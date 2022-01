Najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe majú za rohom. Vodu berú zo studní

V 21. storočí po ňu chodia s bandaskami.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Verejný vodovod či kanalizácia nie sú pre mnohé obce na východe Slovenska samozrejmosťou.

Údaje z vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov ukázali, že mnohým obciam aj v 21. storočí chýbajú.

Okres Gelnica je na tom z Košického kraja najhoršie. Za ostatnými okresmi zaostáva v napojení na verejný vodovod, aj na kanalizáciu.

Vodu z verejného vodovodu čerpá len čosi vyše 43 percent domov, bez prípojky je 11,6 percenta obydlí.

Prípojku na kanalizačnú sieť má len 30 percent obydlí, bez pripojenia je 17,74 percenta domov.

Podľa Milana Turzáka, vedúceho odboru starostlivosti o životného prostredie Okresného úradu v Gelnici, za to môže celý rad faktorov: neblahé dedičstvo z minulosti, členitý terén, prevaha malých obcí a nedostatok finančných prostriedkov.

„Nie sme napojení na žiadny veľký vodovod, ani na kanalizáciu ako obce v susedných okresoch. Napríklad spišský vodovod sa tiahne od Liptovskej Tepličky cez celý Spišskonovoveský okres až do Krompách. My máme len jeden väčší spoločný vodovod pre Gelnicu, Jaklovce a Margecany so zdrojom vody v Perlovej doline,“ vysvetľuje.

Odkázaní na cudzie zdroje

Problémy s napojením na vodovod či kanalizáciu vznikajú aj pre členitý terén charakteristický pre Gelnický okres a tiež veľké vzdialenosti medzi obcami.

Ak by sa domy chceli pripojiť, spájalo by sa to s vysokými nákladmi. Obce sú však malé, nemajú toľko financií a musia sa tak uchádzať o zdroje z dotačných programov.

