOV. Pre mnohých fanúšikov to bol šok.

V čase, keď bola prešovská kapela Chiki liki tu-a nominovaná hneď v niekoľkých kategóriách na ceny „Rádiohlavy“ a chystá ďalšie novinky, objavila sa správa o odchode jej gitaristu.

Ľuboslav Petruška odohral s kapelou viac ako 1 300 koncertov, nahral s ňou všetky albumy, až na ten debutový, a vydržal v nej takmer štvrťstoročie.

Prečo sa tak rozhodol a čo na to hovorí frontman kapely Martin Višňovský?

Zisťoval to Michal Frank.

Trolejové vedenie nedobudujú, postavia však lávku. Oprava mosta skomplikuje dopravu

Na križovatke Škultétyho - Budovateľská bolo v pláne dobudovať trolejové vedenie. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Práce na oprave mosta na Škultétyho ulici v Prešove sa rozbehnú od prvého apríla.

Zhotoviteľ avizoval, že si budú vyžadovať plnú uzáveru časti ulice. Mesto však stále nezverejnilo obchádzkové trasy a kompletnú zmenu dopravy.

Viac o tom, čo čaká Prešovčanov, zisťoval Michal Ivan.

Vykradol byt a nalial si pohárik pálenky. Zakrátko už sedel za mrežami

Urbanová veža. (zdroj: knižničný fond VKJB)

KOŠICE. V marci 1922 začala pri policajnom riaditeľstve v Košiciach pôsobiť nová daktyloskopická stanica. Pre žandárov to znamenalo posun vo vyšetrovaní. Krátko po otvorení sa im podarilo dolapiť zlodeja, ktorý vybielil jeden z košických bytov.

O tom, ako ho policajti odhalili, písali aj vtedajšie noviny Slovenský východ.

Nenechajte si ani tento týždeň ujsť pravidelný výber článkov zo storočných novín, ktorý s pomocou archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach pripravil historik Tomáš Ondrejšík.

Lesy a lúky pod Tatrami zachvátil rozsiahly požiar

Z lesa vychádzal hustý dym. (zdroj: Mária)

HÔRKA. Plamene v sobotu popoludní zasiahli les pri obci Hôrka v okrese Poprad.

Na miesto okamžite vyštartovali hasiči, ktorí neskôr spresnili, že horí v časti Kišovce.

S ohňom, ktorý zasiahol asi 80 hektárov, bojovali desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov.

O tom, čo sa nad Hôrkou dialo, píše Kristián Sabo.

Mladík prerazil múr domu, auto začalo horieť. Zachrániť sa ho už nepodarilo

Tragická nehoda sa stala v Sečovciach. (zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj)

SEČOVCE. Tragická dopravná nehoda sa stala v sobotu ráno, krátko po štvrtej hodine, v Sečovciach. Auto zastalo až v dome, začalo horieť.

O život prišiel devätnásťročný vodič z Trebišova, dvaja ľudia vnútri utrpeli zranenia.

Viac sa dočítate v článku Klaudie Jurkovičovej.

Nostalgický expres opäť vyrazil na trať. Turisti odhalili malebné zákutia Spiša

Výlet sa páčil malým aj veľkým. (zdroj: Ľubomír Lehotský)

Prvý jarný nostalgický expres po tratiach východného Slovenska v sobotu vypravili dobrovoľníci z Košickej detskej historickej železnice.

Turistov čakal bohatý program, pozrite sa, čo na výlete zažili.

Adam Žampa vedie svahom rekordne dlhý zástup lyžiarov. (zdroj: TASR/Michal Svítok)

VYSOKÉ TATRY. Záver zimnej sezóny na Štrbskom plese sa už tradične nezaobíde bez spoločnej lyžovačky. Tohtoročný hromadný zjazd dokonca prepísal doterajší rekord z roku 2019.

Pozrite sa, ako to na svahu vyzeralo.

