Nie som Róm, ale Slovák. Podľa sčítania zmizla vyše polovica Rómov na východe

V celej osade sa k nim nikto nehlási.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V rómskej osade pri obci Milpoš v okrese Sabinov má trvalé bydlisko nahlásené približne 75 Rómov.

No k rómskej národnosti sa tam v nedávnom celoslovenskom sčítaní prihlásil len jeden obyvateľ.

„Nepýtal som sa ich, prečo tak spravili. Keby sme to riešili, vzniklo by z toho, že sme im niečo nanútili, no sú svojprávni,“ vysvetľuje starosta Ladislav Rabatin (Smer-SD).

Z vyše 200 Rómov je zrazu nula

Aj v Nižnom Slavkove v tom istom okrese by to podľa údajov z posledného sčítania malo byť tak, že tam žiadni Rómovia nežijú.

K rómskej národnosti sa tam totiž nikto z miestnej osady neprihlásil, neuviedol si ju ani ako prvú, ani ako druhú národnosť.

Trvalé bydlisko má pritom v obci podľa evidencie obyvateľstva na obecnom úrade nahlásených 229 Rómov, vraví starosta Jozef Kamenický (Slovenská konzervatívna strana).

