Pracovníčka bola PN, parlamentu smrť starostu nik nehlásil. Do volieb si ešte počkajú

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Chaos v Rokycanoch: Doplňujúce voľby nebudú, zastupujúci starosta sa vzdal mandátu

Róbert Šoltis bol zvolený za zastupujúceho starostu. (zdroj: Michal Frank)

ROKYCANY. V obci Rokycany v okrese Prešov zomrel starosta. Napriek tomu v nej predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) nevyhlásil doplňujúce voľby, hoci inde áno.

Dôvodom bolo, že kancelária NR SR nemala z obce nijaké oficiálne informácie o úmrtí.

Po smrti Jaša mal Jozef Husár (Smer-SD) prevziať vedenie samosprávy ako zastupujúci starosta. Jeho mandát bol sporný a neskôr sa ho vzdal.

Ako vyzerá aktuálna situácia v Rokycanoch, kto ju riadi a s akými problémami sa samospráva pasuje, zisťoval Michal Frank.

Poslanec dodával služby mestu. Skúma to komisia, on hovorí o sponzoringu

Poslanec Schwarcz verí, že zákon neporušil a v podnete vidí snahu o očiernenie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Mestský poslanec Róbert Schwarcz (nezávislý) je konateľom v spoločnosti Tramtaria Animation. Odkedy sa stal v decembri 2018 poslancom, jeho firma uzatvorila s mestom šesť zmlúv, spolu za vyše 7 000 eur. Priemerne dostala za priamu objednávku od radnice 1 200 eur.

Išlo napríklad o prenájom fotoboxu na plaveckú štafetu či zabezpečenie festivalu maskotov v zoologickej záhrade.

Podľa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri mestskom zastupiteľstve Jaroslava Hlinku (nezávislý) sa zaoberajú podnetom, či pre uzatváranie obchodného styku s mestom neporušil mestský poslanec zákon. Komisia skúma, či nenastal konflikt medzi osobným a verejným záujmom.

Poslanec Schwarz pre Janu Ogurčákovú vysvetlil, o aké služby šlo a ako boli platené. Odborný názor na porušenie zákona pripojil i právnik z Transparency International Slovensko.

Dôchodkyňa sa utopila v jazere v areáli zariadenia pre seniorov

Dôchodkyňa sa utopila v tomto jazere. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

DRIENOVEC. Jazierko v areáli bývalých Drienoveckých kúpeľov sa stalo osudným dôchodkyni. Utopila sa v ňom minulý utorok. Bola klientkou zariadenia pre seniorov Patria, n. o., ktoré tam sídli v dvoch budovách.

„Stalo sa to popoludní, nevieme, kto ju našiel, ale teta mi povedala, že pani z vody vyťahoval kotolník,“ hovorí žena, ktorá má v zariadení ubytovanú rodinnú príslušníčku. Na miesto nešťastia bola privolaná aj polícia.

Po bližších informáciách o úmrtí seniorky pátrala Monika Almášiová.

Zálohomaty v obchodoch sú, ale ešte sa nezálohuje. Nie je do nich čo hádzať

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa oficiálne začalo 1. januára. (zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Anna býva na dedine vzdialenej od Košíc aj Prešova 30 kilometrov. Bežné nákupy robieva v malom miestnom obchode, ktorý má už teraz plné sklady, zálohovať plastové fľaše a plechovky sa preto podľa Anny nechystajú.

„Nemali by to kde dať. A keď nemusia, tak nebudú,“ vraví, no aj napriek tomu by však zálohovať chcela.

Lenka Haniková sa preto pýtala, ako by mala novinka z dielne ministerstva životného prostredia v praxi vyzerať a čo môže motivovať menšie predajne zapojiť sa do zálohového systému.

Po vodu si počas Vianoc chodili s bandaskami. Teraz majú neplatiči pitný stojan

Obyvatelia jednej z bytoviek na Študentskej ulici v Snine si po vodu chodia do automatu. (zdroj: Jana Otriová)

SNINA, MICHALOVCE, HUMENNÉ. Posledné dva mesiace uplynulého roka obyvateľom jednej z bytoviek na Študentskej ulici v Snine privážala vodu cisterna.

Od vody ich odpájali opakovane pre vysoké nedoplatky. Na sklonku roka radnica umiestnila pri bytovke výdajný stojan pitnej vody.

So štyrmi rovnakými stojanmi v lokalite Angi mlyn počíta aj michalovská samospráva. Humenčania zas v osade Podskalka stavili na vodomery a predplatené karty.

Čo na výdajný stojan a nedoplatky za vodu hovorí radnica, vlastník bytovky či jej obyvateľ a ako sa osvedčili vodomery v Humennom, sa dozviete v článku Jany Otriovej.

Košický MacGyver inicioval výbuchy a videá dával na web. Za priznanie dostal podmienku

Zo súdu už košický MacGyver odchádza bez pút. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala vlani v apríli na ulici Kpt. Jaroša na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Na druhý deň pokračovala v rodinnom dome v Michalovciach. Išlo o akciu s názvom Nobel.

Policajti zadržali 45-ročného Mariána F. Bol obvinený pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva. Skončil vo väzbe.

Na konci vyšetrovania prokuratúra uzavrela s košickým MacGyverom dohodu o vine a treste, no súd ju schváliť odmietol. Vo štvrtok si Marián dohodnutý rozsudok aj tak vypočul.

Podrobnosti z bombastického súdu priniesol Róbert Bejda.

Pri požiari zasahovalo množstvo hasičov. (zdroj: Polícia SR - Košický kraj)

V nemocnici podpálil lôžko, na ktorom ležal. Ohrozil aj druhého pacienta

Spišiak v prešovských hoteloch a penziónoch neplatil. Dlhuje im takmer 3200 eur

Mladíkovi priložil ku krku nôž a hrozil, že ho podreže. Agresora z obce Hniezdne už policajti obvinili.

Zo sedadla auta ukradli tašku s dokladmi a peniazmi. Polícia po páchateľovi pátra

Počty nakazených vedie Prešovský kraj a okres Prešov. Košický kraj je na konci rebríčka

Slovenská reprezentácia na ME 2012, Radoslav Antl úplne vpravo. (zdroj: TASR)

Smiali sa a vtipkovali. Prekvapia Slováci na úvod ME veľkého favorita?

Nezamrznuté vodné plochy vyhľadávajú labute i kačice. (zdroj: TASR)

Zima v meste: Odvážlivci skúšajú ľad, labute drankajú niečo pod zobák

