Zálohomaty v obchodoch sú, ale ešte sa nezálohuje. Nie je do nich čo hádzať

Na dedinách narazia ľudia na problém.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Anna býva na dedine vzdialenej od Košíc aj Prešova 30 kilometrov.

Bežné nákupy robieva v malom miestnom obchode, ktorý má už teraz plné sklady, zálohovať plastové fľaše a plechovky sa preto podľa Anny nechystajú.

„Nemali by to kam dať. A keď nemusia, tak nebudú.“

Anna by však aj napriek tomu zálohovať chcela. Pýta sa, ako to bude fungovať. Ako jedno z riešení vidí, že by fľaše dva alebo tri týždne zbierala doma do vreca a potom vyviezla do supermarketu v meste.

Už teraz však majú v pivnici vrecia dve: jedno na separovanie nezálohovaných plastov, druhé na separovanie skla. Bude tak potrebovať tretie vrece na zálohovanie fliaš a plechoviek.

Motivácia od zákazníkov

Ako by mala zálohovacia novinka z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá platí od Nového roka, v praxi vyzerať?

