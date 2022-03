Ignorovanie brannej povinnosti je trestný čin. Držitelia modrej knižky sa báť nemusia

Čo by sa dialo v prípade vyhlásenia vojny?

Ako sa dá vyhnúť povolaniu do vojny? Slováci už zisťujú (otázky a odpovede)

Ilustračné. (zdroj: TASR)

Odkedy u našich východných susedov vypukla vojna (24. februára) a vyhlásili tam všeobecnú mobilizáciu, pribudlo slovenských občanov s obavami, že tiež raz môžu dostať povolávací rozkaz.

Ministerstvo obrany Korzáru potvrdilo, že teraz dostáva viac otázok verejnosti k brannej povinnosti aj k možnosti, ako sa dá vojenská služba odoprieť.

Je niečo také možné? Aký je postup pri vyhlásení vojny? Môžu povolať aj držiteľov modrej knižky a môžu Slováci bojovať v ukrajinskej légii?

Odpovede na tieto i mnohé ďalšie otázky na tému brannej povinnosti Slovákov vypracoval Jaroslav Vrábeľ.

Košice čakajú obmedzenia, aké ešte nezažili. Štartuje rekonštrukcia Slaneckej

Vizualizácia Slaneckej po rekonštrukcii. (zdroj: mesto Košice)

KOŠICE. Slaneckú cestu, ktorá je jednou z najvyťaženejších komunikácií v Košiciach, čakajú v najbližších dňoch rozsiahle dopravné obmedzenia. Dôvodom je jej rozšírenie a modernizácia.

Práce na zhruba 2,3 kilometra dlhom úseku, ktorý prechádza košickým sídliskom Nad jazerom, sa začali vlani v októbri. Tie však dopravu výraznejšie neovplyvnili. V týchto dňoch sa ale začína fáza projektu, v rámci ktorej sa bude rekonštruovať samotné teleso cesty.

Rozšírená bude pravá strana vozovky v smere von z mesta, ktorá je bližšie k nákupným centrám. Znamená to, že doprava bude presunutá na stranu cesty bližšiu k električkovej trati a samotnému sídlisku.

Podrobný zoznam dopravných obmedzení, odporúčané obchádzky či zmeny v trasách hromadnej dopravy zhrnul Michal Lendel. Fotografie pochádzajú z dielne Judity Čermákovej.

Mestá platia do fondov opráv. Do úkrytov pod bytovkami však často nejde ani cent

Kryty civilnej ochrany sú v zanedbanom stave. (zdroj: Michal Ivan)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prešov vlastní 53 úkrytov civilnej ochrany, sú v suteréne bytových domov.

Ročne platí desiatky tisíc eur, ktoré majú ísť na ich spravovanie, no len zlomok z tejto sumy ide na priamu opravu týchto priestorov.

Ich údržba je nákladná a sú v zanedbanom stave. Často sú tam nefunkčné toalety, niekde netečie ani voda.

Na čo sa peniaze z fondov opráv využívajú, ako sú na tom iné mestá a čo by mohlo pomôcť, aby boli úkryty civilnej ochrany v lepšom stave, zisťoval Michal Ivan.

Lovci lebiek ho vypátrali, súdy však do Česka nevydali. Už je na slobode

Hľadaný Košičan vlani októbri na krajskom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Elitnej policajnej jednotke Lovci lebiek sa vlani začiatkom apríla podarilo v Košiciach zadržať 12 rokov hľadaného 49-ročného Františka Csányiho.

Zatykač na Košičana vydala česká polícia, keďže bol v Brne ešte v roku 2008 právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere osem rokov a šesť mesiacov.

Košičan žil v rekreačnej chate, resp. rodinnom dome jeho mamy v záhradkárskej lokalite Žľaby. Prerobil ju na celoročné bývanie a urobil aj opatrenia, ktoré podľa polície mali sťažiť jeho vypátranie.

Krajský súd (KS) Košice na návrh prokuratúry vzal Csányiho do predbežnej a v máji aj do vydávacej väzby. Napokon však rozhodol, že Košičana do Česka nevydá. Prokuratúra sa spoliehala, že Najvyšší súd (NS) SR tento verdikt zmení.

O prípade si viac prečítate v článku Róberta Bejdu.

Nezaočkovaný starosta Chminianskych Jakubovian zomrel na covid

Jozef Červeňák. (zdroj: archív)

CHMINIANSKE JAKUBOVANY. Starosta obce Chminianske Jakubovany v Prešovskom okrese Jozef Červeňák zomrel vo veku 57 rokov.

Informáciu nám potvrdili na obecnom úrade. V dedine s väčšinovým zastúpením rómskej komunity vykonával starostovský mandát prvé volebné obdobie.

Do funkcie bol zvolený v roku 2018 ako nominant strany Nezávislosť a Jednota. Ako prvý rómsky starosta vystriedal dlhoročnú hlavu obce Jozefa Lukáča (Smer).

Čo spôsobilo predčasnú smrť Jozefa Červeňáka a ako bude obec fungovať do komunálnych volieb, sa pýtal Michal Frank.

Ani najväčšiemu nepriateľovi neželám zažiť to, čo som videla na hranici, hovorí Janka

Po nekonečných hodinách a dňoch sa dostali z Ukrajiny na Slovensko. (zdroj: J.Z.)

VYŠNÉ NEMECKÉ. Utečenecká kríza, ktorá vznikla v dôsledku vojny na Ukrajine, zasahuje v prvej línii východné Slovensko.

Následne, pochopiteľne, ovplyvňuje celú krajinu. Nezmyselnú ruskú agresiu odsudzujú, a humanitárnu pomoc posielajú ľudia z tých najrôznejších miest a obcí.

Z opačného konca Slovenska prišla aj Janka. Na slovensko-ukrajinských hraniciach táto mladá žena z Bratislavy pôsobila ako dobrovoľníčka šesť dní.

O tom, čo tam robila, videla a zažila a ktoré momenty sa jej najviac dotkli, porozprávala Anne Novotnej.

Ukrajinci si budú pýtať prácu, ale ich dopyt slovenský trh neuspokojí, vraví Profesia

Utečenci z Ukrajiny na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. (zdroj: SME/Marko Erd)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prílev ukrajinských utečencov už pocítil aj jeden z najvýznamnejších pracovných portálov na Slovensku.

Upozorňuje, že u nás nebude toľko voľných pracovných pozícií, aby dokázal nasýtiť potreby ľudí utekajúcich pred vojnou. Zároveň podotýka, že zamestnávatelia na Slovensku doteraz cielene vyhľadávali Ukrajincov a Ukrajinky ako lacnú pracovnú silu.

Aké zmeny na pracovnom trhu vplyvom prílivu utečencov z Ukrajiny očakáva jeden zo slovenských pracovných portálov, zisťovali Jana Ogurčáková a Katarína Gécziová.

Mikulec reaguje na Polačeka: Vodu a jedlo nemajú na Ukrajine a nie v Košiciach

Vedenie mesta včera informovalo, že Košice sú na prahu humanitárnej katastrofy. (zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. „Košice sú na prahu humanitárnej katastrofy. Štát nám doposiaľ neposkytol žiadne svoje ubytovacie kapacity, hoci tu má napríklad svoje školy a nielen my už naozaj máme veľký problém, kam máme utečencov umiestniť,“ povedal v utorok podvečer košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) pred železničnou stanicou.

Mesto tam zorganizovalo tlačovú konferenciu, na ktorej kritizovalo, že od štátu nedostalo žiadnu pomoc.

Kde vidí primátor Košíc najväčšie problémy pri zvládaní vlny utečencov z Ukrajiny a ako na jeho výčitky reagoval minister vnútra Roman Mikulec i premiér Eduard Heger, sa dozviete v článku Jany Ogurčákovej.

Ďalšie správy

Pomaľovaný pamätník vo Svidníku. (zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj)

Ďalší sovietsky pamätník poškodili vo Svidníku. Popri modrej a žltej zvolili vandali i ďalšiu farbu

Petra Hámora čaká ďalší výstup, na vrchol tretej najvyššej hory sveta nohu položiť nesmie. Otravoval by Boha, stihli by ho pohromy

Ako-tak to zvládame, hovorí splnomocnenec o situácii v hotspote pre utečencov. Do Košíc má ísť menej autobusov

Most pri Sirníku uzavrú do konca roka. Župa chystá demoláciu zvyšných nosníkov

Medzi Košicami a Prešovom má vzniknúť logisticko-priemyselný park za 35 miliónov eur. Začiatok výstavby plánujú tento rok

Najviac nakazených na východe pribudlo v okresoch Prešov, Trebišov a Košiciach. Pozitivita je stále vyššia ako 50 percent

Šport

Hokejisti HC Košice sa tešia po góle Pavla Klhůfka v predĺžení proti Spišskej Novej Vsi. (zdroj: TASR - František Iván)

Prekonal ťažké obdobie. Čech z Košíc vyzdvihol ruských spoluhráčov

Humenné prehralo každú tretinu, Topoľčany vyrovnali stav v sérii SHL

Slovan zdolal obľúbeného súpera, Prešov sa priblížil k play off

Tatran zakončil Európsku ligu výhrou, postúpiť však nedokázal

Recepty z Korzára

