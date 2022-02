Štátne divadlo strieľa šampanské. Firme z Belize nemusí zaplatiť sedem miliónov eur

Oslavuje aj Korzár, má 24 rokov.

Košické divadlo nemusí platiť milióny. Na verdikt čakalo skoro 30 rokov

Štátne divadlo prenajalo kedysi firme priestory v tejto budove na Františkánskej ulici. Zmluvu zrušilo a súdilo sa kvôli tomu doteraz. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Bezmála až po 30 rokoch sa podarilo Štátnemu divadlu (ŠD) Košice definitívne odvrátiť hrozbu, že bude musieť zaplatiť až okolo 7 miliónov eur. A to za to, že nepredĺžilo nájomcovi zmluvu na skladovacie priestory na Františkánskej ulici v Košiciach.

Vyplýva to z uznesenia senátu Najvyššieho súdu (NS) SR s predsedníčkou Soňou Mesiarkinovou a členmi Mariánom Slukom i Martinom Holičom z 29. novembra 2021, ktorý odmietol ako neprípustné dovolanie spoločnosti Unique Partner Ltd. so sídlom na Belize. Napádala ním verdikty košických súdov, ktoré odmietli jej žalobu voči divadlu v kauze náhrady škody spôsobenej konaním proti dobrým mravom.

Uznesenie NS, voči ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, nadobudlo právoplatnosť 4. januára 2022.

„Spočiatku bolo divadlo neúspešné, až následne sa rozhodnutím Najvyššieho súdu SR o sťažnosti na porušenie zákona podarilo zvrátiť priebeh a spor pokračoval ďalej. Napokon divadlo uspelo. V prípade neúspechu by mu hrozila povinnosť náhrady škody až do výšky približne 7 miliónov eur," okomentoval aktuálny verdikt NS hovorca divadla Svjatoslav Dohovič.

Spor, ktorý začal ešte v roku 1993, sledoval Peter Jabrik.

Prešov sa chce zbaviť lukratívnej budovy v centre. Mestský podnik je proti

Mesto plánuje predaj budovy v centre mesta minimálne za dva milióny eur. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov plánuje predať trojpodlažnú budovu v centre mesta s priľahlými pozemkami cez verejnú obchodnú súťaž. Tento návrh mieri do zastupiteľstva. Mestská spoločnosť Prešov Real, ktorá spravuje bytové a nebytové priestory, pritom odpredaj neodporúčala a navrhla budovu nechať vo vlastníctve mesta.

Spoločnosť Demix so sídlom v Prešove požiadala mesto o odkúpenie mestských pozemkov s výmerou 813 metrov štvorcových, pričom na jednej z parciel sa nachádza aj mestská budova.

Ide o lokalitu na rohu Jarkovej a Weberovej ulice. Firma už vlastní vedľajšiu budovu, ktorá má vchod z Hlavnej ulice. Viac o téme prináša Michal Ivan.

Od požiaru v nemocnici prešlo skoro osem mesiacov. Klinika stále naplno nefunguje

Zásah hasičov v nemocnici. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Ani takmer po ôsmich mesiacoch od požiaru urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na Rastislavovej ulici nie je známa jeho príčina.

Plamene spôsobili na zariadení a budove škody za pol milióna eur.

Požiar vypukol 17. júna 2021, pričom najviac poškodil priestory Kliniky úrazovej chirurgie. Tie nie sú dodnes zrekonštruované. Urgentný príjem sprístupnili pre pacientov do dvoch týždňov po požiari. Nemocnica tvrdí, že kvôli pandémii.

Hovorkyňa Prezídia hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová hovorí, že ešte prebieha laboratórne skúmanie odobratých vzoriek (stôp) po požiari v podmienkach Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

"Po ich vyhodnotení a uzavretí zo strany expertov bude k danému prípadu požiaru kompletne spracovaná Požiarnotechnická expertíza."

Viac si prečítate v článku Kristiána Saba.

Žiaden silný smog, len jemné osvetlenie, komentuje firma 55 tisíc svetiel pod Tatrami

Vysvietenou atrakciou sa bude zaoberať Slovenská inšpekcia životného prostredia. (zdroj: www.facebook.com/chodnikkorunamistromov.sk)

BACHLEDOVA DOLINA. Tri dni v týždni rozžiaria Chodník korunami stromov tisíce svetiel.

Ochranári zastávajú názor, že nová atrakcia pod Tatrami je svetlený smog.

Okresný úrad ale tvrdí, že prevádzkovateľ povolenie nepotrebuje, lebo atrakcia je v zastavanom území. To leží v druhom stupni ochrany prírody.

Firma Chodník korunami stromov, s. r. o., ktorá za atrakciou stojí, vysvetľuje, že všetko vopred prekonzultovala s odborníkmi a zákon o ochrane prírody neporušila.

Ochranári sa obrátili na inšpekciu životného prostredia. Svoje hovorí prevádzkovateľ, ale aj ochranári, Jana Otriová prináša v texte argumenty viacerých zainteresovaných.

Denník Korzár oslavuje narodeniny. Presne pred 24 rokmi vyšlo prvé číslo novín

Takto sme, ešte bez korony, oslavovali okrúhle 20. narodeniny. (zdroj: Róbert Rapoš)

Druhého druhý dvetisícdvadsaťdva. Päť dvojok, jedna nula. Pekný a pôsobivý dátum vyšiel na tento deň.

Už takmer celé štvrťstoročie, presne 24 rokov, od 2. februára 1998, vám jediný slovenský regionálny denník Korzár každý deň ponúka najviac informácií z východného Slovenska.

My oslavujeme narodeniny a šéfredaktor Jaroslav Vrábeľ ďakuje našim čitateľom za dôveru.

Akvapark? Odborník na Trnkov nápad hovorí, že horúcu vodu od Čižatíc treba lepšie využiť

Začína sa vŕtať. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Prichádzame do malej obce neďaleko Košíc. Čižatice sa posledné roky spomínajú ako miesto nového akvaparku pre celé východné Slovensko.

Už pred troma rokmi prezentovalo vedenia Košického kraja ambiciózny zámer v okrese Košice-okolie.

Kraj tam kúpil pozemky a naplánoval geotermálny vrt. Na jeho konci videl akvapark. Ten mal vo svojom volebnom programe nielen košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), ale aj košický župan Rastislav Trnka (nezávislý).

Trnka pri predstavovaní projektu pripustil, že nový akvapark môže byť realitou ešte v tomto volebnom období. Dnes je ale jasné, že východniari si na termálne bazény podobné tým v Maďarsku ešte niekoľko rokov počkajú.

V utorok sa začalo vŕtať veľkou vrtnou súpravou, na mieste sa boli pozrieť Jana Ogurčáková a fotografka Judita Čermáková.

V zdevastovanej historickej vile pri košickom centre našli obhorené telo

Pred výstavbou Kuzmányho sídliska stáli v širšom centre Košíc podobné domy. Likvidácii už, zdá sa, neujde ani Rozmanova vila. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V opustenom dome na ulici Kpt. Nálepku na Kuzmányho sídlisku v noci z pondelka na utorok horelo. Podľa informácií z úradu mestskej časti Staré Mesto v nehnuteľnosti zvanej aj Rozmanova vila počas požiaru zomrela neznáma osoba.

„V opustenom, schátranom objekte našli hasiči obhorené ľudské telo neznámej totožnosti,“ uviedla hovorkyňa staromestskej radnice Renáta Némethová.

Požiar potvrdili hasiči, ktorí na mieste zasahovali v čase od 22.20 do približne polnoci. Oheň sa rozhorel v pivničných priestoroch. Hasičom sa ho podarilo uhasiť vysokým tlakom vody. Pre silné zadymenie používali dýchacie prístroje.

Čo sa dialo po požiari, zisťoval Kristián Sabo a Michal Lendel.

Policajt mal zbiť päť detí z osady. Skutok sa nestal, uzavrela inšpekcia. Trestné stíhanie zastavila

Polícia obvinila 14-ročného chlapca. Poškodil objekt výdajníka vody. Stíhaný je na slobode

Napadlo toľko snehu, že nebolo kam ho odpratať. Obce na Spiši sú z najhoršieho von. Platí nová výstraha pred snehom

V priebehu dvoch dní sa počet pozitívnych zdvojnásobil. Na lôžkach pribudlo vyše sto pacientov



Roland Černák (vľavo) s Martinom Čižmárom pri podpise novej zmluvy. (zdroj: FB Slavoj Trebišov)

Černáka pribrzdili zranenia. S akými ambíciami prichádza do Trebišova?

Na východe niet väčšieho derby. V Košiciach má platiť, Prešovčanov naštval

