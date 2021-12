Pečieme s Korzárom na Vianoce: Hviezdičky s karamelovými arašidmi

Sladké a chrumkavé.

Hviezdičky s karamelovými arašidmi

Potrebujeme: 360 g hladkej múky, 240 g tuku, 120 g práškového cukru, dva žĺtky, dva vanilkové cukry, pol balíčka prášku do pečiva, 100 g nesolených arašidov, 100 g krupicového cukru, 100 ml vody

Postup: Cesto si pripravíme vopred, aby malo čas oddýchnuť si v chladničke. Zmiešame múku s práškom do pečiva a cukrom, pridáme žĺtky a tuk. Mäkké cesto zabalíme do fólie a uložíme do chladničky. Na druhý deň cesto vyberieme aspoň hodinu pred spracovaním, aby sa mierne zohrialo. Na pomúčenej doske vyvaľkáme z cesta plát a formičkou vykrajujeme hviezdičky. Cesto by malo byť hrubé približne pol centimetra. Vykrojené hviezdičky ukladáme na plech, pečieme na 180 stupňov, kým nie sú zlatisté. Na pečivo je nutné dávať pozor, upečené je veľmi rýchlo.

V panvici rozpustíme cukor vo vode, pridáme posekané arašidy. Čakáme, kým sa odparí voda, cukor začne karamelizovať a obalí arašidy. Lyžicou ukladáme do stredu hviezdičiek kôpky karamelových arašidov.