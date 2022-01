Ceny nehnuteľností raketovo stúpajú aj na východe. Kedy praskne realitná bublina?

Košické osobnosti o rozbujnenej samospráve.

Apartmán v Tatrách stojí ako dva v Alpách. Ceny nehnuteľností atakujú maximá

Bytov je stále nedostatok. (zdroj: SME/Marko Erd)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ceny nehnuteľností opäť vzrástli. A nevyzerá to zatiaľ na to, že by sa tento trend zastavil. Kým v roku 2012, teda pred desiatimi rokmi, nedosahovala priemerná cena bytu v Košiciach ani 1 300 eur na meter štvorcový, v súčasnosti je to 2 228 eur.

V Prešove je situácia podobná. Ešte pred šiestimi rokmi stál trojizbový byt na Sídlisku II v pôvodnom stave 50-tisíc. Dnes začínajú ceny takýchto bytov na sume 130-tisíc eur.

Aká je situácia na celom východe porovnával Michal Frank.



New York aj Berlín majú oproti Košiciam mini samosprávu. Čo s hromadou mestských častí?

Košice a ich 22 mestských častí. Takéto prerozdelenie funguje od roku 1990 a nedarí sa ho už desaťročia zmeniť. (zdroj: wikipedia.sk)

Skutočnosť, že Košice majú rozsiahlu samosprávu v podobe 22 mestských častí, čo je najviac na Slovensku, je známa. Roky sa hovorí o tom, že by sa tento počet mal zmeniť.

Pokusy o redukciu košických mestských častí tu už boli. Azda najvýraznejšia bola snaha v roku 2017 za primátora a poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho, kedy sa zákon o meste Košice dostal až na parlamentnú pôdu.



Ako vnímajú súčasný stav známe košické osobnosti? Kde vidia priestor na zmeny a prečo je podľa nich súčasný počet mestských častí vyhovujúci alebo nie? Pýtala sa Katarína Gécziová.



V škole nastriekal spolužiačkin slzný plyn, hrozí mu aj vylúčenie i väzenie

Študentom prišli na pomoc záchranári. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Zásah záchranných zložiek na Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v Košiciach má na svedomí jeden zo študentov a slzný plyn v jeho ruke.

Študenti museli byť evakuovaní a siedmich aj ošetrili, lebo po strieknutí slzného plynu sa sťažovali na nevoľnosť.



Po incidente z 20. januára skončil aj so spolužiačkou na polícii. Akú má alebo môže mať prípad dohru odhaľuje Kristián Sabo.

Ako je možné, že projektom za 20-tisíc urobil škodu pol milióna? Preveria to

Cykloželeznička ani po rokoch pre rôzne spory nie je skolaudovaná. Verejnosť ju už pritom vo veľkom využíva. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov právoplatne uspelo pred súdom so žalobou voči projektantovi Cykloželezničky. Spoločnosť A.P.H. ateliér tak musí zaplatiť mestu náhradu škody vo výške takmer 550-tisíc eur.

Cena za vypracovanie projektových dokumentácií bola pritom len 22 800 eur.

Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov majú zásadné pochybnosti o spôsobe stanovenia rozsahu škody a oprávnenosti uplatňovania jej náhrady od projektanta. Hovoria o bezprecedentnom prípade.

Názory zainteresovaných na tento prípad zozbieral Michal Ivan.

Opitý vodič zavinil smrť spolujazdca. Vyjde z väzenia a za volant si už nikdy nesadne

Auto so štyrmi pasažiermi dopadlo na strechu. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Stalo sa už takmer pravidlom, že vodiči, ktorí zavinia smrteľnú dopravnú nehodu, odchádzajú zo súdu s prísnymi podmienečnými trestami. A takí, ktorým počas šoférovania koloval v krvi alkohol, idú do väzenia.

Pred necelými dvoma rokmi však siahol Okresný súd Košice-okolie po treste, ktorý nepatril ani do jednej z týchto kategórií. Vinníkovi smrteľnej nehody, ktorý šoféroval opitý, vymeral domáce väzenie. A v druhom rozsudku väzenie skutočné.

Vo štvrtok dal bodku za prípadom rozhodovaním o dvoch odvolaniach krajský súd. Verejného zasadnutia sa zúčastnil aj Róbert Bejda.

Ľupták tesne pred koncom platnosti zmluvy na prenájom štadióna podpísal dodatok

Na opravený prešovský zimný štadión sa po dlhých rokoch vrátila aj hokejová extraliga. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Mestská spoločnosť Prešov Real, ktorá spravuje zimný štadión, a majiteľ prešovského extraligového klubu Róbert Ľupták sa nevedeli dohodnúť na podmienkach prenájmu zimného štadióna.

Klubu bol odovzdaný do užívania bez platnej nájomnej zmluvy a niekoľko mesiacov takto využívali priestory. Nezhody vyvrcholili až predžalobnou výzvou po ktorej majiteľ klubu podmienky mesta akceptoval. Zmluvu síce podpísal, ale len s trvaním do konca januára.

Vo štvrtok podpísali dodatok. O podrobnostiach viac zistil Michal Ivan.



Odkalisko Poša prevádzkovali bez povolenia, súd potvrdil postup inšpekcie

Odkalisko Poša. (zdroj: archív)

POŠA/NIŽNÝ HRUŠOV/KOŠICE. Prevádzkovateľ odkaliska Poša doň vypúšťal vodu bez platného povolenia, čím porušil zákon o vodách.

K tomuto záveru dospela Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) a za pravdu jej dal Krajský súd v Košiciach.

Zamietol žalobu spoločnosti TP 2, s. r. o., ktorá súdne napadla protokol z kontroly vykonanej inšpekciou.

Viac o nových skutočnostiach informuje Michal Frank.

Kardiocentru v Prešove sa pokazil dôležitý prístroj, pacientov presúvali do Košíc

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. (zdroj: KORZAR/Judita Čermáková)

PREŠOV/KOŠICE. V kardiocentre v Prešove sa pokazil angiograf. Je pritom dôležitým zobrazovacím prístrojom pri diagnostike ochorení cievneho systému.

Prístroj umožňuje vykonávať široké spektrum intervenčných rádiologických zákrokov. Toto špeciálne zariadenie má veľký význam pri liečbe akútnych stavov s infarktom myokardu alebo hroziacim infarktom.

Pacientov z kardiocentra, ktoré spadá pod štátnu Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana Prešov, prevzal Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Viac o tejto pomoci zisťovala Katarína Gécziová.

Malý afganský utečenec opustil karanténu. Traja mladíci ho na ulici bili a kopali

Medzilaborčania napadli Afganca medzi Zámočníckou ulicou a koľajou. (zdroj: Jana Otriová)

MEDZILABORCE. Maloletého migranta z Afganistanu v Medzilaborciach prepadli, zbili a olúpili miestni mladíci. Vyšetrovateľ podal návrh na ich vzatie do väzby.

Afganec žil v Centre pre deti a rodiny, ktoré je jediným slovenským špecializovaným zariadením pre maloletých migrantov bez sprievodu dospelej osoby.

Podľa informácií z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v nedeľu v popoludňajších hodinách maloletý migrant svojvoľne opustil karanténu v tomto centre. Viac sa prípadu venovala Jana Otriová.

Ďalšie správy

Minister v Košiciach. (zdroj: MV SR)

Minister Mikulec v Košiciach otvoril novú budovu dopravnej polície. Povýšil 13 policajtov, ďalších ocenil.

Jeden rekord za druhým, viac pozitívnych PCR testov od začiatku pandémie nebolo. Východ hlási takmer 4000 chorých.

Odtrhnutá "korba" nákladného auta spadla na cestu. Polícia vec eviduje ako škodovú udalosť.

Dvaja muži si vyhliadli dom a v noci išli kradnúť, majiteľ bol celý čas doma. Vypáčili dvere, ukradli cigarety.

Recept

(zdroj: pixabay.com)

Pečieme s Korzárom: Hrnčekové palacinky. Keď zabudnete kúpiť baterku do kuchynskej váhy.

