Aj Michalovce majú Černobyľ. Na tom mieste máte zvláštny pocit, hovorí filmárka

Po 30 rokoch ho chcú dostavať.

Ubytuje rodinu, ktorá uteká z Ukrajiny: Všetko stráca význam, musíme im pomôcť

Ukrajinskí civili hľadajú možnosti, ako opustiť vojnou sužovanú krajinu. Niektorí využívajú aj možnosť prenájmu v privátnych bytoch v Košiciach. (zdroj: TASR/AP)

Keď na sociálnej sieti zverejnil výzvu, že zháňa zariadenie do bytu pre mladú ukrajinskú rodinu, ktorá uteká z napadnutej vlasti, veľmi rýchlo sa mu ozvalo veľa ľudí ochotných pomôcť a poskytnúť rôzne veci od matracov, cez kuchynský riad po oblečenie či hračky pre deti. Krátko po zverejnení výzvy aktualizoval svoj status, že potrebné veci sa mu podarilo rýchlo získať.

„Matrac som zohnal do 10 minút. Už len zožeňte niekto mier a pokoj,“ napísal.

Košičan Tomáš prenajíma v metropole východu viacero bytov.

Kataríne Gécziovej hovorí o tom, prečo sa rozhodol pomôcť Ukrajincom pochádzajúcim z Kyjeva, ktorí hľadajú na Slovensku útočisko, a akým spôsobom to chce urobiť.

Polaček vinil svojho nominanta zo smeráckych praktík. Machinácie v DPMK nenašli

Advokátka Iveta Rajtáková a primátor Jaroslav Polaček. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Polícia už nevyšetruje podozrenia primátora Košíc Jaroslava Polačeka (nezávislý) na machinácie pri verejnom obstarávaní v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK).

Primátor podal trestné oznámenie na Okresnej prokuratúre Košice II koncom júla 2020, keď sa snažil o odvolanie svojho nominanta Vladimíra Padyšáka z postu generálneho riaditeľa DPMK.

Mestské zastupiteľstvo však šéfa stopercentnej mestskej akciovej spoločnosti niekoľkokrát v tejto funkcii podržalo.

Odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice pôvodne začal trestné stíhanie vo veci.

Aktuálnej situácii, a čo tomuto trestnému oznámeniu predchádzalo, sa venoval Peter Jabrik.

Ukrajinec v Prešove: Putin klame, tvári sa, že nás chráni. Verím, že sa nevzdáme

Ukrajinská jednota v Prešove. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Na Prešovskej univerzite študuje vyše 900 ukrajinských študentov, ktorí sa vo štvrtok prebudili do desivého rána. Stále nevedia, kedy bude pre nich bezpečné vrátiť sa späť do ich domovov za rodinou.

Jedným z nich je aj Igor, ktorý študuje na filozofickej fakulte. Pochádza z mesta Poltava neďaleko Charkova pri hraniciach s Ruskom. So svojimi blízkymi je v kontakte iba cez internet. Nevie dokedy. Na Slovensko prísť nemôžu.

O jeho pohľade na celú situáciu sa s ním rozprával Michal Ivan.

Násilie odsudzujeme, reaguje rusistický inštitút na vojnu na Ukrajine

Profesor Ľubomír Guzi, riaditeľ Inštitútu rusistiky v Prešove. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Invázia ruských vojakov na Ukrajinu sa dotkla aj slovenských rusistov.

Inštitút rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (FF PU) v Prešove vychováva budúcich učiteľov ruského jazyka a literatúry, prekladateľov z a do ruského jazyka so zameraním na odborný, ale aj umelecký preklad a tlmočenie.

Riaditeľ Inštitútu rusistiky profesor Ľubomír Guzi sa pre Korzár vyjadril, že situácia na Ukrajine ich zaskočila. Na aktuálne dianie sa ho pýtal Michal Frank.

Nakrútila film o michalovskom Černobyle: Bolo to útočisko pre stovky mladých

Posledný nedostavaný blok na sídlisku SNP v Michalovciach, kde malo bývať 40-tisíc ľudí. (zdroj: Archív PR)

Vyše 30 rokov stojí v Michalovciach nedokončený panelák, ktorý miestni časom začali nazývať aj panelák po vojne či Michalovský Černobyľ. Komunisti chceli zo sídliska SNP spraviť metropolu východu, akýsi strategický bod, kde by vybudovali fabriky a továrne a ľudia by bývali v megalomanskom komplexe.

Plán bol, že na sídlisku bude bývať až 40-tisíc ľudí, teda taký počet obyvateľov, aký majú dnes celé Michalovce.

Projekt akéhosi „mesta v meste" sa však nikdy nepodarilo dokončiť a po revolúcii ostali na mieste nedostavané paneláky. Kedysi bolo celé sídlisko SNP opustené, no postupne sa podarilo paneláky dobudovať a nasťahovali sa do nich ľudia. Jeden blok však dodnes stojí nedokončený.

Mysterióznosť tohto miesta zaujala režisérku Paulu Reiselovú, ktorá sídlisko predstavila v snímke Michalovský Černobyľ v rámci dokumentárneho cyklu Budujeme Slovensko, ktorý odvysiela v marci Slovenská televízia. Vo filme sa objaví mládež, ktorá kedysi trávila v opustenom paneláku čas a predstavoval pre ňu útočisko.

Rozhovor, o zaujímavom mieste, pripravila Lenka Haniková.

Snina bude mať v komunálnych voľbách sedem obvodov. Rozhodli o tom poslanci

Sninskí poslanci rokovali online. (zdroj: Jana Otriová)

SNINA. Mesto Snina pôjde do jesenných komunálnych volieb so siedmimi volebnými obvodmi.

Vo štvrtok o tom na online rokovaní mestského zastupiteľstva rozhodli sninskí poslanci.

Na zvýšenie počtu volebných obvodov z dvoch doterajších stačilo osem hlasov.

Návrh siedmich volebných obvodov pripravili na rokovanie poslanci z klubu KDH.

„Za všetkým je pre nás občan, žiadne špekulovanie o politike,“ povedal pri predstavovaní materiálu predseda poslaneckého klubu Peter Vološin.

Vylúčil, že by zvýšený počet volebných obvodov mal zabezpečiť klubu lepší volebný výsledok a viac poslaneckých mandátov.

Cestu sninských poslancov k schváleniu siedmich volebných obvodov, sledovala Jana Otriová.

Nad Košicami prelietavali vojenské vrtuľníky. Vystrašili obyvateľov

Vrtuľníky nad mestom lietali s prestávkami celý deň. (zdroj: Michal Lendel)

KOŠICE. Vrtuľníky Black Hawk a Apache prelietavali v piatok počas dňa ponad Košice.

Hučiace stroje ľudia pozorovali v rôznych častiach mesta.

Videli a fotili ich ľudia nad Sídliskom KVP, Nad jazerom, nad Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura na Triede SNP, ale aj v okolí Steel Arény.

„Vyzerá to na vojenské vrtuľníky, ktoré robia riadny rámus. Neviem, čo nacvičujú, ale nie je to príjemný pohľad vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine. Človek má zlý pocit,“ povedal nám Košičan Ľubomír.

Ako prelety vysvetlil minister, si prečítate v texte Kristiána Saba.

Odišli len s jedným kufrom. Malej Evgeniji sa cnie za svojimi hračkami

Utečencom na hraničnom priechode v Ubli ponúka charita teplý čaj a keksy. (zdroj: Jana Otriová)

UBĽA, VEĽKÉ SLEMENCE. Cez hraničné priechody s Ukrajinou stále prúdia stovky utečencov.

V Ubli cez hranicu prechádzajú ženy s deťmi. Pre vyhlásenú mobilizáciu zostávajú muži vo veku od 18 do 60 rokov na Ukrajine. Predpoludním bola čakacia doba nie dlhšia ako dve hodiny.

„Ešte sa z toho neviem spamätať. Ratujeme hlavne deti,“ hovorí Anna (33) z Užhorodu.

Za manželom do Česka sa vybrala so svojou šesťročnou dcérou Evgenijou.

„Všetko sme zanechali, dom, zariadenie. Dúfam, že o to neprídeme,“ hovorí.

„Nechala som doma všetky svoje obľúbené hračky. Aj kocúrika, ktorý mňauká,“ s detskou úprimnosťou sa posťažovalo dievčatko, ukazujúc na jeden kufor, ktorý mama v rýchlosti zbalila.

Osudy ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny, mapovala na hranici Jana Otriová.

Mestá chystajú zbierky i postele pre utečencov

Zhromaždenie pred prešovskou radnicou. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOVSKÝ KRAJ. Samosprávy sa pripravujú na pomoc obyvateľom Ukrajiny.

Na prešovskej radnici o pomoci rokovali ešte vo štvrtok.

„Zasadala komisia kultúry, národnostných menšín a zahraničných kontaktov. Zaoberali sme sa touto situáciou a dali sme odporúčania, ktoré by mali viesť ku podpore ľudí na Ukrajine,“ povedal nám podpredseda komisie Peter Krajňák (Most-Híd), ktorého sme stretli na štvrtkovom zhromaždení na podporu Ukrajiny.

Primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH) komunikuje so svojim náprotivkom z partnerského mesta Mukačevo i s mestami Ivano-Frankivsk a Mykolajiv, ktoré chceli s Prešovom nadviazať spoluprácu.



Ako by mala pomoc reálne vyzerať, spísal Michal Frank.

Košický viceprimátor si bol pozrieť kryt civilnej ochrany. Verí, že zbytočne

Námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Podľa viceprimátora Košíc Marcela Gibódu (nezávislý) v noci zo štvrtka na piatok prišli do Košíc prví utečenci z Ukrajiny.

„Dnes sme v situácii, že k nám prichádzajú tí, ktorí boli najrýchlejší a často majú aj pasy i ekonomické prostriedky. Práve v noci bola zaznamenaná situácia, že prišlo asi osem ľudí, boli dovezení priamo z hranice. Až keď boli v Košiciach, tak uprostred noci zháňali ubytovanie, reálne sa chceli ubytovať v hoteli,“ opísal.

Viac o tom, ako sa Košice pripravujú na nápor utečencov a akú pomoc by im vedeli poskytnúť, si prečítate v článku Jany Ogurčákovej.

Novinár v Moskve: Putin sa neštíti ničoho, je mu všetko jedno, naháňa to strach

Matej Šulc. (zdroj: archív M. Š. )

Novinár Matej Šulc sa nachádza v Moskve, kde sleduje dianie v rámci rusko-ukrajinskej krízy. Bezprostredne po vypuknutí vojny sa v Moskve a Petrohrade konali protestné akcie.

„Ľudia kričali, že nechcú Putina, pochodovali, často po menších skupinkách. Nebolo to veľké, masové zhromaždenie s jednoznačným organizovaným cieľom. Požiadavka ale je, že nechcú vojnu, odmietajú agresiu a žiadajú mier pre Ukrajinu,“ vysvetľuje.

Podľa neho môže konflikt niektorým ľuďom na Slovensku pomôcť pochopiť, že hybridná vojna je veľmi vážna vec a že dezinformácie, ktoré sa šíria aj u nás, sú škodlivé. „Snáď to aspoň niektorých presvedčí, že Rusko a Vladimír Putin ako osoba je nebezpečný agresor a hrozba pre celý svet,“ hovorí v rozhovore pre Lenku Hanikovú.

Nechcem z Ukrajiny Novú Rossiju, hovorí utečenka

Svitlana ušla s mesačným bábätkom. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

SNINA, UBĽA. Počet utečencov, ktorí prúdia na Slovensko, narastá.

Viktória (50) so synom Denisom (7), ktorý je pripútaný na invalidný vozík, sa do zariadenia Územného spolku Slovenského červeného kríža v Snine dostala vo štvrtok v neskorých večerných hodinách.

Rodné mesto, vzdialené 70 kilometrov od hranice, opustila náhle, len s kufrom.

Viac o situácii, reakciách ukrajinských utečeniek a poskytovanej pomoci si prečítate v článku Jany Otriovej.

V košickom byte našli mŕtvu dôchodkyňu. Z okna sa dymilo

Horelo na Železiarenskej ulici v Košiciach. (zdroj: Google Maps)

KOŠICE. Hlásenie o požiari bytu na Železiarenskej ulici v košickej mestskej časti Šaca dostali hasiči vo štvrtok pred 20. hodinou.

Dymilo sa z bytu na druhom poschodí. Na pomoc vyštartovali hasiči z neďalekej stanice.

Keď vošli dovnútra, zistili, že sa oheň uhasil sám, avšak byt je celý zadymený. V jednej z miestností našli ležať na zemi ženu.

Čo sa v byte stalo, zisťoval Kristián Sabo.

Volal políciu, že ho v aute ohrozujú a prenasledujú cez obce v okolí Košíc

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

ĎURKOV. Vodič Seatu Ibiza zalarmoval políciu, pretože ho ktosi v aute ohrozoval.

K incidentu malo dôjsť v obci Ďurkov v stredu v noci a muž tvrdil, že mu útočník päsťou mlátil po skle aj kapote.

Vodič sa zľakol, dupol na plyn a z miesta odišiel. Cestou volal políciu.

Tá okamžite rozbehla pátraciu akciu. Bližšie informácie zisťoval Kristián Sabo.

Zábery z Kyjeva vháňajú slzy do očí. Mesto je pod paľbou, ľudia sa skrývajú. V uliciach hliadkujú vojaci

U. S. Steel Košice. (zdroj: TASR)

U. S. Steel Košice chystá investíciu za 1,3 miliardy, postaví novú prevádzku. Matovič rokoval o dekarbonizácii v USA

Peniaze za palivové drevo vzal, ale tovar nedodal. Predajca čelí obvineniu. Obeťami podvodu sú dvaja Sninčania

Na východe pribudlo takmer 3 500 pozitívnych, Košický kraj skončil najhoršie. Počet obetí stúpol o 37

Vláda schválila 85 miliónov na strategický park Valaliky pre veľkého investora. Sulík hovorí o práci pre 5-tisíc ľudí

Plešivec vlani dokončil výstavbu 36 bytov. Obec by ich však potrebovala viac. V nevyhovujúcich podmienkach žije 30 rodín

