Denník Korzár oslavuje narodeniny. Presne pred 24 rokmi vyšlo prvé číslo novín

Ďakujeme čitateľom za priazeň a podporu.

Druhého druhý dvetisícdvadsaťdva. Päť dvojok, jedna nula. Pekný a pôsobivý dátum vyšiel na tento deň.

Už takmer celé štvrťstoročie, presne 24 rokov, od 2. februára 1998, vám jediný slovenský regionálny denník Korzár každý deň ponúka najviac informácií z východného Slovenska.

Regionálne, politické i covidové spravodajstvo, kauzy, občianske problémy, dopravný servis, krimi, súdne prípady, reportáže, rozhovory, komentáre, zaujímavosti, kuriozity, šport, kultúru, fotogalérie, recepty, ankety, podcasty, seriál Zabudnuté miesta, historické články zo storočných novín, obľúbené košické potulky, ale aj letné dianie v detskom Korzárlande.

To všetko môžete nájsť v printe alebo na webe Korzára.

Ten vlani navštívilo priemerne mesačne vyše 860-tisíc čitateľov a priemerný mesačný počet zobrazení stránky bol takmer 11,7 milióna.

Stalo sa niečo dôležité a zaujímavé v meste Košice a jeho okolí, v Prešove a regióne Šariša, v Poprade, Tatrách či inde na Spiši, v hornom alebo dolnom Zemplíne, na Gemeri, Šírave, Domaši aj kdekoľvek v Košickom a Prešovskom kraji?

To je pre nás každodenná výzva, informovať o našom regióne rýchlo, kvalitne, pútavo a tak, aby ste v Korzári našli všetky správy z východu, ktoré hľadáte.

Tešíme sa, keď máme spätnú väzbu, že sa nám to darí. Veľká vďaka, samozrejme, patrí aj vám, našim čitateľom, ktorí nám posúvate dobré tipy, fotografie i videá.

Len symbolicky

Veľkú narodeninovú oslavu sme mali naposledy pred štyrmi rokmi, ešte na okrúhle 20. narodeniny.

Odvtedy si naše výročia pripomíname skôr už len takto symbolicky, virtuálne a pracovne.

A inak to nie je ani tento rok, keď pre koronavírusovú hnusobu stále nič nie je ako predtým.

Aj naša redakcia je už takmer dva roky viac poloprázdna ako poloplná. Ale neraz i v bojových podmienkach v súlade s vládnymi opatreniami pre vás vždy robíme maximum.

Nikam neodchádzame

My sme už po tom všetkom, čo sme prežili, odolní a zvyknutí čeliť nie práve ideálnym časom a okolnostiam.

Veď napokon presne tak sa Korzár ako slobodný, nezávislý a kritický denník pred 24 rokmi narodil a je ním dodnes.

Vznikol vtedy, paradoxne, aj napriek, ale zároveň aj vďaka mečiarovsko-rezešovsko-železiarenským útokom na nášho predchodcu - denník Korzo.

Potom tak trochu prišla aj odišla Penta, no a teraz zas tá nešťastná korona.

Ale my sme stále tu a nikam nedochádzame.

Legendárnu kapelu Elán, ale napríklad aj prešovských I. M. T. Smile či košických No Name alebo Nocadeň, ktorí sú ešte o pár rokov starší ako my, zrejme tak skoro nedobehneme.

No i číslo 24 už hovorí o tom, že Korzár je tradičná a dobrá značka.

Iba vďaka vám

Nič nie je zadarmo, ani printové noviny, ani webový obsah, ktorý dokáže náš redakčný tím tvoriť jedine vďaka vám, našim čitateľom a predplatiteľom.

A my vám za vašu finančnú podporu veľmi pekne ďakujeme.

Iste ste si všimli, že každodenné spravodajské menu vám už ponúkame aj v atraktívnej forme webových i e-mailových newsletterov.

A ak máte obľúbených korzárskych autorov, môžete odoberať a nechať si posielať aj všetky ich články.

Vytvorili sme už aj novú webovú tému Voľby na východe 2022, keďže nás čaká supervolebný komunálny a župný rok, počas ktorého chceme byť spolu s vami pri všetkom podstatnom, čo sa v regionálnej politike a na radniciach udeje.

Tak ešte raz, milí naši priaznivci, je nám cťou, že Korzár vám môže každý deň už 24 rokov robiť spoločnosť, pozdravujeme vás a všetkým želáme hlavne veľa zdravia, nech spolu môžeme aj o rok v dobrej forme osláviť už jubilejnú 25-ku.

Titulka prvého vydania Korzára.