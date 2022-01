Apartmán v Tatrách stojí ako dva v Alpách. Ceny nehnuteľností atakujú maximá

Vystrelili aj v Košiciach či Prešove.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ceny nehnuteľností opäť vzrástli. A nevyzerá to zatiaľ na to, že by sa tento trend zastavil.

Kým v roku 2012, teda pred desiatimi rokmi, nedosahovala priemerná cena bytu v Košiciach ani 1 300 eur na meter štvorcový, v súčasnosti je to 2 228 eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V Prešove je situácia podobná.

Ešte pred šiestimi rokmi stál trojizbový byt na Sídlisku II v pôvodnom stave 50-tisíc. Dnes začínajú ceny takýchto bytov na sume 130-tisíc eur.

Jednoizbové byty s výmerou 40 metrov štvorcových sa predávajú nad 90-tisíc eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Prešove sú najdrahšie byty na Sídlisku III Čítajte

Lokalita už nerozhoduje

Voľných bytov v mestách na východe je málo, zásadnú úlohu už preto prestáva hrať aj lokalita.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť