Vydržala vyše sto rokov, teraz ide dole. Vilu Karola na Alpinke nahradí nová

Sestrička prišla o otca, keď obaja bojovali o život.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Storočnú vilu vo švajčiarskom štýle na Alpinke búrajú. Na jej mieste postavia novú

V týchto dňoch sa na Alpinke búra. Zrubová vila patrila v rekreačnej lokalite medzi známe objekty. Majiteľ vraví, že inú cestu, ako jej odstránenie nemal. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. V týchto dňoch je areál Alpinky pri Košiciach pre verejnosť zatvorený. Dôvodom sú búracie práce loveckej Vily Karola, ktorá susedí s reštauráciou.

Zrub vo švajčiarskom štýle, postavený ešte v roku 1910, bol pre návštevníkov rekreačnej lokality dlhé roky zatvorený. Perla Čermeľského údolia, ako ju nazývajú mnohí pamätníci, bola z prevádzky vyradená ešte v roku 1986.

Zrubová stavba má 112 rokov, nechráni ju pamiatkový zákon. V zozname kultúrnych pamiatok totiž zapísaná nie je. Prečo sa bude búrať a čo ju nahradí, zisťovala Katarína Gćziová.

Sestrička bojovala o život, trápili ju nočné mory a netušila, že jej zomrel otec

Sestra Ľudmila s fyzioterapeutkou Miroslavou. (zdroj: UNLP Košice)

KOŠICE. Ľudmila pôsobí ako sestra na Klinike úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Táto 32-ročná zdravotníčka skončila na umelej pľúcnej ventilácii presne pred rokom. Na svojom vlastnom pracovisku strávila ako pacientka skoro 6 týždňov.

Vírus do jej života kruto zasiahol. Po maminej smrti pred 11 rokmi jej so súrodencami zostal len otec. A toho jej vlani vo februári vzal covid. Ľudmila však o tom nevedela, v tom čase totiž bojovala o vlastný život. Dozvedela sa to až po tom, čo ju prepustili z nemocnice.

Na toto obdobie si zaspomínala s Annou Novotnou.

Okolie zdroja pitnej vody pre Košice zahlcujú plasty. Vedci skúmajú vplyv na zdravie

Košičan natrafil pri zdroji pitnej vody na Bukovci na kopy najmä plastového odpadu. (zdroj: archív)

HÝĽOV, KOŠICE. Jeden z obyvateľov Košíc nás upozornil na odpad roztrúsený v okolí vodnej nádrže Bukovec. Ide pritom o jeden z najväčších zdrojov pitnej vody na východnom Slovensku, z ktorého je zásobovaná časť Košíc aj okolité obce.

Podľa sťažovateľa sú niektorí ľudia ešte aj v dnešnej dobe zvyknutí zbavovať sa odpadkov tým najprimitívnejším spôsobom.

„Keď ich nikto nevidí, šupnú igelitku, obal z cukríkov alebo stavebný odpad plný polystyrénu niekam do lesa, k rieke alebo len tak von z auta,“ napísal sťažovateľ.

Na problém sa bližšie pozrel Michal Lendel.

Najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe majú za rohom. Vodu berú zo studní

V decembri 2020 vŕtali v Uličskom Krivom v okrese Snina. (zdroj: Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Verejný vodovod či kanalizácia nie sú pre mnohé obce na východe Slovenska samozrejmosťou. Údaje z vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov ukázali, že mnohým obciam aj v 21. storočí chýbajú.

Okres Gelnica je na tom z Košického kraja najhoršie. Za ostatnými okresmi zaostáva v napojení na verejný vodovod, aj na kanalizáciu. Vodu z verejného vodovodu čerpá len čosi vyše 43 percent domov, bez prípojky je 11,6 percenta obydlí.

Viac informácií na túto tému zozbierala Jana Otriová.

Cestujúci sa sťažuje, že vodiči proti opitým asociálom nezasahujú

Prešovská mestská hromadná doprava. (zdroj: archív)

PREŠOV. Prešovčan cestoval minulý týždeň do práce z prešovského sídliska Sekčov na Sídlisko III v popoludňajších hodinách. Počas cesty natrafil v trolejbuse na opitých „asociálov“, po ktorých pravidelne ostáva neporiadok, grafity či nepríjemný zápach. Niekoľkokrát sa sťažoval na mestskom dopravnom podniku, no obišiel bez odpovede.

Podnik sme preto kontaktovali s otázkami, koľko takýchto sťažností zaregistrovali v prešovskej MHD za posledný polrok, ako často sa vodiči v MHD stretávajú s týmto typom správania či aké sú možnosti pri riešení opísaných incidentov.

Odpovede zaznamenala Lenka Haniková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Covid zdecimoval gastro, skončil takmer každý tretí podnik. Prevádzkar: Sme na kolenách

Strana Hlas usporiadala brífing pred jednou z reštaurácií, ktorú položila pandémia na kolená. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V Košiciach vlani skončila reštaurácia Master Pub v Zuzkinom parku. Ide len o jeden z mnohých gastropodnikov, ktorý neuniesol obmedzenia spojené s pandémiou. Dnes sídli v jeho priestoroch v objekte nákupného centra na Terase nová reštaurácia.

„Ľudia sa snažia udržať svoje prevádzky pri živote, žiaľ, aj na území Košíc možno 20 až 30 percent covidové opatrenia neprežilo,“ povedal pred reštauráciou predseda Hlasu Peter Pellegrini.

Na akcii bola a všetko podstatné z nej prináša Jana Ogurčáková.

Nemecká statička o páde mosta v Iliašovciach: Moje výpočty boli správne, to zlyhalo podložie

Súdna sieň Okresného súdu Spišská Nová Ves. (zdroj: Michal Ivan)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po dvoch neúspešných pokusoch otvoriť hlavné pojednávanie sa v piatok ráno ten tretí vydaril. Na Okresnom súde Spišská Nová Ves sa začal pojednávať prípad, ktorý má medzinárodný charakter a okrem médií na Slovensku ho sledujú aj niektoré nemecké.

Týka sa pádu podpornej mostnej konštrukcie v Iliašovciach, pri ktorom v novembri 2012 štyria ľudia prišli o život a jedenásti sa zranili.

Hlavnou aktérkou a obžalovanou z prečinu všeobecného ohrozenia je diplomovaná statička z Nemecka Sabine H., ktorá naprojektovala statiku konštrukcie.

Hlavného pojednávania sa zúčastnil aj Michal Ivan.

Zomrel známy Košičan, dlhoročný prezident obľúbeného podujatia

Martin Kočiš. (zdroj: archív)

KOŠICE. Prišla ďalšia smutná správa. Zomrel zakladateľ a dlhoročný prezident Košickej streetbalovej ligy Martin Kočiš († 48). V bratislavskej nemocnici v utorok podľahol covidu-19.

Martin Kočiš začínal s basketbalom v druholigovom klube Slávia UPJŠ Košice, ktorý bol predchodcom BK Tydam UPJŠ. Po škole sa dal na trénerskú a rozhodcovskú kariéru. Prezývka Sumo mu ostala ešte z hráčskych čias.

Viac o jeho živote prináša Jaroslav Vrábeľ.

Ďalšie správy

Spustenie sa o pár mesiacov omeškalo. (zdroj: ZSSK)

Na ozubnicovej železnici zo Štrby bude od februára jazdiť všetkých päť elektrozubačiek. Schvaľovanie na prevádzku ešte prebieha.

Na východe malo pozitívny PCR test 3 906 ľudí, dominujú Košice. Ochoreniu podľahlo ďalších 24 pacientov.

Na bicykel si namontoval motor a jazdil s ním po obci. Nabúral a nafúkal. Kuriózna nehoda sa stala v Smižanoch.

Covid zatvoril v Košickom kraji päť stredných škôl. Z domu sa učia tisíce mladých

Počet pacientov v prešovskej nemocnici klesá. Pre covid však chýba viac personálu. Od septembra chorobe podľahlo 396 ľudí.

Recept

(zdroj: pixabay.com)

Varíme s Korzárom: Pita chlieb s kuracím mäsom a zeleninou. Tip na rýchly víkendový obed.



Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .