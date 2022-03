Zlé tušenie manželov sa naplnilo, keby sa dnes vrátili domov, skončia vo väzení

Verili v demokraciu, prišla totalita.

Putin je tyran, nech zvíťazí Ukrajina, vravia manželia, ktorí opustili Rusko

Ksenia a Evgenij Arthyukh žijú niekoľko rokov v Košiciach. Príbuzných majú tak v Rusku ako na Ukrajine. Do Ruska by sa vrátili, ale jedine vtedy, ak by padol Putinov režim. (zdroj: Archív E.A.)

Majú rodinu tak v Rusku ako na Ukrajine a pre vojenský konflikt, ktorý postavil do pozornosti celý svet, prežívajú každý jeden deň ako ten najhorší vo svojom živote. Ruský manželský pár KSENIA a EVGENIJ ARTHYUKH pre seba a svoje deti zvolili život na Slovensku. Rozhodli sa tak po tom, ako Rusi napadli a anektovali Krym. Do Košíc najprv v roku 2018 pricestoval Evgenij, o rok neskôr jeho manželka spolu s deťmi.

Vedia, že teraz by sa do rodnej krajiny vrátiť nemohli a ani to nechcú, aspoň dovtedy nie, kým tam vládne Putinov režim. Hovoria, že počiatočné nádeje na demokratický režim sa rýchlo rozplynuli a Putin pomaly a systematicky zavádzal totalitný režim. Najradšej by boli, ak by sa vojna skončila, nechcú obete ani na jednej strane, pretože hovoria, že to nie je vojna ani Ukrajincov a ani Rusov, ale Putinova vojna. Zhovárala sa Katarína Gécziová.

Za neveru sa mu pomstila neverou. Družku za to dobil na smrť

Jaroslavovi justičná stráž nasadila putá a z pojednávacej miestnosti ho odviedla do výkonu trestu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Ženy reagujú na neveru partnera rôzne. Niektoré aj tak, že sa zachovajú rovnako a svojho druha podvedú. Tak sa rozhodla konať v lete 2020 aj 35-ročná Andrea Č. Jej druh Jaroslav R. (35) však pre takýto spôsob pomsty nemal pochopenie a fyzicky ju napadol.

Zranenia boli natoľko vážne, že im Košičanka o pár minút podľahla. Útočník bol obvinený zo zločinu zabitia a mohol hovoriť o veľkom šťastí, že neskončil vo väzbe.

Okresný súd ho vlani v lete odsúdil, no bodku za prípadom dal minulý týždeň druhý rozsudok krajského súdu. Prípad sledoval Róbert Bejda.

Remeslo babice bolo atraktívne a dedilo sa. Neriešilo sa, či vie, ako vyzerá telo

Vavrinec Žeňuch sa vo svojej štúdii venoval porovnaniu epidémie pravých kiahní s pandémiou covidu. (zdroj: Archív V. Ž. )

Bez mäkkého kresla, bez sterilného prostredia, lekára, liekov, ultrazvuku, epidurálky či podpory manžela, no zato na nepohodlnej podložke zo slamy s hlúčikom dievčat i žien okolo, v silných bolestiach a snáď i s modlitbou, aby matka i dieťa všetko prežili. Aj takto vyzerali pôrody na našom území v 18. a 19. storočí. Na ich priebeh dozerala pôrodná babica, ktorá neraz netušila, ako vyzerá telo ženy zvnútra.

V skorších časoch totiž viac ako na vzdelaní záležalo na jej dlhoročnej praxi. Niektoré začínali asistovať už ako malé dievčatká. V spoločnosti boli vážené a ako jedny z mála žien mali možnosť si aj niečo privyrobiť. Na ich pleciach, nie na lekárovi, denne spočívali životy dvoch ľudí.

Viac o tom, ako vyzeralo pôrodníctvo a práca babíc na našom území v 18. a 19. storočí, sa Daniela Marcinová rozprávala s historikom VAVRINCOM ŽEŇUCHOM z inštitútu histórie Prešovskej univerzity v Prešove.

Profesorka cestovala za prácou do Užhorodu. Jej študentky teraz prišli za ňou

Jana Kesselová so svojimi študentkami z Ukrajiny. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV/UŽHOROD. Profesorka Jana Kesselová dochádza z Prešova učiť na Ukrajinu. Pred tromi rokmi uspela vo výberovom konaní na ministerstve školstva a získala štvorročný kontrakt.

Momentálne je v Prešove. Niektoré svoje študentky však stretáva osobne.

Ide o štyri dievčatá zo štvrtého ročníka katedry slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity, ktoré prišli do Prešova na dvojmesačný študijný pobyt.

Nebolo to vynútené, tento pobyt sa koná každoročne a lístky na autobusový linkový spoj do Prešova, ktorý stále premáva, mali zakúpené vopred, ešte pred začiatkom vojny.

Dvaja spolužiaci však už s nimi prísť nemohli, ani ďalšia spolužiačka, ktorej otec odišiel bojovať a musela sa ostať starať o rodinu.

„Z užhorodskej autobusovej stanice išli dva autobusy, do Prešova a do Košíc. Boli plné. Na hraniciach sme čakali desať hodín. Boli tam aj ľudia, ktorí sa skúšali dostať do autobusu bez lístka,“ hovorí Anastasia Semenová.

Profesorku a študentky vyspovedal o aktuálnej situácii Michal Frank.

V centre Košíc opäť podpálili bar. Našli Molotovov kokteil aj bandasku s benzínom

Podnik v tomto podchode podpálili. (zdroj: HaZZ)

KOŠICE. Reštauráciu s barom v podchode na Hlavnej ulici podpálili v pondelok, okolo polnoci neznámi páchatelia.

V tom čase sa vo vnútri nachádzalo dvadsať ľudí a len náhodou prišli na to, že horí.

Jeden zo zákazníkov sa totiž z podzemných priestorov pohostinského zariadenia vybral na toaletu.

Tá sa nachádza na poschodí, hneď vedľa vstupných dverí. Všimol si, že horí a ihneď zalarmoval návštevníkov, ktorí začali hasiť. Zároveň privolali políciu aj hasičov.

Ako dopadla táto nočná udalosť, píše Kristián Sabo.

