Mestá platia za CO kryty pod bytovkami fond opráv. Nejde na ne často ani cent

Opravujú z nich spoločné priestory.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prešov vlastní 53 úkrytov civilnej ochrany, sú v suteréne bytových domov.

Ročne platí desiatky tisíc eur, ktoré majú ísť na ich spravovanie, no len zlomok z tejto sumy ide na priamu opravu týchto priestorov.

Ich údržba je nákladná a sú v zanedbanom stave. Často sú tam nefunkčné toalety, niekde netečie ani voda.

Mesto Prešov pritom v priemere ročne vynaloží 70- až 100-tisíc eur, z toho časť ide do fondu opráv, časť zase na revízie.

„Najväčšiu časť tvorí poplatok, ktorý smeruje do fondu prevádzky, údržby a opráv. Každý, kto býva v byte, platí tento poplatok. My ako samospráva nevieme poplatok nijako ovplyvniť, lebo si ho určuje spoločenstvo vlastníkov bytov a oni nás stále prehlasujú. Určujú si takto výšku mesačnej platby do fondu opráv,“ vysvetľuje Peter Kulan, ktorý má na starosti mestský úsek krízového riadenia.

Čo z toho platia

Náklady sú v rôznych výškach. Napríklad v roku 2021 bol poplatok do fondu prevádzky, údržby a opráv za všetky úkryty 52-tisíc eur.

„Do opravy samotných objektov z týchto peňazí nejde ani cent. To je ten problém. Približne 50- až 60-tisíc eur ročne dáme do fondov opráv. Tento fond je využitý len na spoločné priestory bytového domu, ako je napríklad chodba, schody, strecha, zateplenie. Do úkrytu nejde ani cent,“ vysvetľuje.

