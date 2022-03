Putin je tyran, nech zvíťazí Ukrajina, vravia manželia, ktorí opustili Rusko

S príbuznými hovoria denne ako naposledy.

Ksenia a Evgenij Arthyukh žijú niekoľko rokov v Košiciach. Príbuzných majú tak v Rusku ako na Ukrajine. Do Ruska by sa vrátili, ale jedine vtedy, ak by padol Putinov režim. (Zdroj: Archív E.A.)

Majú rodinu tak v Rusku ako na Ukrajine a pre vojenský konflikt, ktorý postavil do pozornosti celý svet, prežívajú každý jeden deň ako ten najhorší vo svojom živote. Ruský manželský pár KSENIA a EVGENIJ ARTHYUKH pre seba a svoje deti zvolili život na Slovensku. Rozhodli sa tak po tom, ako Rusi napadli a anektovali Krym. Do Košíc najprv v roku 2018 pricestoval Evgenij, o rok neskôr jeho manželka spolu s deťmi.

Vedia, že teraz by sa do rodnej krajiny vrátiť nemohli a ani to nechcú, aspoň dovtedy nie, kým tam vládne Putinov režim. Hovoria, že počiatočné nádeje na demokratický režim sa rýchlo rozplynuli a Putin pomaly a systematicky zavádzal totalitný režim. Najradšej by boli, ak by sa vojna skončila, nechcú obete ani na jednej strane, pretože hovoria, že to nie je vojna ani Ukrajincov a ani Rusov, ale Putinova vojna.

Vzhľadom na fakt, že sa rozhovor uskutočnil v piatok 4. marca a udalosti sa menia v rýchlom slede, niektoré vyjadrenia manželov už môžu byť neaktuálne. Napriek tomu sme ich pre autenticitu rozhovoru nechali v pôvodnom znení.

Odkiaľ pochádzate?

Evgenij: Pochádzam z Uralu, z mesta Jekaterinburg. Narodil som sa síce v Kazachstane, potom som s rodičmi a bratom býval v Donbase, z Donbasu som narukoval do sovietskej armády a slúžil som v Arménsku. Po vojenskej službe som odišiel na Ural a ako sa hovorí: Zapustil som tam korene. Keď sa ma teraz niekto pýta, kde je tvoja rodná zem, pravdivo odpovedám, že neviem. Kazachstan? V Kazachstane som žil do šiestich rokov. Vravím, že pochádzam z Uralu, pretože tam som študoval na univerzite, oženil som sa tam, narodili sa mi tam deti. Mám sedem detí. Dve staršie už majú vlastné rodiny. S druhou manželkou mám päť detí. Vyštudovala medicínu, v Rusku pracovala ako lekárka.

A na Slovensku sa venujete ďalej medicíne?

Ksenia: Nie, na to potrebujem skúšky a to je dosť náročné. Popri deťoch na to nemám čas, preto som sa rozhodla učiť ruštinu.

V akej oblasti pracujete vy, pán Evgenij?

Evgenij: Od začiatku som sa venoval a rozvíjal som vzťahy medzi ruskými a slovenskými podnikateľmi, zaoberám sa integráciou ruských firiem na slovenskom a európskom trhu. Napríklad v Orenburgskej oblasti na Urale je metalurgický závod, na Slovensku sme im taktiež urobili spoločnosť a cez ňu sme sprostredkovali vstup na trh Európskej únie. Mám právnické aj ekonomické vzdelanie, v obchodnej sfére mám bohaté skúsenosti. To isté som robil aj v Rusku, kým sa nestalo to, čo sa stalo.

Prečo ste odišli?

Evgenij: Budem úprimný. V Rusku bolo všetko v poriadku, mali sme sa dobre, ekonomicky sme prosperovali. Do roku 2012 pre nás bola Putinova politika v poriadku. Ľudia verili, že vytvorí veľkú a silnú krajinu, že bude demokracia, že bude veľa strán a vytvorí sa politická konkurencia. Naozaj sme v to verili.

