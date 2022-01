Pre investorov už nie sme len montážnymi halami. Západ je plný, prišiel čas pre východ

Dekan: Politika príliš zasahuje do biznisu.

Autor vodíkového auta: Tesla na východe? Košice majú na hocijakú svetovú značku

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice Jozef Živčák. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Vedenie Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) muselo ešte donedávna zahraničné fabriky prosiť, aby zabezpečili ich študentom odbornú prípravu, no tieto časy pominuli.

Dnes je po absolventoch na pracovnom trhu veľký dopyt. Podľa dekana Jozefa Živčáka investori pochopili, že Slovensko nemusí byť len montážnou dielňou.

„TUKE môže do nového technologického parku posielať už od zajtra odborníkov na logistiku, strojárov, IT špecialistov, ʹstavbárovʹ, ekonómov atď.,“ tvrdí Živčák.

O novom priemyselnom parku pri Valalikoch, odbornosti Slovákov či možnostiach pre investorov na východe sa zhováral s Michalom Lendelom.

Pri oprave štadióna Prešov škrtal a zadával nové práce bez súťaže. Hrozí mu pokuta

Poslanci František Oľha (Šanca), Martin Eštočák (nezávislý) a Slávka Čorejová (nezávislá). (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o pochybení pri zákazke opravy zimného štadióna.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a mesto sa voči nemu odvolalo. Poslanci hovoria o značných škodách.

Mesto Prešov po uzavretí štadióna pre zlú statiku strechy spustilo verejnú súťaž na jeho rekonštrukciu. Do obstarávania na komplikovanú opravu sa prihlásila len spoločnosť Swietelsky-Slovakia, ktorá podpísala zmluvu s mestom za vyše 4,5 milióna eur s DPH. Viacerými dodatkami k pôvodnej zmluve sa menila cena až na takmer 4,9 milióna eur s DPH.

Aké pochybenia vyčíta úrad Prešovu a čím mesto svoje konanie obhajuje, sa dočítate v článku Michala Ivana.

Nie som Róm, ale Slovák. Podľa sčítania zmizla vyše polovica Rómov na východe

Rómska osada na východnom Slovensku. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V rómskej osade pri obci Milpoš v okrese Sabinov má trvalé bydlisko nahlásené približne 75 Rómov.

No k rómskej národnosti sa tam v nedávnom celoslovenskom sčítaní prihlásil len jeden obyvateľ.

„Nepýtal som sa ich, prečo tak spravili. Keby sme to riešili, vzniklo by z toho, že sme im niečo nanútili, no sú svojprávni,“ vysvetľuje starosta Ladislav Rabatin (Smer-SD).

Podobná situácia nastala i v ďalších obciach v okrese. Čo tento jav spôsobilo, zisťovala Lenka Haniková.

Cez Košice prešlo 137 vlakov smrti. Prišli pohyblivé rakvy, napísal preživší

Vlaky smrti spečatili aj osudy košických Židov. (zdroj: ilustračné foto/archív)

KOŠICE. Na návrh Izraela, USA, Austrálie, Kanady a Ruska v roku 2005 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

Návrh podporilo 91 členských krajín, medzi ktorými nechýbali ani moslimské.

Tento dátum bol určený zámerne, 27. januára 1945 bol totiž oslobodený najväčší koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau.

Pred druhou svetovou vojnou bola v meste Košice jedna z najväčších židovských komunít na území dnešného Slovenska. Židia tvorili 16 percent celkovej populácie Košičanov. Z jedenástich tisícok ľudí po vojne zostala len hŕstka.

Spomienky Košičana židovského pôvodu, Artura Göröga, priniesla Anna Novotná.

Drogový díler prerazil policajné zátarasy, vypátral ho dron s termovíziou

Policajné zátarasy boli na Triede SNP v týchto miestach. (zdroj: googlemaps)

SEČOVCE. V Sečovciach sa polícia pokúsila zastaviť páchateľa podozrivého z drogovej trestnej činnosti. Nezaobišlo sa to bez násilia, lebo muž sa pokúsil ujsť.

Napokon skončil v putách a keďže sa zranil, tak aj v nemocnici. Obvinenie z obzvlášť závažného drogového zločinu ho však neminulo.

V stredu okolo 19. hodiny polícia na Triede SNP zastavovala vozidlo, v ktorom mal byť drogový díler. Cez cestu postavila svoju dodávku, aby znemožnila prejazd. Prichádzajúce auto však do policajného vrazilo a poškodené pokračovalo v jazde.

Prípad kurióznej naháňačky drogového dílera priblížil Róbert Bejda.

Požiar košickej teplárne hasili osem hodín, hrozil výbuch. Už je známa príčina

Požiar sila. (zdroj: HaZZ)

KOŠICE. V posledný novembrový deň minulého roka vypukol v areáli košickej teplárne mohutný požiar sila.

Na jeho uhasenie boli vyslané hasičské jednotky z dvoch staníc, plamene dokopy likvidovalo 16 hasičov s deviatimi autami.

Hasiči museli postupovať opatrne, keďže hrozil výbuch v prípade, že by sa škvara a popolček dostali pri hasení do kontaktu s vodou.

Čo požiar sila spôsobilo? Šlo o úmysel? Mohlo naozaj dôjsť k výbuchu? Odpovede nielen na tieto otázky hľadal Kristián Sabo.

Pri čelnej zrážke, v ktorej bolo sedem ľudí, zomreli všetci z jedného auta

Miesto tragickej dopravnej nehody. (zdroj: Jana Otriová)

ĽUBIŠA. Tri mladé ľudské životy vyhasli pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok krátko po štvrtej popoludní medzi obcami Kochanovce a Ľubiša.

Autá značiek Volkswagen Passat a Land Rover Freelander sa zrazili čelne, v dvoch vozidlách cestovalo spolu sedem ľudí.

Jana Otriová zisťovala o tragédii bližšie informácie.

Mladému Košičanovi zo známej kauzy výrazne znížili trest za marihuanu

Róbert v stredu na krajskom súde. (zdroj: Robert Bejda)

KOŠICE. Do finále dospel zrejme mediálne najsledovanejší drogový prípad na Slovensku za posledné roky, ktorý sa stal symbolom príliš prísnych trestov za mäkké drogy aj predmetom politických diskusií kvôli zmene Trestného zákona.

Košický krajský súd sa v stredu zaoberal odvolaním mladého Košičana Róberta Džunka (27), ktorý už takmer tri roky čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami. A už rovnako dlhý čas je vo väzbe.

Na Okresnom súde Košice II si doteraz vypočul dva rozsudky a voči obom sa odvolal. Odvolací senát v stredu vyniesol tretí verdikt.

Priebeh celého prípadu aj záverečné rozhodnutie súdu sa dozviete z článku Róberta Bejdu.

Košice čakajú kritické chvíle pre masívny výpadok ľudí, varuje Polaček

Polovica vodičov DPMK nie je zaočkovaná, aj im hrozí výpadok. (zdroj: Jaroslav Vrábeľ)

KOŠICE. Krízový štáb Košíc rokoval v stredu na magistráte o epidemickej situácii pre covid-19 v súvislosti s nástupom omnoho infekčnejšieho variantu omikron.

Ako na krízovom štábe skonštatoval primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Martin Novotný, pri omikrone nie je otázka, kedy príde, ale v akej veľkej miere nás zasiahne.

Podrobnosti o pláne, ktorý vypracovalo mesto Košice na zvládnutie štvrtej vlny pandémie, zhrnul Jaroslav Vrábeľ.

V Košiciach začala horieť chata, v ktorej býva šesť ľudí, museli utekať

Zásah hasičov v Krásnej. (zdroj: HaZZ)

KOŠICE. Plamene zasiahli chatu v Krásnej v utorok okolo 17. hodiny.

V tom čase sa vo vnútri nachádzalo šesť ľudí, ktorí v objekte bývali.

Okamžite vybehli von a volali hasičov.

Ako incident dopadol a čo požiar pravdepodobne spôsobilo, prezradí Kristián Sabo.

