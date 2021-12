Rošády s vlakmi na východe: Boli tu, stiahli ich, poslali iné. Na úplne nové si počkáme

Chránil ich pred asociálmi, teraz o plot prišli.

A opäť je to inak. Poschodové vlaky znovu stiahli z východu

Takto to vyzerá v novom vlaku. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Poschodové vlaky, ktoré premávali na trase Košice – Prešov – Lipany a späť, z východu znovu stiahli. Národný dopravca poslal namiesto nich iné nové súpravy.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tiež vypísala súťaže na deväť nových vlakových súprav, ktoré by mali byť dodané v roku 2023.

Obľúbené „dvojposchoďáky“ radu 671 zrejme na východnom Slovensku už premávať nebudú. Pôvodne boli na trati medzi Košicami a Lipanami dve súpravy. Tie neskôr ZSSK z východu stiahla.

Ako to bude s vlakmi na východe v budúcnosti, zisťoval Michal Frank.



Po 20 rokoch padol plot. Staromešťania cítia krivdu: Brali sa tu drogy, prespávali bezdomovci

Plot je po dvoch dekádach minulosťou. Mesto tu chce bezpečný chodník spájajúci mestské časti. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Bol to raj bezdomovcov a drogovo závislých. V noci sme nemohli otvoriť okná a kvôli požiarom sme volávali políciu.

To hovoria Staromešťania zo Štítovej ulice v Košiciach, ktorí si pred 20 rokmi načierno zväčšili svoje pozemky o približne dvojmetrový pás mestského pozemku. Zrušili tak chodník, ktorí mnohí miestni využívali ako skratku k amfiteátru či na prechádzku so psom.

Vlani sa začalo mesto zaujímať o svoje nevyužívané pozemky. Ako to dopadlo s múrom, dočítate sa v článku Jany Ogurčákovej.



Opitý šiel na červenú, zrazil dievča na priechode a ušiel. S podmienkou prokurátor nesúhlasí

Tomáš s eskortou v utorok na súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Väčšina vodičov, ak spôsobia nehodu, zastane a vzniknutú situáciu rieši. Nájdu sa však aj takí, ktorí pre nejaký dôvod spanikária a z miesta nehody ujdú.

Takto sa v auguste zachoval aj vodič Škody Octavia Tomáš Sz., ktorý na Južnom nábreží v Košiciach zrazil na priechode pre chodcov 18-ročné dievča. Namiesto toho, aby jej poskytol či privolal pomoc, šliapol na plyn a ušiel.

Polícia ho na druhý deň vypátrala a súd vzal do väzby. V utorok sa dozvedel trest a prečo nemusí byť posledný, vypátral Róbert Bejda.

Šéf kaviarne: Vláda robí chaos, ľudia sú sebeckí, kontroly žiadne. Katastrofa

Prešovčan Tomáš Callo vo svojej kaviarni a coctail bare. (zdroj: Michal Frank)

V centre Prešova sa nachádza známy podnik, ktorý vychoval aj svetovo úspešných barmanov a baristov. Majitelia ho budovali sedemnásť rokov. Ako hovoria, aktuálna situácia je pre celý gastronomický sektor devastačná. Aj oni bojujú o prežitie a zvažujú, čo ďalej.

Tomáš Callo vedie podnik spolu s Annou Ribovičovou už dlhé roky a kým kedysi sa debata viedla o zvyšovaní kultúry pitia kávy, nuansách kvalitnej whisky či znižovaní reklamného smogu, dnes je na úrovni holého prežitia.

Prečo, o tom sa s Tomášom porozprával Michal Frank.

Primátor Levoče odkazuje Lengvarskému, že ich PPP nemocnica reformu nepotrebuje

Zľava Gregor, Božik, Tréger, Vilkovský. (zdroj: Michal Frank)

LEVOČA. Mestá na Slovensku nedokážu samotné utiahnuť prevádzku nemocníc. Riešením je vstup súkromného investora. Takéto verejno-súkromné partnerstvo sa vo viacerých mestách osvedčilo.

O téme takýchto PPP projektoch sa diskutovalo na pôde levočskej radnice. Práve mesto Levoča je podľa ZMOS-u jedným z príkladom, ako sa dá využiť verejno-súkromné partnerstvo v zdravotníctve.

Bližšie sa tento druh spolupráce pozrel Michal Frank.

Nové opatrenia: Zákaz vychádzania bude platiť len v noci, reštaurácie ostávajú zavreté

Rokovanie vlády. (zdroj: )

BRATISLAVA. Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov.

Rovnako výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia.

V utorok o tom rozhodla vláda. O podrobnostiach informuje Klaudia Jurkovičová.

Objednávateľ vraždy košického mafiána Niguta ostáva za mrežami

Radovan Varga. (zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA. Senát 4T Najvyššieho súdu (NS) SR v utorok na neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosti obvineného Radovana Vargu, ako aj prokurátora ÚŠP GP SR proti uzneseniu ŠTS, ktorým bol obvinený vzatý do kolúznej a preventívnej väzby. Teda pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti.

Varga je obvinený z objednávky vraždy košického mafiána Róberta Niguta. Prípadu sa podrobnejšie venoval Róbert Bejda.



Baletu sa začal venovať na vojenčine, zomrel Ondrej Béreš

Ondrej Béreš bol celý život spojený s košickou divadelnou scénou. (zdroj: archív rodiny)

KOŠICE. Umenie si ho podmanilo ako mladíka a zostal mu verný celý život. Poznal náročnú drinu baletu, aj krásu divadla zvečnenú fotoobjektívom.

V sobotu 11. decembra zomrela vo veku 89 rokov osobnosť košického divadla, dlhoročný člen baletu a divadelný fotograf Ondrej Béreš.

Baletné umenie mu učarovalo počas základnej vojenskej služby a členom košického súboru sa stal v roku 1955. Až do roku 1976 účinkoval vo viac ako štyroch desiatkach baletných, ale aj operných inscenácií.

Viac zaujímavostí o jeho živote zozbierala Anna Novotná.

Pozitivita PCR testov klesla pod 30 percent. Košický kraj je v rebríčku druhý

Ilustračné. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V pondelok na Slovensku laboratóriá vyhodnotili 18 079 PCR testov, z ktorých bolo pozitívnych 4 762. Pozitivita predstavuje 26,34 percenta. Takmer 71 percent z nich nebolo zaočkovaných.

Ďalších 1 327 nakazených ukázali výsledky antigénového testovania, zo 45 313 vzoriek to predstavuje 2,93 percenta. Viac ako 74 percent z nich nebolo zaočkovaných.

Ďalšie informácie z aktuálne štatisticky prináša Daniela Marcinová.

Ďalšie správy

Vianoce v Košiciach budú smutné. (zdroj: mesto Košice)

A je rozhodnuté. Vianočné trhy v Košiciach sa neuskutočnia. Ako to bude s oslavami Silvestra, to sa ešte len uvidí.

Po kolízii dvoch kamiónov na Južnom nábreží zostal zablokovaný jeden jazdný pruh. Počas prekládky cestu uzavrú úplne.

Popíjali alkohol a pohádali sa. Jeden skončil bodnutý v nemocnici, druhý v cele. Útočníkovi hrozí desať rokov väzenia.

Firma dostane na rozšírenie výroby v Kechneci pomoc takmer 13,3 milióna eur. Vláda jej odsúhlasila úľavu na dani.

Cigarety a kabelky skončili v spaľovni, alkohol v čistiarni odpadových vôd. Zlikvidovali tovar za takmer 84 500 eur.

Wzoš žiadal zrušenie zmluvy o predaji kina Máj, je pripravený posunúť to na súd. Posudzovali to ako kravín, tvrdí.

Daň z nehnuteľností zrejme porastie. Prešovskí poslanci budú riešiť aj rozpočet či petíciu. Čaká ich nabitý program.

Opitý vodič spôsobil poškodenie troch vozidiel, nafúkal takmer 2,8 promile. Predbežná škoda je 5 200 eur.

Recept

(zdroj: AdobeStock)

Pečieme s Korzárom na Vianoce: Hviezdičky s karamelovými arašidmi. Sladké a chrumkavé.

