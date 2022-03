Ľudia z Ukrajiny utekajú, on sa tam vrátil a pomáha v Užhorode. Už sa tam míňa múka

Býva u starých rodičov, odísť nechcú.

Humanitárna pomoc práve dorazila do jedného z užhorodských skladov. (Zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

Andrej Bučik sa narodil na Ukrajine, no takmer celý život prežil na Slovensku. A zatiaľ čo sa v súčasnosti mnoho Ukrajincov snaží zo svojej krajiny dostať preč, on krátko po vypuknutí konfliktu odišiel do rodného Užhorodu za starými rodičmi.

V súčasnosti je dobrovoľníkom v humanitárnom centre Mestského úradu v Užhorode, ktoré zamestnáva dobrovoľníkov z celej Ukrajiny. Pomáha s prekladom dokumentov pre kolegov, ktorí hľadajú potrebnú humanitárnu pomoc, doručujú ju do mesta a distribuujú ďalej tým, ktorí sú v núdzi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V súčasnosti potrebujú v humanitárnom centre pre utečencov najmä lieky, trvanlivé potraviny, veci na prespatie či materiál na podporu vojakov, ako sú nepriestrelné vesty, vojenské topánky, oblečenie, spacáky, energetické nápoje a externé nabíjačky na mobily.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Študentka z Ukrajiny: Celé ráno som plakala, že sa to deje v mojej krajine Čítajte

Nachádzate sa v Užhorode, kde ste koordinátorom centra humanitárnej pomoci. Aká je teraz v meste všeobecne atmosféra?

- Počet obyvateľov Užhorodu sa teraz kriticky zvýšil. Je tu veľa ľudí, ktorí sem utekajú pred vojnou, značný počet je aj v uliciach, chodia s taškami rozmýšľajúc, kam majú ísť, prosia o peniaze, vidno, že sú hlavne zmätení, lebo nevedia, čo robiť keď húkajú sirény.

Ako často tie sirény húkajú?

- Záleží od toho, aký je čas. Prebieha to v periódach, sirény húkajú napríklad pri raketových útokoch. Keď prichádzajú, tak armáda nevie, kam tieto rakety mieria, a preto sa zapínajú sirény po celej Ukrajine, vrátane Užhorodu, kde tiež hrozí nebezpečenstvo potenciálneho útoku. Boli dni, keď sirény húkali 3 - 4-krát za deň.

Čo majú vtedy ľudia robiť?

- Zo začiatku bolo vonku počas sirén veľa ľudí a nejako na ne nereagovali, ale potom boli upozornení, že by sa mali skoordinovať a ísť do úkrytov. Minimálne by mali zájsť niekam medzi dve steny tak, aby boli mimo okien. Mestská hromadná doprava vtedy prestáva fungovať, šoféri opúšťajú autobusy a tiež sa snažia ukryť aspoň tak, aby boli mimo okien.

Keďže hovoríte aj o potenciálnom riziku pre Užhorod, ako sa tam ľudia správajú? Vykupujú napríklad z obchodov nejaké potraviny?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť